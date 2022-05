Na drie jaar onderzoek naar racisme bij de Belastingdienst ligt er een brief vol juridisch gelul

Het laatste wat ik wil, is ondankbaar overkomen of nog erger: ontevreden, want het cliché wil dat de mensen in dit land lomp en grof zijn, maar dat doet ze zeer tekort; ik ken er ontelbaar veel met een tere ziel waar je onbedoeld op kan trappen. Ze gaan al gauw zachtjes schreien wanneer je met de beste bedoelingen iets zegt dat ze vervelend vinden. Tussen het snikken door jammeren ze dan dingen als ‘het is ook nooit goed voor jullie’ en ‘ga toch naar je eigen land als het je hier niet bevalt’.

Het is dus met de grootste voorzichtigheid en met louter goede bedoelingen dat ik hier opschrijf: dríé jaar? Was er echt een jaar of drie aan diepgravend onderzoek, introspectie en vergaderen nodig om formeel op te kunnen schrijven dat sommige handelingen van de Belastingdienst ‘onder institutioneel racisme vallen’?

Al die jaren – en in de decennia daarvoor, maar laat ik de gevoeligsten onder ons niet onbedoeld nog verder verontrusten – lagen de feiten er. Zoals: dat een opvallend groot deel van de mensen die door de overheid zijn overreden in het toeslagenschandaal elders is geboren, of niet geheel wit is, of naast de Nederlandse nog een nationaliteit heeft. Er kwamen indringende vragen over, antwoorden bleven uit.

De inkleuring kwam bij beetjes. Er bleken risicolijsten te bestaan die ook elders bij de Belastingdienst zijn gebruikt en waar criteria op stonden voor frauderisico’s. Een tweede nationaliteit. Donaties aan moskeeën. Er doken mails op van belastingambtenaren, want niet iederéén bij de overheid doet aan realtime archivering van zijn berichtenverkeer, waarin ze lelijke dingen zeiden over asielzoekers, migranten en ‘Antillianen’ (noot: de Antillen bestaan sinds 2010 niet meer).

Schokkend was het niet eens. We wonen per slot van rekening in het land waar een veldslag is gevoerd om het behoud van Zwarte Piet. Waar in Rotterdam – bakermat van experimenten met de rechtsstaat – jarenlang het woord ‘Antillianen’ enkel in combinatie met ‘criminele’ is gebruikt. Waar in diverse gemeenten is gepoogd een fraudesleepnet over de armste wijken te leggen omdat het daar wel móest wemelen van de fraudeurs, want ook criminalisering van mensen met een laag inkomen is de ­algoritmen binnen geslopen.

Wie in de doelgroep zit, weet allang dat er in de obsessie met ‘veiligheid’ risicoprofielen zijn opgesteld die bol staan van de vooroordelen, met dank aan de zelfversterkende feedbackloop: als alleen uitkeringsgerechtigden, of alleen zwarte mannen, ­extra worden gecontroleerd en de rest mag doorlopen, zijn in de verkeerde rijtjes al gauw uitkeringsgerechtigden, of zwarte mannen, oververtegenwoordigd. Waarop het ‘zie je wel!’-geloei aanzwelt.

Nu ligt er dan die brief waar ik beslist niet ondankbaar over wil doen, met de groeten van de staatssecretaris. Na een aanloop van anderhalf A4’tje met meanderende zinnen vol juridisch ­gelul en om-de-hete-pap-heendraaierij, schrijft hij dat volgens een specifieke definitie volgens welke niemand persoonlijk schuldig en/of juridisch aansprakelijk is er ‘institutioneel racisme’ was bij de Belastingdienst. Een beetje. Onbedoeld. Zonder kwade bedoelingen en te goeder trouw.

Dit vergt lenigheid van geest, want hoe gaat dat precies: on­bedoeld en te goeder trouw spreken van ‘een nest Antillianen’, maar wat op de zeef blijft liggen, zijn de wijze woorden van ­Renske Leijten, schutspatroon van de slachtoffers in dit schandaal: ‘Uiteindelijk hebben de mensen die door de overheid ­gemangeld zijn, geen zak aan deze woorden.’