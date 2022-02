Na drie afleveringen wordt duidelijk: de Avondshow met Arjen Lubach is een aanwinst

Niet te snel oordelen over zo’n gloednieuw, door een grote redactie gedragen programma dat liefst vier doordeweekse avonden met spitse en bijtende humor commentaar levert op de actualiteit, de maatschappelijke onderstromen en de wereld van cultuur en media. Niet te snel concluderen dat het wel briljant móét zijn, omdat de veelgeprezen Arjen Lubach de spil vormt van de Avondshow met Arjen Lubach. Maar evenmin, na drie bekeken afleveringen, al stellen dat de bijnaliveshow van de VPRO het niveau van de voorganger Zondag met Lubach niet gaat halen.

De Avondshow met Arjen Lubach. Beeld VPRO

Spitsroeden lopen voor wie toch al een meninkje te berde wil brengen over het programma dat laat in de avond met overenthousiast studiopubliek de kamer in klatert? Dat hoeft ook niet, de Avondshow schuwt zelf de lompheid niet: het heeft een afkeer van zijden handschoentjes.

De show is opgesplitst in drie blokken: de waan van de dag, achtergrond en afsluitend een interview. Die eerste blokken gingen, uiteraard, over Oekraïne en, woensdag, over de gijzeling in de Applestore in Amsterdam. Met een spervuur aan grappen, op Lubachs kenmerkende watervlugge manier. Vaak leuk en soms voorspelbaar: minister Ollongren van Defensie na geheim overleg op het Binnenhof met een raket onder de arm, in plaats van de documenten die... Afijn, u weet.

Zelfs lichtelijk pijnlijk was het commentaar op het moderne karakter van de gijzeling door de robots en het veronderstelde nerdkarakter van de gijzelnemer, terwijl diens lijk nog warm was en de gijzelaar nog nahijgde. Je zou, juist van Lubach, verwachten dat hij zijn pijlen minstens éven zou richten op de juicemadame Yvonne Coldeweijer, die voor haar volgers met het leven speelde van in het Applegebouw aanwezig publiek. Maar voor dit huiveringwekkende roddelfenomeen had hij even geen woorden.

Het hart van de drie Avondshows, blokje 2, is gebaseerd op het journalistieke onderzoek dat ook ZML zo goed maakte. Met een scherpe analyse van de schizofrene attitude van de NOS, die enerzijds gedegen informeert over mensenrechtenschendingen in China, maar anderzijds in sportieve jubeltonen verslag deed van de Olympische Spelen in Beijing.

Hilarisch was het tot in absurde details uitgevoerde onderzoek naar de 109 media-optredens van de Leidse hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Kleur van colberts, opnamelocatie (werkkamer, woonkamer, tuin) – geen detail bleef ongenoemd. Een mooi, impliciet commentaar op de reflex om bij élke staatsrechtkwestie Voermans voor de camera te slepen. Woensdag, in de rubriek En nou is het afgelopen, was er een tirade tegen cruisevakanties, de ‘drijvende megastallen met duizenden bejaarden’ die klimaat en milieu buitensporig belasten. Verre van een nieuw probleem, maar de taalvirtuositeit spatte ervan af.

De afsluitende blokjes, interviews met scenarist Kim van Kooten (De verschrikkelijke jaren tachtig), journalist van het jaar Maarten Keulemans en cabaretier Brigitte Kaandorp, leunden sterk op grondige redactionele preparatie. Alle drie debiteerden onderhoudend, spontaan werd het niet.

Desalniettemin: een aanwinst, de Avondshow.