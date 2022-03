Na dit drama voor de democratie is het tijd de opkomstplicht weer in te voeren

Een drama voor de democratie waren de verkiezingen, en juist op de plek waar politieke macht ertoe doet stemden ze het minst. Van alle wijken met lage opkomstcijfers was dat in Wielewaal het allerlaagste: een koude 19,2 procent. Dit terwijl het stembureau op loop- en rollatorafstand ligt en goede koffie heeft, in het buurthuis waar ze vaker samenkomen, vandaag ook toevallig, om tegels uit te kiezen voor hun sociale nieuwbouwhuizen.

‘Je kunt stemmen wat je wilt’, zegt Joke Broekzitter resoluut, ‘maar ze drukken het toch door.’ En ze vertelt dat Leefbaar Rotterdam de buurt in de steek liet, dat de VVD-wethouder dure koophuizen wil, ‘zo’n mooie wijk wordt onder je reet vandaan getrokken’, en hoe de toeslagenaffaire het vertrouwen in de politiek vermorzelde. ‘Het emmert maar door.’

Alle reden om te stemmen, zeg ik. Maar Joke zegt van niet.

Een getormenteerde wijk: de stad wil van z’n oude buurten af. Beeld Joke Schot

Rotterdam Wielewaal, op Zuid, is een getormenteerde wijk. De oude huizen moesten weg, de stad wil van z’n arme buurten af, en de bewoners strandden moegestreden bij de Raad van State. Nu is een deel gesloopt en de rest al jaren in verval: gekraakt, verzegeld, uitgebrand of tijdelijk verhuurd, met graffiti bedekt.

Degenen die bleven maakten hun huizen en tuinen zo mooi mogelijk, als harnas tegen de politiek, de woningbouw en de gretige projectontwikkelaar. Ze bedachten een plan met meer betaalbare huizen, maar de gemeente wees het af en nu komen er koopwoningen vanaf een half miljoen per stuk. De sociale huur gaat honderden euro’s omhoog – per maand.

Wel mogen ze de kleur van hun nieuwe keukens uitzoeken in het buurthuis. Joke kiest roomwitte tegels, maar politiek kiest ze niet. Ze is vaak gevraagd om een partij te versterken, maar alles wijst ze af, ‘het heeft toch geen zin’.

Het heeft wel zin. De vuist van de kiezer sloeg bijvoorbeeld toe in Zeewolde, waar de politiek een datacenter faciliteerde. De burgemeester hield toornig vol dat alleen de buitenwereld tegen was, maar de kiezer las hem de les. Bijna 60 procent opkomst: de macht van de burger.

Jan Pruim, 99, stemt niet meer. Beeld Toine Heijmans

Maar hier zien ze dat anders. Jan Pruim was drie decennia wijkagent, nu is hij 99 en voor het eerst in zijn leven stemde hij niet. Klassiek: ‘een leven lang PvdA’er, nu niet meer’. Fotograaf Joke Schot, die de wijk al lang in beeld brengt, helpt hem vandaag een boosterprik halen. Ze wilde wel in het leegstaande huis naast dat van Jan gaan wonen, als mantelzorger, maar de tijdelijke verhuurder wilde dat niet. ‘De manier waarop is tekenend. De mensen hier zijn letterlijk van de kaart geveegd.’

Jan spelt elke dag de krant, ‘maar politiek, kom nou toch’. In juni wordt hij honderd, ‘als de burgemeester nou eens zou komen, met een taart. Maar je ziet nooit iemand van de politiek. Niemand bemoeit zich met mij. Als ik maar belastingaangifte doe, dat vergeten ze niet.’

Dick Vuijk, in Wielewaal geboren, stemde wel. ‘Iedereen is tegen de regering’, zegt hij, gepensioneerd havenwerker, ‘maar niemand stemt ze weg.’ Hij begrijpt de frustratie, ‘de mensen worden koeien met gouden hoorns beloofd’, maar niet de reactie. ‘Wij zijn een jarenzeventigproduct’, zegt André Prins, die werkt in de psychiatrie en ook ging stemmen, op de SP. ‘Wij leerden op school en thuis over het belang van verkiezingen. Nu zegt iedereen elkaar na: je hebt er niks aan.’

Hij is een van de ‘eigenwijzen’ die in de wijk bleef wonen en zag hoe de cohesie er werd gesloopt. Leefbaar, de partij voor het volk, ‘deed geen ruk voor de mensen’. Tegelijk vond de politiek het nodig de grootste partij aan de kant te schuiven met een ingewikkeld college van tien wethouders, de stemuitslag negerend.

Aan het begin van de verkiezingen dacht de burgemeester nog aan een opkomst van ’60 procent’, aan het eind kondigde hij bleek om de neus een onderzoek aan naar de nederlaag van de democratie in zijn stad. Die toch vol hing met verkiezingsposters, zei hij nog. De hoofdredacteur van het gezaghebbende Rotterdamse online tijdschrift Vers Beton, Eeva Liukku, deed een poging tot verklaren maar strandde op een ‘complex aan factoren’. Dat klopt, maar het is ook simpel: mensen stemmen niet. Overal een mening over, behalve als het er echt toe doet.

Zo mooi mogelijk: harnas tegen politiek en woningbouwvereniging. Beeld Toine Heijmans

Geen woorden maar daden: na dit verkiezingsdrama is het tijd de opkomstplicht weer in te voeren. Die is afgeschaft in 1970, een dure fout. Er is leerplicht, belastingplicht, dienstplicht, pijlers onder een vrij land; ook stemmen is een burgerplicht.

Het veelgehoorde nadeel dat ‘ongeïnformeerden’ dan de populisten kiezen deugt niet – luister maar in deze wijk hoe goed de kiezers zijn geïnformeerd.