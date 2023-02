Na de stikstofcrisis nu in dit theater: de vleermuiscrisis

In het radioprogramma Sven op 1 hoorde ik stikstofminister Christianne van der Wal. Ze legde de luisteraars in bestuurslingo uit hoe Nederland ‘van het slot moet worden gehaald’. Ze had een brief over de voortgang naar de Kamer gestuurd maar de springstof zat in de bijlage. Het ministerie van Financiën had becijferd dat als alle stikstofmaatregelen zouden worden doorgevoerd, ja zelfs alle veeteelt opgedoekt, dat er dan nog niet gebouwd kon worden. Want zelfs dan was de achteruitgang van de natuur nog niet afdoende gestuit.

25 miljard aan een aap zijn kont verkeken, zou mijn schoonvader zaliger zeggen. Dat zijn maar modellen van Financiën, zei de minister, waarop Sven riposteerde dat zijzelf óók op basis van modellen vaststelt hoeveel stikstof er rondwaart. Maar zij had ‘gevalideerde modellen’, aldus Van der Wal, en het RIVM moest de modellen van Financiën nog beoordelen. Zo kreeg de luisteraar een flard mee van het technocratisch universum van het landsbestuur, waarin meten almaar geen weten wil worden. En de beker aan absurditeiten is nog lang niet leeg.

Christianne van der Wal: calimero-teksten over stikstof... Beeld ANP

Van der Wal vergadert tegenwoordig met collega Rob Jetten (Klimaat) over de vleermuis. Dat gaat niet over stikstof maar wel over dezelfde Europese natuurrichtlijn die voorschrijft dat beschermde soorten niet achteruit mogen gaan. Collega Jetten wil dat wij in verband met het klimaat massaal aan het isoleren slaan. De spouwmuur is hier de sleutel en het noodlot wil dat vleermuizen beschermd zijn én in de spouwmuur zitten. Het wachten is op een Johan Vollenbroek die in de bres springt voor de laatvlieger, de kleine vleermuis, de baardvleermuis en zijn neefje de meervleermuis.

Aanleiding voor het ministeriële overleg was een zaak die voorligt bij de Raad van State. Een isolatiebedrijf adverteerde met de snelheid waarmee het huizen en kantoren klimaatklaar kan maken. Volgens de provincie was het onmogelijk in die tijd onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Het bedrijf kreeg een dwangsom en ging in beroep bij de Raad van State. Daar zagen ze een bui hangen, in het verlengde van wat het stikstofarrest van bijna drie jaar geleden heeft aangericht. Boerendemonstraties, omgekeerde vlaggen, Caroline van der Plas, verdeeldheid en geen stap opgeschoten. De Raad besloot de bevolking inspraak te vragen, volgens een nieuw procedé dat chic ‘amici curiae’ heet, vrienden van het Hof.

De eerste die zich meldde was de zoogdierenvereniging, met zeventien pagina’s over de rechten van de vleermuis. Vleermuisinspectie blijkt een omslachtige klus die per woning 4.300 euro kan kosten, ex btw. Alle mogelijke in- en uitvliegopeningen moeten worden bekeken, de kieren tussen muur en dak, stootvoegen, loodslabben en boeiboorden. Vleermuizen zitten in spouwmuren en als je die dichtsmeert, zitten ze er niet meer. Dan gaat de vleermuisstand achteruit en dat verbiedt de EU-natuurrichtlijn. Het beste resultaat, aldus de zoogdierenvereniging, is de status quo handhaven. Rob Jetten, vergeet je spouwmuren.

Vergeet je spouwmuur, Rob Jetten... Beeld ANP

Met zulke amici heeft de Raad van State geen vijanden nodig. Het toeval wil dat ik in het café een echte rechter tegenkwam die, nadat ik hem de vleermuiscrisis had voorgelegd, de handen ten hemel hief en sprak: hoe komen we hieruit? Rechters kunnen nu eenmaal niet besluiten de wet terzijde te leggen. Lex dura, sed lex. Ik zei dat het buitenland met grote ogen naar ons kijkt. Daar hebben ze dezelfde EU-natuurrichtlijn, maar geen stikstofcrisis en ook geen vleermuiscrisis. Volgens de rechter in het café hebben ze in Italië wel degelijk een stikstofprobleem maar boeit het ze niet. In Duitsland is stikstof weliswaar aanhangig gemaakt, maar daar heeft de rechter beslist dat hij het beleid, anders dan hier, niet aan het Europees Hof hoeft voor te leggen.

Begrijp ik het goed, dan ligt het aan de rechtsgeschiedenis dat Nederland zich wil houden aan regels die anderen laten sloffen. Wij zijn het land van Hugo de Groot, en dat schept verplichtingen. Gelijk hebben maar het niet krijgen is ook een oud Nederlands specialisme. De afspraken voor de euro waren in marmer gehouwen, tot het even tegenzat en Frankrijk en Duitsland lieten zien dat het wel meeviel met dat marmer. En nog maar een week geleden herinnerde Mark Rutte zijn collega’s in Brussel er voor de zoveelste keer aan dat er een Dublin-regel bestaat voor het terugsturen van asielzoekers. De collega’s hebben hem vriendelijk toegeknikt. Ach ja, die Mark.

Rutte: ach ja, Mark met zijn Dublin-regel... Beeld ANP

De andere kant van dezelfde rechtsgeschiedenis is het kinderlijke schuldbewustzijn wanneer Nederland zelf wordt betrapt op een elastische omgang met de regels. Minister Van der Wal zei bij Sven op de radio ‘dat ze in Brussel boos op ons zijn’, ‘dat het afgelopen moet zijn met geitenpaadjes’, en dat ‘het maar afwachten is of ze ons voorstel nu wel goedkeuren’. Nimmer zal een Franse minister zulke calimero-teksten over zijn lippen krijgen.

Maar als de omgang met de Europese wet een kwestie is van nationale smaak, biedt dat ook ruimte. Vier maanden na de uitspraak over de stikstofregel wees de Raad van State vonnis in een nog ophefmakender zaak: de toeslagenaffaire. Daar maakte de hoogste bestuursrechter een draai van 180 graden. De wet was te hard, aldus het rechtscollege. Tot dan toe hadden ze strikt de regel gevolgd, waardoor ouders voor de geringste vergissing in het ongeluk werden gestort. Na de draai beriep de Raad zich op het beginsel van evenredigheid: een maatregel moet in verhouding staan tot het beoogde doel. Meer ruimte voor maatwerk, heette het netjes. In wezen erkende de Raad dat regelfetisjisme naar de duivel leidt. Tijd voor een nieuwe geruchtmakende uitspraak.