Na de rommelmarkt drinken we bier op een terrasje. Ik zou liever copuleren

Mijn geliefde is een versleten ex-trucker met een hart voor profetische teckels met mosterdkleurige regenjasjes, bipolaire anorectische dichteressen en zogeheten misogyne vunzige hysterische uitzinnige obsolete hardrock.



We leven apart, goddank.

De voormalige vrachtwagenchauffeur (zo noem ik hem in mijn gedichten) huurt met zijn schamele pensioen een geïnfesteerd satanisch beschimmeld gelijkvloers appartement. De bovenverdieping wordt ingenomen door een schuimbekkende schizofrene gevallen barones uit Maastricht die hem constant lastigvalt met de bespottelijke mandala’s die ze in elkaar flanst wanneer ze de wodkaflessen aan de wilgen hangt.

Dat duurt nooit lang.

Ik woon in een piepklein vochtig lekkend huurhuisje dat ik deel met twee neurotische aanbiddelijke bastaardhondjes en 3.487 pissebedden. We ondernemen weinig activiteiten samen, de voormalige vrachtwagenchauffeur en ik. En dat komt me goed uit, want ik heb agorafobie en een aversie tegen blijmoedige gebronzeerde makelaars en andere ranzige hysterische optimistische types.

Ik spring om de twee dagen binnen bij de voormalige vrachtwagenchauffeur om aardappelen voor hem te schillen en cunnilingus te eisen voor mezelf.

Soms kijken we naar Peaky Blinders of Top Gear. We luisteren vaak naar muziek. Ik probeer de voormalige vrachtwagenchauffeur te bekeren tot Alice Cooper en Pink Floyd, en hij tracht me Whitesnake en Lynyrd Skynyrd op te dringen. Whitesnake tot daaraan toe…

De gordijnen zijn altijd dicht en de voormalige vrachtwagenchauffeur begint om 13 uur goedkope pilsjes te drinken.

Hij is een stugge melancholische drinker, geen schoft of ruziemaker. Wanneer de voormalige vrachtwagenchauffeur erg dronken is, neem ik zijn vingers en prop ik ze in mijn vagina. Gelukkig ben ik een vrouw, en dus heet het niet: misbruik maken van een comateuze drankzuchtige sukkelachtige ex-trucker. Het is geen aanranding.

Ik kom uitbundig en extatisch klaar.

Iedereen is tevreden, behalve de schizofrene bovenbuurvrouw met haar afgrijselijke ergotherapeutische knutselwerkjes.

Soms klaag ik tegen de voormalige vrachtwagenchauffeur: ‘Noem je dit een relatie?! Constant koortsige seks met vieze pokende vingers op je troosteloze gammele keukentafel en in je deprimerende plakkerige synthetische zetel, en nooit eens gezellige dynamische uitjes naar Wenduine en decadente prozaïsche wafels met verzadigende ondubbelzinnige slagroom op de dijk!’

Alsof ik gezellige dynamische uitjes en decadente prozaïsche wafels wil, Jezus!

Maar vandaag trotseren we toch maar eens de buitenwereld: we gaan naar de rommelmarkt. De voormalige vrachtwagenchauffeur is vooral geïnteresseerd in benzinereclameaffiches uit Michigan, en in nostalgische sepiafoto’s van zijn sinistere geboortedorp Jabbeke.

Ik ga landerig, lethargisch, verdoofd en redelijk onverschillig op zoek naar pluchen pinguïns en tarantula’s achter glas. Wanneer ik de pinguïns en tarantula’s heb gevonden, wil ik ze natuurlijk niet meer. Ik koop een opgezette marter met een panische psychotische blik en een gesigneerde foto van Michael Caine. Ik vond hem fantastisch in The Man Who Would Be King.

Maar ook in Jaws: The Revenge kon ik hem fel waarderen.

De voormalige vrachtwagenchauffeur heeft zijn blik laten vallen op een oude concertposter van Lynyrd Skynyrd. Er staat helaas een Confederate Flag op de poster. Een probleem? Nee, niet echt. Lynyrd Skynyrd heeft de beruchte controversiële lang prominent gewapperd met die vlag tijdens rockconcerten en festivals, wat in het verkeerde keelgat schoot bij de brave gezapige moraliserende zaagachtige Canadese troubadour Neil Young.

Wat dan weer in het verkeerde keelgat schoot bij Lynyrd Skynyrd (‘Well I hope Neil Young will remember / A southern man don’t need him around anyhow’, klinkt het, een tikkeltje snerend en ongastvrij, in hun grootste hit Sweet Home Alabama).

Noch Lynyrd Skynyrd, noch de voormalige vrachtwagenchauffeur kan van racisme of xenofobie beschuldigd worden. Bovendien krijgt de voormalige vrachtwagenchauffeur zelden of nooit bezoek over de vloer, dus niemand zal aanstoot nemen aan de minuscule Confederate Flag op die oude concertposter van Lynyrd Skynyrd. Maar ik zal het wel weer helemaal verkeerd zien…

Na de rommelmarkt drinken we bier op een terrasje.

Ik zou liever copuleren.

Ik zeg tegen de voormalige vrachtwagenchauffeur: ‘Laten we naar huis gaan en naar een documentaire over Harry Houdini kijken!’

‘Is het dat wat je wilt?’

‘Ik wil dat je me beft.’

‘Ik dacht het wel.’

We keren terug naar huis, zwijgend.

Verslagen.

Terug thuis likt de voormalige vrachtwagenchauffeur mijn vagina op de keukentafel.

Ik kom klaar en roep: ‘SCOUTSBARAK WINTERPRET VLEERHOND SCHOORSTEENVEGER DUIVELUITDRIJVING BLOEMSUIKER EEN KINDERHAND IS GAUW GEVULD!!!’

Na mijn orgasme kijken we naar een programma waarin een schuifelende mompelende Armeense dieetgoeroe morbide obese ontslagen kraanmachinisten uit Albany en Massachusetts probeert te overtuigen om de emmers gefrituurde kippenbouten te laten staan en vaker hun toevlucht te nemen tot zuiverende selderstengels, heiligmakende sojamelk en aansterkende sneden volkorenbrood zonder cheddarkaas en klodders mayonaise.

Het valt op dovemans oren.

Al bij al was het een geslaagde dag, ook al ben ik geen pluchen pinguïn rijker.

Delphine Lecompte is dichter en prozaïst, en in de maand juli gastcolumnist op volkskrant.nl