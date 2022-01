Na de luchtaanvallen laait de woordenstrijd weer op

Inwoners van het door Houthi-rebellen beheerste deel van Jemen op de puinhopen van een gevangenis na een Saoedische luchtaanval. Beeld Hani Mohammed / AP

Als de lichamen geborgen zijn en de brokstukken geruimd, verplaatst de oorlog zich doorgaans naar de taal, het o zo veelzeggende schieten met woorden. Zo ook bij de vrijwel vergeten oorlog in Jemen. Over de ene luchtaanval, die van de Houthi-regering, liet een woordvoerder in Washington weten dat de Amerikaanse regering die ‘veroordeelde’. Over de aanvallen daarop, die gezamenlijk dertig keer zoveel slachtoffers maakten maar waar de Saoedische coalitie achter zat, was men ‘diep bezorgd’.

Oftewel: Jemenieten die vrede willen of tenminste een staakt-het-vuren, hoeven voorlopig niet te rekenen op evenwichtige bemiddeling van de Verenigde Staten. In The New Republic herinnerden twee academici aan het feit dat de Amerikaanse president Joe Biden tijdens zijn campagne nog beloofde ‘Saoedi-Arabië de rekening te laten betalen’ en het land tot ‘een paria’ te maken. In plaats daarvan lijkt Biden vooral het oude Midden-Oostenbeleid voort te zetten: wapens verkopen (alleen ter ‘verdediging’ van Saoedi-Arabië, aldus Washington) en de andere kant op kijken als zijn bondgenoten burgerslachtoffers maken.

Drones en raketten

Op aandringen van de Verenigde Arabische Emiraten (lid van de Saoedische coalitie), die de voorbije weken met drones en raketten bestookt werden door de Houthi’s, overweegt het Witte Huis de beweging op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen, elf maanden nadat ze daar juist vanaf waren gehaald. Een ontzettend slecht idee, reageerden analisten.

‘Alleen gewone Jemenieten zullen daar last van krijgen’, twitterde Nadwa Dawsari, een Jemenitische die bepaald geen fan is van de groepering. Volgens haar zou de levering van voedselhulp aan de Houthi-gebieden daarmee nog ingewikkelder worden. ‘Het is vragen om een hongersnood.’

Uit Jemen zelf was de informatievoorziening in de dagen na de luchtaanvallen schaars: bij een Saoedisch bombardement op havenstad Hodeida werd een cruciale generator geraakt, waardoor het internet in het hele land dagenlang op zwart ging. Om Jemen toch in het nieuws te houden twitterden tienduizenden gebruikers op sociale media onder de noemer #WeAreYemen. Een kleine inventarisatie leert dat de meerderheid van de tweets vooral naar de Saoediërs en de Verenigde Arabische Emiraten wijst als schuldigen voor de jongste escalatie.

Pionnen van Iran?

En de Houthi’s? Tijdens een talkshow op Al Jazeera kregen ze voor de voeten geworpen dat ze enkel pionnen zijn van Iran. Ter illustratie: op het moment dat de beweging een drone-aanval lanceerde op Abu Dhabi, was de eigen hoofdonderhandelaar op de koffie bij de Iraanse president. Volgens commentator Sabah al-Khozai schaken de Iraniërs op vier borden tegelijk: naast Jemen zijn dat Irak (waar het van grote invloed is op de kabinetsvorming), Syrië (waar het Assad steunt) en Libanon (waar het Hezbollah helpt). Met die vier kaarten, aldus al-Khozai op Al Jazeera, ‘speelt het poker in de regio’.

In hetzelfde programma deed de pro-Houthi journalist Hussein al-Bukhaiti zijn best de relatie met Teheran zoveel mogelijk af te zwakken. Met zoveel aantijgingen aan het adres van de Houthi’s, zei hij, kan het niet anders of het ‘Jemenitische leger (onder Houthi-controle, red.) is een serieuze bedreiging voor ze geworden.’ En inderdaad: van een strijd die volgens de openingsbluf van de Saoediërs maar ‘een paar weken’ zou duren, is Jemen veranderd in een moeras waarin kroonprins Mohamed Bin Salman tot aan de knieën vastzit.

Het enige goede nieuws kwam van Middle East Monitor dat in de weken voor Kerst melding maakte van een congres van belangrijke Jemenitische stamhoofden. In de Jordaanse hoofdstad Amman riepen ze op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot een stop op het bombarderen van bewoonde gebieden. Opvallende aanwezige: de Zweed Hans Grundberg, VN-onderhandelaar voor Jemen. Hij weet wat hem te doen staat.



Jenne Jan Holtland is correspondent in Beiroet.