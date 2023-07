Na de gemiste kans in Bourg-en-Bresse is er het zwijgen van Pascal Eenkhoorn

Pascal Eenkhoorn won donderdagmiddag bijna de etappe naar Bourg-en-Bresse. Hij zat in een kopgroep van vier die het zoals gewoonlijk niet leek te gaan halen, maar die uiteindelijk toch het voortrazende peloton voorbleef.

Het enige wat hem toen nog te doen stond, was de Deen Asgreen en de Noor Abrahamsen kloppen, een overzichtelijk doel waarin hij werd bijgestaan door zijn ploeggenoot Campenaerts.

Pascal Eenkhoorn zette in 2021 de Heistse Pijl op zijn palmares, werd vorig jaar Nederlands kampioen en won onlangs nog het bergklassement in de Ronde van Zwitserland. Maar een etappezege in de Tour is van een geheel andere orde. Een rit winnen in de Giro d’Italia is ook mooi, evenals een etappe in de Vuelta, maar die veranderen je leven niet. Je kunt er later in kleine kring goede sier mee maken, maar nadat je op een verjaardag voor de vijfde keer hebt verteld dat je ooit een etappe in de Ronde van Spanje hebt gewonnen, beginnen ze je toch glazig aan te kijken.

Over de auteur

Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant en schrijver.

Maar het verhaal van een Touretappezege kunnen mensen niet vaak genoeg horen. Ook als je het voor de vijftiende keer vertelt, hangen ze aan je lippen. Je hebt niet zomaar een ritje gewonnen, je bent een Touretappewinnaar, iets wat maar weinig anderen kunnen zeggen. Maar voor je die heilige status hebt verworven, is het dus wel noodzakelijk eerst een Touretappe te winnen.

Pascal Eenkhoorn was daar donderdag heel dicht bij, hij kon de ritzege bijna aanraken. Hij moest alleen de Deen nog voorbij, wat net niet lukte. Het is de vraag of hij ooit nog zo dichtbij een ritzege in de Tour zal komen. Het zou kunnen, maar erg waarschijnlijk is het niet. Tweede worden in een Touretappe zal mogelijk voor de rest van zijn leven hét wapenfeit blijven in het leven van Pascal Eenkhoorn.

In Genemuiden, waar hij is geboren en getogen, zullen ze dat over dertig jaar heus nog wel weten, maar even verderop in Kampen zijn ze dan allang vergeten dat Pascal Eenkhoorn tweede werd in de etappe naar Bourg-en-Bresse.

Terwijl hij nog stond bij te komen van de inspanning stond opeens Han Kock voor zijn neus. ‘Wat was je dichtbij joh,’ zei Han Kock.

Eenkhoorn keek de verslaggever aan en zei niets. Zijn zwijgen was even heroïsch als ontroerend – als er straks een lijstje wordt gemaakt van mooiste Tourquotes is het zwijgen van Pascal Eenkhoorn, met Pogacars ‘I’m gone, I’m dead’, de grote kanshebber voor de hoofdprijs.

Pascal Eenkhoorn bleef Han Kock aankijken maar hij kreeg het niet voor elkaar iets te zeggen. Het was geen onwil, de verbijstering om de gemiste kans op onsterfelijkheid nam al zijn hersencapaciteit in beslag.

Ik dacht aan Jannes van der Wal, de dammer die ooit minutenlang onverstoorbaar zweeg in een legendarisch interview met Mies Bouman. De stilte mocht van mij nog een kwartier duren, het zwijgen van Pascal Eenkhoorn dreigde een hoogtepunt in het oeuvre van Han Kock te worden.

Han Kock hoorde de regisseur al in zijn oortje toeteren of het nog wat werd, met die Eenkhoorn. ‘Kun je vertellen wat je nu denkt?’ vroeg hij ten einde raad.

‘Kut,’ zei Pascal Eenkhoorn.