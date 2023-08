Na de eerdere omstreden migratiedeals, zoals met Turkije, mag de deal met Tunesië een dieptepunt heten

Het feit dat de Tunesische president Saied zijn autocratische gang blijft gaan, doet vrezen dat de omstreden EU-deal straks behalve immoreel ook ineffectief zal blijken.

De inkt was vorige maand nog niet opgedroogd van de migratiedeal tussen de EU en Tunesië, of honderden migranten uit sub-Sahara Afrika bleken met grof geweld de grens te zijn overgezet in de brandende hitte van de Libische woestijn. Zeker tien migranten zijn gestorven aan uitdroging en uitputting. In een indringende reportage vertelden overlevenden vorige week in de Volkskrant hoe ze zich in leven hielden door zeewater te drinken.

Libische grenswachten stuurden deze week opnieuw schokkende beelden de wereld in van uitgeputte migranten in het woestijnzand, smachtend naar water. En van de ongelukkigen die het niet hebben gered in de moordende hitte, zoals de vrouw uit Ivoorkust met haar 6-jarige dochtertje dat levenloos tegen haar moeder in het zand ligt opgekruld.

Mensenrechtenorganisaties spreken schande van de Tunesische omgang met migranten, maar met uitzondering van België heeft geen van de Europese lidstaten van zich laten horen. De Belgische staatssecretaris Nicole de Moor noemde het ‘onaanvaardbaar dat zoiets gebeurt’ en wil dat de EU dit duidelijk maakt aan Tunesië. Van demissionair premier Rutte galmt slechts de jubelterm ‘mijlpaal’ na van het moment, drie weken geleden, dat hij samen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in grote tevredenheid de migratiedeal met de Tunesische autocraat Kais Saied beklonk.

De deal met Tunesië moest en zou er komen, ondanks alle waarschuwingen van mensenrechtenorganisaties dat dit land onder Saied wegglijdt naar een dictatuur. Volgens de EU zou met de deal en de bijhorende miljard euro aan steun juist kunnen worden voorkomen dat Tunesië verder destabiliseert en dat dan nog meer (Tunesische) migranten de oversteek zouden wagen. Woensdag bewees Saied onverstoorbaar op dictatoriale voet verder te gaan door zonder pardon zijn vrouwelijke premier aan de kant te schuiven.

Na de omstreden migratiedeals met Turkije en Libië mag de overeenkomst met Tunesië gerust een dieptepunt worden genoemd. Angst – in dit geval voor ongereguleerde migratiestromen – is een slechte raadgever, zo blijkt weer eens want met de deal legitimeert de EU het repressieve en autocratische bewind van Saied terwijl er geen garanties zijn dat hij de illegale migratie ook werkelijk zal stoppen. Zekerder is dat hij er de EU mee zal chanteren, zoals ook de Turkse president Erdogan doet wanneer hij iets gedaan wil krijgen.

De EU heeft amper garanties gevraagd voor het respecteren van mensenrechten; niet voor de tienduizenden Afrikaanse migranten die nu al in Tunesië voor hun leven moeten vrezen, maar ook niet voor de migranten die straks door de Tunesische kustwacht – met 100 miljoen aan Europese steun – op zee worden onderschept. De Tunesische oppositie, mensenrechtenorganisaties, maar ook de migranten zelf vragen zich terecht af hoe Europa, als hoeder van democratische en menselijke waarden, in hemelsnaam zo’n immorele deal kon sluiten.

Mensensmokkel is een corrumperende business die welig tiert op de economische en politieke malaise in Tunesië en de wanhoop van migranten en vluchtelingen die Europa hopen te bereiken. Zolang de noodzaak tot vluchten of migreren blijft, veranderen de boterzachte afspraken van de EU niets aan dit verdienmodel. Hooguit worden de illegale routes omgeleid en nóg dodelijker.