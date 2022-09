Na de dood van queen Elizabeth heerst de hysterie van de gehersenspoelde massa’s

Wie had deze mate van de persoonsverheerlijking van een monarch in een ontwikkeld land als Engeland verwacht? Ik niet in ieder geval. Achthonderd jaar na de Magna Carta stonden in Engeland honderdduizenden mensen soms wel 20 uur in de rij om een laatste groet uit te brengen aan de koningin in de doodskist.

Niet alleen in haar eigen land, maar overal in de wereld rollen de tranen voor de vorstin. Elizabeth werd 96 jaar en is nu dood. Met haar verdwijnt ook de hoop in mij dat de mensen ooit zullen veranderen in autonome wezens.

Laat ik vooropstellen dat de monarchie als instituut meer dan alles de spiegel is voor de menselijke drang naar de grenzen van de perversie van ongelijkheid tussen soortgenoten. Bij koningen, koninginnen en de rest van de vorstenfamilie blijft het bovendien niet enkel bij de symboliek van de ongelijkheid. Ze staan ook symbool voor het eeuwenoude kolonialisme.

Ze jagen op dieren. Zonder enige schaamte maken ze gebruik van belastingvoordelen die voor niemand anders gelden in het land. Foute familie wordt altijd de hand boven het hoofd gehouden. Meer dan genoeg redenen dus voor de gewone mensen om niet aan monarchieverheerlijking te doen.

Hysterie

De werkelijkheid is een andere. Na de dood van de 96-jarige Elizabeth heerst de hysterie van de gehersenspoelde massa’s. Was het dan anders geweest als ze niet waren gehersenspoeld? Ik begin te denken dat de massa’s zelf ook wel een manier zouden vinden om zich te nestelen in dat zieke gemoed van de de persoonsverheerlijking.

Door deze toestand van de collectieve verstandsverbijstering zijn de winkels en de scholen al dagen dicht. De afspraken in het ziekenhuis zijn geannuleerd, de treinen rijden niet. Trouwfeesten en begrafenissen worden geannuleerd.

Men wil absolute stilte bij de uitvaart, dus mag er niet gevlogen worden boven vliegveld Heathrow. Op deze dagen van de grote rouw geen bezoekjes aan het theater en bioscoop. Ik las dat zelfs kankerpatiënten hun afspraken bij de dokter moeten uitstellen. En om het zekere voor het onzekere te nemen, legitimeren kranten binnen en buiten Groot-Brittannië, terwijl het dode lichaam van Elizabeth van het ene paleis in een stad naar het andere in een andere stad werd gesleept, met overdreven veel aandacht voor het overlijden van de vorstin het bestaan van de monarchie.

De oude koningin ging dus dood en we krijgen nu de stand van zaken bij de massa’s te zien. Het is tijd om eens te accepteren dat het allemaal voor niets is geweest. Ik kijk naar de beelden en weet dat het beste is om de handdoek maar in de ring te gooien.

Ooit zouden de mensen wel te winnen zijn voor het ideaal van de gelijkwaardigheid. Vroeg of laat zouden ze inzien dat er niets mooier is dan de strijd voor de permanente ontwikkeling van de democratische processen. De dag zou komen dat ze niets liever zouden willen dan het omverwerpen van monarchen, autocraten, paleizen. Ik beken, ik ben kinderlijk naïef geweest.

Adoratie

Het is de hoogste tijd om te aanvaarden dat het fundament van de mens de wil om op te hemelen, om te bewieroken, om te adoreren is. In de hemelen is het de Heer voor wie ze bidden, vasten, offers brengen. En hier tussen de gewone stervelingen zijn het de koning, de koningin, de prins, de prinses, de autocraat die hen compenseren in hun diepste verlangen om tot in de graad van het delirium te verheerlijken.

Hoe graag zou ik op deze dagen van de uitvaart van de miljardair Elizabeth niet willen betogen dat landen die monarchen als verbindingsfactor nodig hebben ziek zijn. In een ideale wereld zijn de door de mensen zelf gemaakte wetten het houvast. In diezelfde ideale wereld zorgt de wetenschap dat je die wetten altijd kunt verbeteren en de mensen die die wetten uitvoeren kunt vervangen voor verbinding.

Maar dat betoog ik niet. Ik zie op het nieuws dat kleine kinderen twintig uur in de rij hebben gestaan om een paar seconden langs een doodskist te lopen. Ik besef dat te hoge verwachtingen koesteren een andere variant is van dwaasheid. Een 96-jarige vrouw heeft me met haar dood wat dat betreft wakker geschud. Wat dat betreft ben ik haar dankbaar. Derhalve een welgemeend vaarwel in deze regenachtige, Engelse sferen.

Erdal Balci is schrijver en journalist, en schrijft om de week een wisselcolumn met Fleur Jongepier.