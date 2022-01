Na de coronacrisis moet de zorg toekomstbestendig worden gemaakt

Nu de coronacrisis bijna ten einde lijkt, krijgt minister Ernst Kuipers hopelijk meer tijd voor een andere belangrijke opdracht: het toekomstbestendig maken van de Nederlandse zorg.

Kuipers heeft daar als voormalig zorgbestuurder uitgesproken opvattingen over. Hij is er heilig van overtuigd dat ziekenhuizen veel meer moeten samenwerken om de zorg betaalbaar te houden. De huidige situatie waarbij ziekenhuizen vooral hun eigen - financiële - belangen nastreven en met elkaar concurreren om het schaarse personeel, is volgens hem niet houdbaar. Specialistische zorg moet geconcentreerd worden op een aantal locaties. Dat komt de kwaliteit ten goede en drukt de kosten.

Vlak voor hij aantrad, zette zijn voorganger Hugo de Jonge een belangrijke stap in deze richting. Hij besloot dat kinderhartchirurgie voortaan in Rotterdam en Utrecht geconcentreerd zou worden. Leiden en Groningen raken daardoor hun afdelingen kwijt.

Over de noodzaak van deze stap is iedereen het eens - het wordt al vele jaren geadviseerd - maar over de keuze van de ziekenhuizen heerst veel onbegrip, vooral onder de verliezers. Ze vinden dat ze aanmerkelijk beter presteren dan de gekozen ziekenhuizen en eisen een duidelijke onderbouwing. Doordat die nu ontbreekt, gaan ze zelf op zoek naar verklaringen en suggereren ze onder meer dat Kuipers zich ermee heeft bemoeid en zijn voormalige ziekenhuis heeft bevoordeeld. Groningen ziet opnieuw bevestigd dat het noorden van het land structureel wordt verwaarloosd.

Het is de valse start van een samenwerking die voor iedereen goed zou moeten zijn. Voor de kinderen die hopelijk nog betere zorg krijgen, voor de artsen die in grotere teams kunnen werken en dus niet langer ellenlange diensten hoeven te draaien en voor de zorg als geheel omdat de afdelingen efficiënter kunnen werken.

Het is aan minister Kuipers om snel met de ziekenhuizen om tafel te gaan en hen alsnog ervan te overtuigen dat dit een goed idee is. Als voormalig bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum begrijpt hij hen als geen ander.

Om de ziekenhuizen gerust te stellen, zou het goed zijn als er een overkoepelend plan komt voor de concentratie van specialistische zorg, waarbij elk academisch ziekenhuis zijn deel krijgt. Kuipers was als ziekenhuisbestuurder kritisch over marktwerking. Hij kan nu laten zien dat meer regie door de overheid de zorg uiteindelijk ten goede komt.

