Na David Cameron en Theresa May is Boris Johnson de derde Conservatieve premier die door Boris Johnson wordt neergehaald

Boris Johnson en Michael Gove (r) in mei van dit jaar. Beeld AFP

De Britten hechten waarde aan privacy en discretie, maar een uitzondering wordt gemaakt voor de politiek. Alles wat er in de wandelgangen en achterkamertjes wordt besproken ligt, anders dan in Nederland, binnen de kortste keren op straat. Of, om preciezer te zijn, valt te lezen in de zondagskranten. Een schoolvoorbeeld was afgelopen dagen te zien, toen de Britten inzage kregen in hetgeen er tijdens de dramatische val van Boris Johnson gebeurde in de bunker van Downing Street.

Woensdagavond om één minuut voor negen, bijvoorbeeld, belde Johnson met Michael Gove, de minister die eerder op deze chaotische dag langs was gekomen met het advies om af te treden. ‘Heb je besloten om af te treden?’, waren de woorden waarmee Gove opnam. ‘Nee, Mikey, makker’, antwoordde Johnson, ‘ik ben bang dat jij dat gaat doen. Ik ga je vragen een stap terug te doen.’ Gove: ‘Premier, als iemand zich moet terugtrekken, dan ben jij dat.’ Johnson zou dat doen, maar wilde eerst een oude rekening vereffenen met zijn ‘frenemy’.

De scène is omschreven door Tim Shipman, wiens politieke reconstructies in The Sunday Times al jaren aan menig ontbijttafel deel uitmaken van een Full English. Niemand weet beter wat er achter de coulissen plaatsvindt dan ‘Shippers’. Hij heeft oog voor details en drama. Zo noteerde hij dat een Downing Street-adviseur de bravoure van Johnson op die genoemde avond vergeleek met een aria uit La Bohème, waarin Mimi, de aan tuberculose lijdende heldin, onverschrokken de dood tegemoet zingt.

Elders in de terugblik staan fijnzinnige opmerkingen, zoals de constatering dat Johnson, na David Cameron en Theresa May, de derde Conservatieve premier is die door Johnson wordt neergehaald. Een andere official merkte op dat de Conservatieve Partij ‘eindelijk groepsimmuniteit heeft ontwikkeld’ tegen het fenomeen Johnson, een politicus van wie lang werd gedacht dat hij ‘too big to fail’ was. Een toneelstuk over wat deze week in Westminster gebeurd is, zal op enig moment te zien zijn op het West End.

Daarbij kan de scenarioschrijver ook putten uit andere kranten. Daar dook de evocatieve term Ikea-kabinet op, een referentie naar de snelheid waarmee Johnson een nieuw kabinet had samengesteld. De lezers van de Mail on Sunday konden bij wijze van spreken niet alleen horen wat er zich afspeelde, maar ook ruiken. Andrew Pierce wist immers dat er vegetarische curries werden gegeten in de Thatcher Room, met samosa’s en papadums. Een voorbode op een premierschap van Rishi Sunak?

The Sunday Telegraph beschrijft hoe de loyale minister van Schotland zijn baas had proberen te troosten. ‘Je bent vaak te aardig’, beweerde Alister Jack, ‘en daarvoor betaal je nu de prijs. Je bent loyaal, misschien te loyaal, en ook dat komt je betaald te staan. En je bent voor niemand bang, de best denkbare eigenschap.’ Johnson hoorde de lofrede aan, maar wilde geen emotie tonen. ‘Ik denk dat we moeten doorploegen, Alister, voordat ik mijn ui tevoorschijn moet halen.’

Achter de bravoure schuilen de emoties. Dat weten we dankzij zijn zus Rachel, die op de populaire kijkradiozender LBC sprak over ‘een groot verlies’ voor haar broer. ‘Hij is niet in weelde geboren’, zo probeerde ze het beeld recht te zetten van een verwende rijkeluiszoon, ‘zijn privilege zat hem in zijn educatie, zijn intelligentie, zijn gedrevenheid, zijn energie.’ De leden van de Johnson-clan mogen de Britten graag vermaken met twisten, over Brexit bijvoorbeeld, maar in zware tijden sluiten ze de gelederen.

Publiekelijk, uiteraard.

Patrick van IJzendoorn is correspondent in Londen.