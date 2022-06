Na alle doden zijn er nu genoeg Republikeinen die vinden dat wapenbezit (een beetje) gereguleerd mag worden

Bloemen, kaarsen, knuffels en kruisen met de namen van de 19 kinderen en 2 leerkrachten die omkwamen bij de schietpartij op 24 mei in de Robb Elementary School in Uvalde, Texas. De 18-jarige dader werd ook gedood. Beeld REUTERS

Het blijft onvoorstelbaar dat iedere 18-jarige in de Verenigde Staten zomaar een winkel kan binnenlopen om een semi-automatisch vuurwapen te kopen – ook als hij een flink strafdossier heeft en ook als hij geestelijk gestoord is. Net zoals het onbegrijpelijk is dat er nooit viel te praten over aanscherping van de wapenwetten: na iedere schietpartij op een school waarbij kinderen en leraren worden neergemaaid door een getroebleerde tiener, zetten de Republikeinen de hakken in het zand. Het ligt niet aan de wapens, zo luidt het eeuwige mantra, maar aan de mensen die ze gebruiken. Dus waarom zou je de goedwillende burger zijn wapen afpakken, waardoor hij zichzelf niet meer kan verdedigen?

Deze week werd eindelijk een kleine stap in dit dossier gezet: een groep Amerikaanse senatoren heeft een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe wapenwetgeving. Deze combineert wapenbeperkingen (een wens van de Democraten) met aanzienlijke investeringen in de schoolbeveiliging (de oplossing van de Republikeinen tegen het geweld) en de geestelijke gezondheidszorg.

Zeker, het pakket gaat lang niet ver genoeg. Er komt geen verbod op de verkoop van semi-automatische wapens, en de leeftijd waarop je deze mag aanschaffen gaat niet omhoog naar 21, zoals de Democraten willen. Maar volgens deze deal worden jongeren tot 21 jaar wel aan een antecedentenonderzoek onderworpen (bij mensen die ouder zijn, is dat blijkbaar niet nodig), en autoriteiten en burgers krijgen de mogelijkheid om bij de rechter een tijdelijk wapenverbod aan te vragen voor mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Het voorstel moet nog worden aangenomen, maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, heeft dinsdag zijn steun voor het pakket aangekondigd.

Het is in deze tijd van polarisatie alleen maar toe te juichen dat het de twee partijen lukt een gezamenlijke deal te sluiten, en dan ook nog over zo’n beladen onderwerp. Na alle doden die er zijn gevallen, vinden blijkbaar toch genoeg Republikeinen dat het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet (iedereen kan en mag wapens gebruiken) niet absoluut is, en dat wapenbezit wel degelijk (een beetje) gereguleerd mag worden. Het zou de eerste aanscherping van de Amerikaanse wapenwetten zijn sinds de jaren negentig. Laten we hopen dat het een begin is.