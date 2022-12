Een kind kan de was doen en een papa kan online een bankrekening voor een kind openen. Zeven minuten deed ik erover op Mijn ING. Een paar dagen later plofte een ING-welkomspakket op de deurmat. Mijn dochter deed er drie minuten over de mooie ING-app te downloaden, haar paspoort te scannen en die rekening te activeren. Maar toen ik er zakgeld op wilde storten, bleek die rekening ‘geblokkeerd’.

Een mechanische stem van de klantenservice zei: ‘Op dit moment is de wachttijd langer dan normaal.’ Een mechanische stem herhaalde in de drie kwartier die volgden: ‘Wist je dat je steeds meer via de app kunt doen? Log in op Mijn ING.’ Na 52 minuten constateerde een klantenservicemevrouw: ‘Ik zie dat de rekening is geblokkeerd.’ ‘Daarvoor bel ik.’ ‘O, dan moet u naar een van onze servicepunten.’

Een van onze servicepunten: dat zijn goedkope substituten voor al die bankkantoren die ING heeft wegbezuinigd. Bij ons zit er eentje achter in de Bruna. Ik herkende het aan vijf wachtenden met grijs haar. Na een kwartier waren we aan de buurt. Wat ik in het half uur daarna zag, had ik niet meer gezien sinds mijn laatste bezoek aan mijn oude Roemeense postkantoor.

Het servicepuntmeisje bladerde door stapels papieren, haalde multomappen tevoorschijn en pleegde alsmaar telefoontjes. De wachtende mevrouw achter ons begon spontaan te vertellen over háár ervaringen met Mijn ING. Het was haar gelukt een rekening voor haar kleinzoon te openen, maar toen ze er geld op wilde zetten bleek die, jazeker, ‘geblokkeerd’. Klantenservice gebeld, ingewikkeld keuzemenu, verbinding verbroken, nog een keer geprobeerd, weer niet gelukt.

Na 37 minuten analoge arbeid zei het aardige, overwerkte servicepuntmeisje: ‘Het probleem is nu opgelost.’ ‘Wat was nou het probleem?’, vroeg ik. ‘Meneer, dat kunnen duizend dingen zijn geweest.’ Ik wens al die aardige servicepuntmedewerkers die nooit bankiersbonussen krijgen maar wel de tekortkomingen van Mijn ING mogen opvangen, een extra mooi Kerstfeest.