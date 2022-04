Na 47 jaar frituren sluiten Vincent en Helma de laatste cafetaria in de binnenstad van Doetinchem

In zekere zin zijn Vincent en Helma Gasseling zeldzame mensen, want in plaats van steeds maar meer te willen – een tweede filiaal, een dure auto, een vakantie naar de Malediven – wilden zij 47 jaar lang precies dat wat ze al hadden, namelijk een snackbar in het centrum van Doetinchem.

Althans, tot vorige week, want toen was het hun laatste dag en draaiden ze de oudste en tevens laatste snackbar in de binnenstad van Doetinchem definitief op slot. Achteraf kun je zeggen dat die timing perfect was, vertelt Helma. We leven nu eenmaal in een tijd waarin de overheid steeds vaker partij kiest voor de vegetarische burger, in plaats van de hamburger – geen ideale tijden voor snackbarhouders dus.

Vandaag nog, dinsdag, kwam er bijvoorbeeld een rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA uit waarin het gaat over een minimumleeftijd voor fastfoodrestaurants, omdat fastfood net zo schadelijk zou zijn als alcohol en tabak. Vorige maand had je al het voornemen van staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, die wil onderzoeken of de komst van nieuwe snackbars in bijvoorbeeld armere wijken en rondom scholen te verbieden valt. Volgend jaar krijg je bovendien de nieuwe regels voor plastic drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik.

‘Blij dat we daar niet meer aan mee hoeven te doen’, zegt Helma.

Want vergis je niet: los van al die regels heeft de coronacrisis er ook in de frituurbranche flink ingehakt. En je hebt natuurlijk de hoge energieprijzen vanwege de Oekraïne-oorlog, de opkomst van de kebab- en sushizaken in heel Nederland en al die nieuwe restaurants die aan haute friture doen; van die biologische frietzaken met vleesvervangers en veganistische mayonaise, en dat soort fratsen.

Geen wonder dat het aantal frituurders in zo’n twintig jaar tijd is teruggelopen van ruim achtduizend naar ongeveer vijfduizend. Sterker nog: volgens de in frituurkringen toonaangevende website Frituurwereld zouden momenteel nog eens achthonderd extra cafetariahouders serieus twijfelen over de toekomst van hun bedrijf.

Kijk alleen al naar Doetinchem, waar sinds het afscheidsfeest van Vincent en Helma vorige week geen enkele cafetaria meer in de binnenstad te vinden is. Tot voor kort waren het er drie. De snackbar in de Synagogestraat: weg. Die in de Hamburgerstraat: weg. Snackplus Gasseling aan het Simonsplein: weg. Sic transit gloria Doetinchem.

Vincent en Helma Gasseling in hun pas gesloten snackbar in Doetinchem.

Want voordat het vooral een treurig verhaal wordt: glorie was er de afgelopen 47 jaar genoeg, hoor, vertelt Vincent. ‘Als ik nu buiten een rondje ga lopen en ik kom vijftig mensen tegen, dan zullen dertig mensen hallo zeggen.’ Nooit gingen ze met vakantie, altijd was hun zaak open, in het weekend zelfs tot half 5 ’s nachts. Tot ver buiten de stad werden ze geroemd om hun schnitzels en gehaktballen, ook door boeren die zelf in het vlees zitten.

En wat te denken van vaste klanten als Hansie Hunting, een man die de eerste keer dat hij de snackbar binnenstapte ongetwijfeld meer behoefte had aan fysiek dan aan mentaal voedsel, maar gaandeweg merkte dat Vincent en Helma veel meer te bieden hadden dan bamischijven alleen. Hij voelde zich zo thuis in de cafetaria, dat hij na verloop van tijd iedere dag kwam.

‘Je ziet nu ook dat onze vaste klanten sinds vorige week zoekende zijn’, zegt Helma. ‘Dan lopen ze de Bakker Bart aan de overkant binnen, maar daar werken toch vooral jonge meisjes die niet altijd zin hebben in een praatje.’

De directe aanleiding van hun beslissing te stoppen met Snackplus was het overlijden van de huurder van het appartement boven de snackbar. Ze dachten: het is natuurlijk hartstikke mooi, dit werk, maar als we ook nog wat tijd buiten de cafetaria willen doorbrengen voordat het hiernamaals zich over ons ontfermt, dan moet dat eigenlijk nu gebeuren.

En dus kwamen vorige week honderden voormalig klanten bloemen brengen ter ere van hun laatste dag en at de burgemeester nog eenmaal een frikandel, waarna hun agenda, vrij naar Cees Nooteboom, voor het eerst in vijftig jaar zo leeg was als een schrift aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Wat ze met die tijd gaan doen?

Poe, zegt Vincent, de man die 47 jaar lang alleen dat wilde hebben wat hij al had. ‘We gaan eerst even kalm aan doen, denk ik. De tuin doen. Dan om 12 uur samen brood eten, en dan pakken we de fiets.’

Jarl van der Ploeg vervangt Toine Heijmans, die de komende maanden aan een nieuwe roman werkt.