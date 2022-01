Na 40 jaar verwaarlozing ligt het lot van Lange Jaap in de handen van Mark Harbers

Dit is een vervolgverhaal over Lange Jaap. Toine Heijmans schreef in oktober het eerste deel, dit is het tweede.

Lange Jaap is een vuurtoren die 144 jaar geleden werd opgetrokken achter de Noordzeedijk van Huisduinen, onder Den Helder. Het is een bijzonder bouwwerk, opgetrokken uit een half miljoen kilo gietijzer. Lange Jaap is de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland, en met zijn ruim 63 meter de hoogste gesloten gietijzeren vuurtoren van Europa – sommigen zeggen van de wereld.

In september 2021 bleek uit onderzoek dat Lange Jaap er slecht aan toe is: overal scheuren en corrosie. Daarop kwamen er hekken rond de toren en werd de Zeedijk waaraan Lange Jaap is gelegen voor alle verkeer afgesloten. Het gevaar bestond namelijk dat Lange Jaap zou omvallen, zeiden de ingenieurs. Misschien was sloop de enige optie.

De eerste reacties op het slechte nieuws waren emotioneel. Niemand in de wijde omgeving van Huisduinen kan zich een skyline zonder Lange Jaap voorstellen. Of een nacht zonder dat zijn licht door de slaapkamer strijkt.

Daarna kwamen de verontwaardiging, het verzet en de plannen. Het volk uit de Noordkop versus de beslissers in Den Haag, een gevecht waarbij de sympathie tegenwoordig bijna automatisch bij de eerste groep ligt. Ze kregen alvast steun in de Kamer, onder meer van Pieter Omtzigt. En van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging en de Bond Heemschut.

De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser, moest toegeven dat Rijkswaterstaat onvoldoende aandacht had gegeven aan het onderhouden en renoveren van de vuurtoren, monument sinds 1988. ‘Deze situatie had niet zo ver mogen komen. Rijkswaterstaat heeft een zorgplicht voor monumenten en deze is onvoldoende ingevuld.’ De dienst had geen ‘structurele maatregelen getroffen om de opgetreden degradatie van de constructie tegen te gaan of te beperken.’ Die erkenning kan nog een rol gaan spelen in de uiteindelijke uitkomst van het vuurtorentreurspel.

Jan Dop (71) is voorzitter van dorpsvereniging Huisduiner Belang en samen met secretaris Jan Roelofsen aanvoerder van het verzet tegen sloop van de toren. Hij heeft een rapport over de staat van Lange Jaap voor zich liggen, en kijkt ernaar alsof hij naast een terminale patiënt zit. ‘Het ziet er heel slecht uit’, zegt hij. ‘De toestand van de toren is zeer ernstig en herstel is heel ingewikkeld.’ Het ingenieursbureau Nebest telde 1380 mankementen en gebreken, vooral ‘scheuren van het boutgat naar de rand van de flens’.

Dop ziet maar één oorzaak: ‘Rijkswaterstaat heeft de vuurtoren veertig jaar verwaarloosd. En wat ik nog erger vind: ze zijn niet transparant geweest, niet eerlijk. Ze hebben ons bewust om de tuin geleid. Ik vind het slecht gedrag. Als dat de structuur is, zit er fundamenteel iets fout.’

Maar er is in alle commotie ook iets veranderd: ‘Nu is Rijkswaterstaat er ook veel aan gelegen de toren te behouden.’ Dat staat braaf in bijna alle rapporten, evaluaties en Kamerbrieven: behoud, als het even kan, de toren.

Maar hoe? Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam onderzocht zeven mogelijke toekomstscenario’s. Behoud van de huidige toren wordt als ‘technisch onhaalbaar’, ‘niet praktisch toepasbaar’ of ‘risicovol’ omschreven. Wel haalbaar is demobilisatie van de oude toren en het bouwen van een replica. Als dat te duur wordt, rest sloop.

Vuurtoren Lange Jaap. Beeld Bert Wagendorp

Jan Dop: ‘Als herstel van de huidige toren onmogelijk blijkt, is een replica misschien niet zo’n slecht idee.’ Nog geen enkele instantie heeft het gewaagd een prijskaartje op de scenario’s te plakken.

De komende weken valt de beslissing, eind januari moet de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een besluit hebben genomen. Er zijn vanuit Huisduinen duizenden kaarten met Lange Jaap erop naar Rijkswaterstaat gestuurd (met een speciale Lange Jaap-zegel) en Dop reist binnenkort af naar Den Haag om elk Tweede Kamerlid een miniatuur-Lange Jaap te overhandigen. Een demonstratie die afgelopen zondag had moeten plaatsvinden ging niet door: Dop was bang dat er te veel mensen op af zouden komen en dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Als climax heeft Jan Dop een opzienbarend plan in gedachten, waarmee in de laatste week voor het besluit nog een laatste appèl aan de minister zal worden gedaan. ‘Dat wordt heel spectaculair.’

Lange Jaap hoort bij ons dna, zegt Dop. ‘Het is onze kathedraal.’ Dop is moe van ‘al het gedoe’ waaraan hij een paar maanden lang bijna een dagtaak had. Maar dan kijkt hij uit zijn slaapkamerraam en ziet hij Lange Jaap – en dat wil hij zo graag zo houden.

‘Zo’n Harbers, die wil toch niet als een van zijn eerste besluiten de sloop van onze Lange Jaap op z’n geweten hebben?’

De laatste aflevering van dit vervolgverhaal komt uit Den Haag.

