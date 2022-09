Museum breidt museumshop uit met gehele collectie

De museumshop van het Van Gogh Museum. Beeld ANP / Paul van Riel

Door teruggelopen bezoekersaantallen en stijgende energiekosten zien steeds meer musea zich genoodzaakt tot creatieve oplossingen. De museumshop uitbreiden met de gehele collectie is daar één van.

Kleinere musea zijn begonnen met het uitbreiden van hun shops, maar inmiddels doen ook de grote Nederlandse musea eraan mee. Zo kun je bij het voormalige Van Gogh Museum nu niet alleen een poster van de Zonnebloemen kopen maar ook een schilderij van de Zonnebloemen. Ook de zelfportretten in de aanbiedingenbak gaan hard.

Tot grote vreugde van politiek Den Haag gaat het de musea sindsdien financieel voor de wind. Zo heeft het Rijksmuseum helemaal geen subsidie meer nodig nu het is veranderd in de Rijksshop. Ook de NEMO Science Shop, de Sexshop en de Anne Frank Winkel in Amsterdam draaien winst, hoewel de laatste na de verkoop van het dagboek nog minder bezoekers trekt dan tijdens de pandemie.

Buiten de hoofdstad doen de Kröller-Müllershop, de Spoorwegshop en de Shop Boijmans Van Beuningen goede zaken. Andere musea met aantrekkelijke en goed geprijsde collecties zijn Teylers Bazaar in Haarlem en Boetiek Voorlinden in Wassenaar. En vergeet ook de Groninger Outlet niet.

Een van de meest winstgevende musea is de Naturalis Biodiversity Shopping Mall in Leiden met een zeer uitgebreid aanbod. De museumbezoekers kunnen naar hartelust rondstruinen en vrijwel niemand gaat weg zonder een uniek geschenk.

Het enige museum dat niet meedoet aan de trend is streekmuseum Krimpenerwaard. ‘Wij kunnen absoluut geen afstand doen van de topstukken in onze collectie. Zonder de bokkenschoentjes en de mollenfluit raken wij de ziel van ons streekmuseum kwijt. Dan maar verlies draaien.’