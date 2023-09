‘Nee! Niet weer een definitieve top-3!’

Mijn vriendin Jet. En dan moet ik nog beginnen, hè. Terwijl zo’n definitieve top-3 behalve belangwekkend tamelijk bewerkelijk is. Je moet het zien als een medley van columns. ‘En zoals je weet is medley een soepele aaneenschakeling van louter… zeg het maar?’

‘Hits.’

Ik knik. ‘Veel hits dus, voor weinig.’ (Heb ik van mijn vriend Arend Hosman, tegenwoordig directeur van zijn eigen uitgeverij (Alfabet), die vroeger de pockets van Atlas Contact en LJ Veen ‘verzorgde’. Hij wilde mij ooit als assistent, vers bloed, de ideeën raakten op. ‘Ik kom al weken niet verder dan’ – hij trok met twee handen in de lucht een reclamebanner – ‘VEEL VOOR WEINIG.’)

Oké, huppetee. Vandaag de definitieve top-3 grootste onzin die ik ooit aan een vriendin heb wijsgemaakt, te beginnen met de kleinste onzin, waarna de onzin snel groter zal worden.

Op 3 meteen een oude bekende, namelijk mijn vriendin Jet. Haar heb ik ooit wijsgemaakt dat Annechien, mijn schoonzusje, Annechien Steenhuizen was, van het NOS Journaal. Uiterlijk lijken ze wel een beetje op elkaar. Dus waarom niet? ‘Blijft leuk’, zei ik tegen mijn vriendin Jet toen we naar het nieuws zaten te kijken, ‘dat we Chien volgende week op sloffen zien.’

‘Wie?’

‘Chien. Met Kerst.’ (We gingen Kerst bij Menno en Annechien vieren.) De kunst van het wijsmaken is zelf niet verbaasd lijken. En keihard, laconiek doorbluffen natuurlijk. ‘Goh’, zei mijn vriendin Jet nog vóór Kuipers Munneke aan beurt was, ‘dan eet je broer zeker graag voor de tv.’

‘Nou’, zei ik, ‘alleen als Rob Trip moet. GRAPJEUEUEU!’ (Ze dacht dat het een grapje was dat Menno alleen naar Rob Trip keek, en niet naar zijn eigen vrouw, Annechien Steenhuizen. Mooi, als de ongein meteen aankoekt en nauwelijks nog te verwijderen blijkt!)

Op 2: Suzy en de plikjes. Ooit al een column over geschreven, dus zelfplagiaat. Mag dat? Neen. Dat wordt nagelbijtend afwachten of ik een rechtszaak tegen mezelf aanspan. Suzy had ik wijsgemaakt dat ik plikjes had, na languit op de chesterfield onder m’n oksels te hebben liggen krabben. ‘Plikjes?’ ‘Dat zijn een soort platjes, maar onder je oksels. Geloof je niet? Kijk maar in Van Dale.’ Zij bladeren. Nou, stond er niet in hoor. ‘Nee? Waar kijk je dan? Het is met q-u-e.’ Bladerblader. Nee, ook niet. ‘Hm, dat is raar – kijk dan even bij okselluizen.’ Bladerblader. ‘Nee? Wat een waardeloos woordenboek. En platjes, staan die er wel in?’ Bladerblader. ‘Ja, platjes wel. Wat lig je nou stom te lachen?’ Einde zelfplagiaat.

Mja, zegt mijn vriendin Jet. Mja. Ze vindt haar eigen voor waargenomen lulkoek wel iets beter, qua ranking. ‘Een Bronzen Mouw in dit veld’, stel ik haar gerust, ‘is al heel knap.’

‘Op één zeker mijn moeder’, zegt ze alweer blij en apetrots, ‘toen je haar had wijsgemaakt dat je vader jarenlang het wereldrecord op de marathon in handen had?’ Nee, want haar moeder kan ik niet tot mijn veroveringen rekenen. Ze is (nog) buiten mededinging. Nee, op één komt Annemiek, die ik lang geleden wijsmaakte dat een van mijn ogen van glas was gemaakt.

‘Nee!’, zei ze. ‘Uitgestoken in militaire dienst’, zei ik. ‘Maar het draait mee!’, zei ze. ‘Klopt’, zei ik, ‘het is een glazen oog van Sony. Achterlangs’ – ik tikte op mijn neusbrug – ‘loopt een soort stuuras, snap je, net als bij de voorwielen van een auto.’

Je gelooft het niet, maar Annemiek geloofde dit. Daarom voor haar de Gouden Mouw, plus een gratis e-book van Otmars zonen!