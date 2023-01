‘Monica Geuze, ik weet niet eens wie het goede mens is’, schreef Bach- en tuinierliefhebber Ans zelfvoldaan

‘Grote kans dat u misschien nog nooit van haar heeft gehoord’, begon Rob Trip dinsdag een item in het NOS Journaal, ‘maar op YouTube heeft ze een half miljoen volgers en op Instagram 1,3 miljoen.’ Ik had uiteraard wel van haar gehoord. Het ging hier over Monica Geuze, de 27-jarige internetpersoonlijkheid over wie ik aanzienlijk meer feitjes kan opdreunen dan over Arthur Schopenhauer, Edwin Hubble en wijlen paus Benedictus XVI samen. Geuze is influencer, presentatrice, podcaster, succesvol zakenvrouw en een van de bekendste vloggers van Nederland, met kijkcijfers waarvoor ze zich tegenover NOS-boegbeeld Trip niet hoeft te schamen.

Maar achter haar vlogcarrière zette Geuze deze week een punt, nadat ze acht jaar lang haar privéleven binnenstebuiten had gekeerd en het voor de camera had uitgewrongen. Trouwe kijkers zagen haar met liefdesverdriet, een kater, geveld door een virus en opgeslokt door het moederschap. Ze zagen haar Chanel-tassen uitpakken, veelvuldig op vakantie gaan, hamburgers eten en nieuwe haarproducten uitproberen. Maar ze werden ook deelgenoot gemaakt van zaken als aambeien, een afgebroken kies of een verstopte wc. De openhartige vlog over Geuzes bevalling – ‘Op een gegeven moment zagen ze dus wel dat ik persdrang had, want ja, anders ga je niet zitten kakken’ – werd 1,2 miljoen keer bekeken.

In een afscheidsvlog getiteld End of an Era sprak de emeritus vlogger haar YouTube-kijkers nog een laatste keer geëmotioneerd toe. ‘Ik heb dankzij jullie mijn eigen toekomst kunnen maken’, zei ze tegen alle mensen die samen meer dan 250 miljoen keer op haar filmpjes hadden geklikt. Onder de video reageerden mensen dat Geuze na al die jaren ‘als een grote zus’ voelt, of ‘een soort online vriendin’ is geworden. ‘Bedankt Monica’, schreef een vrouw, ‘je weet niet hoeveel mensen je hebt geholpen met hun mentale gesteldheid’.

Geuzes publiek is van alle leeftijden, genders, gezindten en afkomsten, komt uit alle uithoeken van Nederland en uit alle lagen van de bevolking, maar jonge vrouwen zijn ruim in de meerderheid. En vloggen is dan wel een modern fenomeen, maar het is van alle tijden om hun interesses als onbeduidend en inferieur af te doen. Ook de Beatles kregen pas een respectabel imago toen hun fanclub niet meer hoofdzakelijk uit tienermeisjes bestond.

De inleiding van het nieuwsitem door Rob Trip – ‘grote kans dat u misschien nog nooit van haar heeft gehoord’ – werd dan ook vooral aangegrepen als een grote kans om te laten merken dat men, inderdaad, nog nooit van Geuze had gehoord. ‘Wie?’ twitterde men in koor. ‘Nooit van gehoord’, aldus gebruiker @CaesarBitconius. ‘Ik weet niet eens wie het goede mens is’, schreef Bach- en tuinierliefhebber Ans zelfvoldaan. Het mag in het journaal over voetballers, bitcoins, games en autosport gaan, maar de grens wordt getrokken bij een razend populaire vrouw die zich met behulp van sociale media van koffieserveerster tot miljonair opwerkte.

Geuze en haar fans zullen er niet van wakker liggen. Lineaire televisie is iets van voor YouTube, TikTok en streamingdiensten, het is een krimpend universum met wetmatigheden die voor internetberoemdheden totaal irrelevant zijn. Grote kans zelfs dat ze in Geuzes universum ook nog nooit van Rob Trip hebben gehoord, ze doen er alleen niet zo pedant over.