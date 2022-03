Mondkapjesdeal? Nog even wachten op Deloitte

Hugo de Jonge als demissionair minster van Volksgezondheid tijdens een debat over het coronavirus. Beeld ANP / ANP

Zo makkelijk als de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden tot stand kwam, zo moeilijk lijkt het om erachter te komen wat daar eigenlijk is gebeurd. Dit terwijl de meest betrokkenen toch gewoon nog rondlopen en het kunnen vertellen.

Maar nee, zo eenvoudig, snel en vooral voordelig mag of kan het niet in politiek Den Haag. Men gaat voor kwaliteit en Deloitte, de grootste internationale organisatie op het gebied van de financiële en zakelijk dienstverlening volgens hun eigen website, die in de zomer 2021 de opdracht kreeg de deal precies in kaart te brengen. Het rapport komt later dan gepland en zal wat kosten, maar geld speelt kennelijk geen rol.

Onbegrijpelijk.

Maar helaas, zo doen we dat in Den Haag met zijn nieuwe politieke bestuurscultuur.

Hans Akveld, Berkel en Rodenrijs

Eendjes

De redacteur die het bijschrift schreef van het artikel ‘Nooit meer eendjes voeren met opa en oma’ moet maar een keer brood gaan strooien met Kees Moeliker om zijn vogelkennis bij te spijkeren. Want ‘Een man voert de eendjes op de Heemraadssingel in Rotterdam’ lijkt me weinig passend voor iemand die omringd wordt door duiven, een nijlgans en welgeteld één eend aan zijn voeten.

Marijke de Vries, Den Haag

Shakespeare

Dat Shakespeare een van de beste, zo niet de beste schrijver is die ooit heeft geleefd, wordt gelukkig ook gedeeld door de toneelbewerkers die hun licht over het belang van zijn werk mochten laten schijnen. Maar waar komt dan toch die onbedwingbare behoefte vandaan om die prachtige poëtische teksten onherkenbaar te verminken?

Othello moet aanhanger worden van Black Lives Matter, er zitten te weinig homoseksuele karakters in Midzomernachtsdroom, Romeo en Julia moet platter, et cetera. Het deed mij denken aan: God schiep de mens naar zijn evenbeeld, en Max Factor probeert dat te verbeteren.

Joel Coen laat in zijn Tragedy of MacBeth zien hoe het ook kan: in een prachtig gestileerde film de taal van Shakespeare volledig tot zijn recht laten komen.

Pieter Veenboer, Ouderkerk a/d Amstel

Pech

Nederland is zo’n beetje het rijkste en gelukkigste land ter wereld, maar iedereen klaagt. Opvallend nieuw is de generatieklager. Elke generatie maakt zijn eigen kosten-batenafweging, waarbij ze meer oog hebben voor eigen kosten dan eigen baten. Bij de huidige studenten is dat denken ook doorgedrongen, want zij noemen zich inmiddels de ‘pechgeneratie’. José van der Hoeven neemt het in de Brief van de dag voor ze op.

Zelf ben ik (geboren in 1956) onderdeel van de zogenaamde ‘verloren generatie’ en omdat mijn drieling inmiddels in hun derde studiejaar zit, kan ik mij met recht de meestgepakte Nederlander noemen. Toch bekostig ik tamelijk moeiteloos hun studie en omdat je weet dat het merendeel van de studenten afkomstig is uit meer bemiddelde gezinnen zouden veel meer ouders dit moeten kunnen betalen. Zo heeft het merendeel van de ouders een in waarde sterk gestegen koophuis. Bovendien is de arbeidsmarkt nog nooit zo goed geweest en leidt opleiding nog altijd tot een beter inkomen. Met Peter de Waard (29 /3) concludeer ik dat solidariteit uit is en iedereen de overheid vooral als pin­automaat is gaan zien.

Ton van Rietbergen, Utrecht

Historici

Bij de twijfel aan het wetenschappelijke nut van historici moest ik denken aan wat een collega van mij aan de lunchtafel te berde bracht: ‘Als morgen alle historici overlijden, is er overmorgen toch weer een dag geschiedenis bijgekomen. Maar als morgen alle ingenieurs overlijden, wordt er nooit meer iets leuks gemaakt.’ Het hoeft geen betoog dat genoemde collega ingenieur was.

Wim Adriaansens, Apeldoorn

Antwerpen

Max Pam verklaart in zijn column de naam Antwerpen uit een sage uit de 15de eeuw die wordt verbeeld in de Brabo-fontein met een beeld van de Romeinse krijger Silvius Brabo die een grote hand wegwerpt. ‘Antwerpen’ zou zijn afgeleid van: hand werpen.

De naam Antwerpen echter is eerder afkomstig uit de naam die wordt gegeven aan de plaats van de eerste nederzetting Anda verpa. Dit is een Oudfrankische aanduiding voor aangeslibde gronden, bijvoorbeeld in een bocht van de rivier. In de Vita Eligii uit het begin van 7de eeuw komen de woorden Andoouerpenses en Andouerpis voor als aanduiding voor Antwerpen. Allemaal onzekere verklaringen, maar wel een waarschijnlijker verklaring dan die uit voornoemde sage. Al heeft die weer wel een mooie fontein opgeleverd.

Rudy Schreijnders, Maarssen

AH

Kleine stichtingen en andere goede doelen krijgen bij de AH-supermarkten al jaren de mogelijkheid om een maand lang hun goede doel te vermelden bij de inlevering van de lege flessen. Mensen kunnen hun legeflessenbon dan in een speciale box deponeren in plaats van hun statiegeld terugkrijgen bij de kassa. Dit levert de stichtingen vaak een leuk bedrag op, nodig om aan hun financiële verplichting te voldoen tegenover degenen waar ze zorg voor dragen.

Ik heb zo’n kleine stichting. Op deze manier kan ik circa 400 schoolkinderen op een basisschool in Gambia dagelijks van een warme maaltijd voorzien. Echter, vanaf 4 maart stelt AH voor onbepaalde tijd deze mogelijkheid ter beschikking voor Giro 555, de Oekraïense vluchtelingen. Dat lijkt mooi, maar daarmee wordt voorbij gegaan aan de stichtingen die al een toezegging hadden om een bepaalde maand het goede doel te zijn. Die toezeggingen zijn gewoon uitgesteld of ingetrokken.

Oekraïne is nodig, maar daar is, gelukkig, al heel veel geld voor binnen gekomen. Mag er alsjeblief wat over blijven voor de andere, veel kleinere, maar zeker zo belangrijke goede doelen? Ik kan door deze AH-actie mijn maandelijkse toezegging voor een dagelijkse warme maaltijd niet waarmaken.

Geri de Lange-Mes, Kinderdijk