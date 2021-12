Moeten we niet langzaam gaan nadenken over een andere inrichting van onze economie?

De stoep wordt aangeveegd voor een leeg café in Den Haag. Beeld Phil Nijhuis / ANP

In de samenleving, en zeker ook in de economie, heerst een sterk verlangen dat alles straks weer normaal wordt. Dat er een moment zal komen dat het virus is bestreden en we ons oude leven weer kunnen oppakken. Daar wordt in veel economische voorspellingen ook van uitgegaan.

Ja, de prijzen stijgen nu snel, maar dat is tijdelijk, een direct gevolg van de schokgolf die corona door de wereldeconomie heeft gestuurd. Het effect zal het komend jaar uitdempen. Vraag en aanbod van goederen zullen vanzelf weer in balans komen en de prijzen zullen niet verder stijgen.

Ja, overheden voeren een roekeloos financieel beleid, door met tientallen miljarden te strooien, maar dat is tijdelijk. Het zijn eenmalige uitgaven, die zullen wegvallen als de samenleving straks weer open kan en de economie hard gaat groeien. Geen reden tot grote zorg dus.

Maar nu de omikronvariant ons land tot een zware lockdown dwingt, is het goed om na te denken hoe tijdelijk deze effecten zijn. Moeten we niet langzaam gaan nadenken over een andere inrichting van onze samenleving en daarmee van onze economie? De harde economische cijfers dwingen ons daartoe. Hoewel grote delen van de samenleving platliggen maakt de economie vreemd genoeg nog steeds een oververhitte indruk.

De delen van de economie die ondanks het virus gewoon door kunnen gaan, kampen met personeelstekorten. Tegelijkertijd kampen de delen van de economie die stilliggen met personeelsoverschotten, die kunnen voortbestaan omdat de overheid ze subsidieert. Zorg en onderwijs snakken naar personeel, terwijl elders Nederlanders werkloos en gesubsidieerd thuiszitten.

De steunmaatregelen van de overheid zijn een groot succes, ze hebben de economie overeind gehouden en maatschappelijk onrust voorkomen, maar de vraag is hoelang je ermee kunt doorgaan. Op enig moment wordt de steun een sta-in-de-weg bij de transformatie die economie en samenleving door moeten, om weerbaarder te zijn tegen het coronavirus.

Als het nieuwe kabinet straks nog serieuzer werk maakt van de energietransitie zullen de tekorten alleen maar verder toenemen. Dat zal onherroepelijk leiden tot hogere lonen. Dat is deels een wenselijke ontwikkeling, want de loonontwikkeling in Nederland is decennialang achtergebleven bij de winstontwikkeling van bedrijven, maar een loon-prijsspiraal moet worden voorkomen.

De voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank heeft geconcludeerd dat de huidige inflatie geen tijdelijk fenomeen is en draait de geldkraan dicht. Het Democratische Congreslid Joe Manchin deelt die angst, waardoor hij besloot dat de omvangrijke overheidsinvesteringen die Joe Biden voor ogen had, onverantwoord zijn.

Hoe meer de bevolking de effecten van de inflatie begint te voelen in de portemonnee, hoe luider de roep zal klinken om in te grijpen. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), geeft vooralsnog geen krimp. Ze kan ook niet anders. Als de ECB stopt met het opkopen van schulden of de rente verhoogt, zullen met schulden beladen overheden snel in de problemen komen. De ECB zal er alles aan doen om te voorkomen dat de pandemie overgaat in een financiële crisis.

ECB en overheden spelen op die manier wel hoog spel. De lage rente heeft de afgelopen jaren de huizen- en aandelenprijzen opgedreven en de vermogenskloof enorm vergroot. Met de oplopende inflatie krijgen de mensen die al aan de verkeerde kant van de vermogenskloof stonden (huurders met een laag inkomen) een nieuwe klap. De samenleving dreigt daardoor verder ontwricht te raken. Het is aan het nieuwe kabinet – en vooral ook de nieuwe minister van Armoede – om snel met een goed tegenmedicijn te komen.