Moeten maffiabazen periodiek hun bonnetjes inleveren?

Maffiabaas Matteo Messina Denaro heeft zich dertig jaar weten te verstoppen voor de politie, maar werd nu toch opgepakt. Omdat hij zo lang onder de radar leefde, was er een afbeelding gemaakt van hoe hij er nu waarschijnlijk uit zou zien. Die bleek behoorlijk accuraat, al zag de echte Messina Denaro er net iets meer uit als een type van Hans Teeuwen.

In verschillende nieuwsberichten kwam terug dat Messina Denaro tijdens zijn onderduik ‘geen kloosterleven’ leidde. In zijn appartement werden erectiepillen en condooms gevonden, wat erop wijst dat hij intiem contact met de buitenwereld onderhield. Ook lagen er restaurantbonnetjes – hij at dus gewoon buiten de deur.

Vooral die bonnetjes intrigeren mij. Bestaat er binnen de maffia een soort boekhoudsysteem? Moeten de bazen periodiek hun bonnetjes inleveren en had Messina Denaro kwartaal 4 nog even laten liggen? En wat gebeurt er met je als je je bonnetjes niet op tijd inlevert?