Moeten er wel of niet bomen worden gekapt in de duinen bij Schoorl?

Beeld Rob Voss

Terwijl in Zuid-Europa bosbranden woeden, laait hier een fel debat op over de voorgenomen bomenkap in het duingebied bij Schoorl. Dennenbossen moeten ruimte maken voor meer oorspronkelijke duinnatuur, zo is het idee. Met een ingezonden brief zwengelde Kees de Bakker van de Duinstichting de discussie aan. Volgens hem is de bomenkap een grote vergissing, denk alleen al aan de vele paddestoelsoorten die de dupe zullen zijn. En helpen bomen niet in de strijd tegen klimaatverandering?

Sindsdien bleef de inbox van de Volkskrant volstromen. Volgens duinecoloog Theo Bakker uit Heiloo overdrijft De Bakker. Kijk maar hoe het gebied reageerde op bosbranden van zo’n tien jaar geleden. ‘Op deze plekken heeft sindsdien een verbluffend herstel van duinnatuur plaatsgevonden. Waar eerder tamelijk saaie dennenbossen stonden, is nu een ruim en gevarieerd duingebied aanwezig.’

Hoho, reageerde vervolgens Statenlid Gerard Kohler (JA21). Laten we bij de feiten blijven, want volgens hem was er na die eerdere bosbranden geen sprake van herstel, maar zijn de duinen juist ‘vergrast’.

Debat gesloten? Nou nee. Cor ten Haaf uit Groet en Theo Baas (consulent bij een andere stichting: Duinbehoud) betwisten de stelling van de politicus. Zij deden vorig jaar onderzoek ter plaatse. ‘De conclusie is dat er in die relatief korte tijd een gevarieerde duingraslandontwikkeling heeft plaatsgevonden. We troffen meer dan zestig soorten aan, waaronder veel kenmerkende planten als zandblauwtje, schermhavikskruid, klein tasjeskruid, duinviooltje, hondsviooltje en verschillende korstmossen.’

Hun conclusie: bomenkap kan wel degelijk leiden tot een gevarieerde natuur - wat overigens niet wegneemt dat ook de oudere naaldbossen ‘natuurwaarden’ hebben.

Wie door de (gekapte) bomen het bos niet meer ziet, kan terecht bij Rob Nas uit Amsterdam. Want moet het debat altijd alleen maar gaan over ecologie en milieu? Heeft een bos niet ook andere waarden voor de mens, zoals ‘schoonheid, rust en stilte’? ‘Voor deze waarden bestaan er geen stichtingen, maar desondanks mag men hopen dat provinciale bestuurders deze wel gaan meewegen in hun besluitvorming over het wel of niet kappen van het Schoorlse bos ten faveure van stuivend duin.’ Wordt vervolgd.