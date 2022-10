Moet er een verbod komen op plastic, om natuur en klimaat te redden?

Recycling van plastic in Volendam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Jaap den Doelder, hoogleraar fysische chemie van polymeren aan de Technische Universiteit Eindhoven:

‘Het is uitgesproken onverstandig de productie van plastic te verbieden. We zijn op plastic aangewezen, onder meer voor de verpakking van voedsel. Een verbod zadelt vele sectoren op met logistieke problemen. Als de overheid plastic nu in de ban doet, zegt zij in feite: eet ook maar wat minder.

‘Plastic ligt onder vuur, maar het is ook zeer handig: vrijwel alle schuimsoorten die we als isolatiemateriaal gebruiken voor onze huizen, bestaan uit plastic. Bovendien zijn fabrikanten al decennia bezig de productie van plastic te optimaliseren, en juist daarom is het na de Tweede Wereldoorlog zo’n succesverhaal geworden.

‘Dankzij plastic hebben we minder verpakking nodig. Bovendien is de uitstoot lager dan bij alternatieve verpakkingen: het produceren van glazen potten bijvoorbeeld vergt meer energie. Bovendien is vlees langer houdbaar dankzij plastic verpakkingen, zijn glazen flessen (die kunnen breken) overbodig, en is plastic het efficiëntst te vervoeren. Dat bespaart weer in de uitstoot.

‘‘Bovendien is de productie ervan ook aan voortdurende verandering onderhevig. Fabrikanten zetten in op verminderd gebruik van fossiele brandstoffen en op het recyclen van plastic. Ondertussen bestuderen onderzoekers hoe ze plastic kunnen maken van biogrondstof. Zo is het al gelukt plastic te produceren van moleculen van suikerbietbladeren.’

Marjan Minnesma, directeur Urgenda:

‘De overheid kan niet al het plastic dat we bijvoorbeeld voor medische toepassingen nodig hebben zomaar verbieden, maar we gebruiken ook veel eenmalig plastic waarvan ik betwijfel of het noodzakelijk is. De hoge energieprijzen kunnen een goede aanleiding zijn om dat te bevragen. We zullen bovenal ons gedrag moeten aanpassen als we van plastic af willen. Daarnaast moeten we sommige wetten aanpassen. Zo mag een plak kaas in een kantine wettelijk niet los liggen, maar moet het apart worden aangeboden in plastic.

‘We kunnen veel plastic zwerfafval voorkomen door statiegeld te heffen. Mensen zijn bereid van alles te doen als ze er hun geld voor terugkrijgen. Het is onbegrijpelijk dat een grote Nederlandse supermarktketen wel statiegeld vraagt voor kleine flesjes, maar niet voor grote varianten.

‘We moeten per toepassing afvragen of het nodig is. Zo niet, dan kunnen we ermee stoppen. En indien een verpakking nodig is, kunnen we misschien een alternatief bedenken. Nu krijgen we vaak ook tijdschriften in plastic aangeleverd. Moet dat? Mensen zijn gesteld op plastic omdat het veel dingen makkelijker maakt, bijvoorbeeld maaltijden meenemen. Dat gemak levert veel afval op. Misschien moeten we wat plastic comfort inleveren om een beter milieu te krijgen.’

Herman Russchenberg, directeur klimaatinstituut TU Delft:

‘Er is een verschil tussen milieu-impact en klimaatimpact. Onder milieu-impact verstaan we het plastic dat als zwerfafval in de natuur belandt en als microplastics in dieren en voeding eindigt. De overheid kan veel forser inzetten op strenge regelgeving om die milieu-impact terug te dringen.

‘Daar staat tegenover dat de klimaatimpact van plastic juist beperkt is. Bij de productie komen weliswaar broeikasgassen vrij en is fossiele energie nodig, maar het verbruik ligt lager dan bij veel alternatieven, zoals glas. Bovendien is plastic in gebruik juist uitstootbesparend. Denk onder meer aan isolatiemateriaal voor huizen. Ook opslagtanks zijn vaak van plastic, in plaats van bijvoorbeeld staal; dat scheelt in het transport. En door groenten en fruit in plastic te verpakken, blijven die veel langer houdbaar, waardoor we minder met voedselverspilling kampen.

‘Een verbod is dus te kort door de bocht, dan gooi je het kind met het badwater weg. Plastic heeft een negatief imago door de vervuiling, door de plasticsoep in de oceaan en door het zwerfafval, maar we kunnen niet alle plastic over één kam scheren. We moeten de mate van vervuiling terugdringen en we kunnen specifieke soorten verbieden, zoals plastic tasjes. Statiegeld vragen is een andere mogelijkheid, al omarmt de industrie dit soort initiatieven niet.’

Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

‘We moeten de consumptie van plastic verminderen en ontmoedigen, maar niet verbieden. Ten eerste omdat een verbod qua regelgeving zeer ingewikkeld is, ten tweede omdat een verbod ongewenst is en ten derde omdat de gevolgen ervan niet te overzien zijn.

‘De overheid moet wel zorgen dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook voor plastic gaat gelden, door de reële prijs aan fabrikanten door te berekenen, waarin ook de CO 2 -kosten voor het gebruik van olie en gas zijn opgenomen. Daarnaast moet er meer worden ingezet op hergebruik. Daar heeft de overheid drie instrumenten voor, die onvoldoende gebruikt worden: normeren, beprijzen en subsidiëren.

‘Zo kan de overheid regels stellen voor een bepaald percentage dat fabrikanten verplicht moeten hergebruiken bij hun productie. In het kader van beprijzen kan de politiek naast de doorberekende kosten voor het gebruik van grondstoffen, ook andere kosten in rekening brengen. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoeveel restafval in de natuur belandt, uitrekenen hoeveel dat de maatschappij kost, en die kosten op de fabrikanten verhalen.

‘Subsidiëring is hier niet aan de orde, de politiek kan fabrikanten wél verplichten hun producten terug te nemen. Dat gebeurde met statiegeld op plastic flessen. Daar is wel tien jaar over gesteggeld – dit soort maatregelen stuit altijd op weerstand. Bedrijven willen niet. Maar we moeten het gebruik van plastic kritisch benaderen, en dat doe je idealiter niet met een verbod, maar door subtieler te opereren.’