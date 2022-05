Johan Derksen Beeld ANP

Er is online en in de landelijke media momenteel een groot debat gaande met als centrale vraag: moet de woke- en deugpolitie beter worden bewapend? Dit komt voort uit het feit dat steeds vaker blijkt dat ze niet goed genoeg zijn uitgerust om iemand echt te cancelen. Opiniemaker Froukje van Stee, zelf tevens lid van de woke- en deugpolitie, is een voorstander van het idee.

In een open brief in De Groene Amsterdammer schrijft Van Stee: ‘We zijn vaak niet goed genoeg uitgerust om iemand te cancelen. Met als meest recente voorbeeld: Johan Derksen. Op het oog een makkelijk geval, maar we hadden simpelweg niet de wapens, middelen en mankracht om hem definitief te cancelen. Inmiddels is hij gewoon weer teruggekeerd op tv, alsof er niets aan de hand is.’

Niet iedereen is het eens met Van Stee. Zo schrijft Menno Bouwmans in een opiniestuk in De Telegraaf: ‘De woke- en deugpolitie moet helemaal niet beter bewapend worden, sterker nog, die groep heeft al veel te veel macht.’ Bouwmans pleit juist voor algehele ontmanteling van de woke- en deugpolitie.

Bouwmans heeft het gevoel dat de woke- en deugpolitie al zó goed is uitgerust dat ze met een vingerknip kan bepalen wie er gecanceld wordt. ‘Je hoeft maar iets fout te doen of je verdwijnt van de buis. De ene na de andere BN’er is de klos, dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Met Johan Derksen natuurlijk als meest recente voorbeeld. Die was maar liefst een week lang niet op tv toen hij een verkrachting opbiechtte waar bovendien smakelijk om werd gelachen, dus waar hebben we het nog over?’