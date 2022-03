Moet de redactie schrijven over haar strijd met de directie?

Ruim anderhalve week geleden, twee dagen voor de inval van Rusland in Oekraïne, stuurden de redactieraden van de Volkskrant en dagblad Trouw een ultimatum aan de directie van hun uitgever DPG media. Plannen om de sluitingstijden van de kranten verder te vervroegen, moesten van tafel anders zouden de redacties ‘genoodzaakt zijn tot vervolgstappen’, schreven ze. Daarmee werd in ultieme zin gedoeld op staken; veel andere machtsmiddelen heeft de redactie immers niet.

De redacties vinden de plannen onacceptabel omdat de papieren editie, het hart van de betaalde krant, daardoor nóg minder actueel kan zijn dan nu. Op vrijdag zou de meest actuele pagina al om 19.15 uur moeten sluiten en doordeweeks om 21.30 uur. Dat is anderhalf uur vroeger dan nu (en vele uren vroeger dan toen de krant nog met de oude techniek op eigen drukpersen werd gemaakt). Zo kunnen we onze lezers geen kwalitatief sterk, concurrerend ochtendblad op de deurmat bezorgen, schreven de redactieraden.

Nu is deze rubriek van de Ombudsman, en dus niet van de mediaredactie. Reden dat ik er toch over schrijf is dat lezers van de Volkskrant niets over dit conflict hebben gelezen. Dit in tegenstelling tot lezers van NRC Handelsblad, dat de dag erop een afgewogen verslag publiceerde dat werd overgenomen door Nu.nl. Ik geloof niet dat dit gebeurde uit leedvermaak over een probleem bij de naaste concurrent. Twee landelijke krantenredacties die een ultimatum stellen aan hun eigenaar is nog steeds vrij uitzonderlijk. Een staking zou zelfs een unicum zijn.

Digitaal lezen

De DPG-directie heeft meerdere redenen voor het plan, waaronder de wens of noodzaak om lezers digitaal te laten lezen. Directe aanleiding echter is het directiebesluit om de Belgische drukkerij te sluiten, waardoor Vlaamse kranten nu ook in Nederland moeten worden gedrukt en titels als de Volkskrant op sommige dagen zelfs minder redactionele pagina’s krijgen. Vraag voor de Ombudsman is waarom de krant haar lezers vrijwel niets vertelde over zo’n serieuze kwestie in eigen huis.

Toevallig speelde kort hiervoor de kwestie van de in 2016 vertrokken DPG-directeur Jaak Smeets; de ‘opper hoofdredacteur’ aan wie alle hoofdredacteuren moesten rapporteren. De echte reden voor zijn vertrek was níét dat hij na een schitterende loopbaan toe was aan iets anders, zoals het bedrijf liet weten, maar dat hij minstens vier vrouwen seksueel grensoverschrijdend had bejegend. Dat werd niet onthuld door een van de eigen kranten, maar door een externe podcastmaker. De hoofdredacteur van toen, nu onderdeel van de DPG-directie, wist ervan maar vond het – vóór de MeToo-golf – niet relevant genoeg, liet hij in deze krant weten: ‘De nieuwswaarde was heel gering. Er was een onbekende Belg wegens handtastelijkheden ontslagen.’

Dat vind ik geen sterk argument. Een jaar daarvóór deed De Volkskrant al uitvoerig onderzoek naar seksueel ontoelaatbaar gedrag op de Amsterdamse Theaterschool en onthulde ‘een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag van docenten zonder consequenties bleef’. Het onderwerp stond op de onderzoeksagenda van de krant. En de weggestuurde Smeets was weliswaar een ‘onbekende Belg’, maar ook de innige rechterhand van directeur/eigenaar Christian Van Thillo die beschikt over de toekomst van alle hoofdredacteuren (en sluittijden, en aantal pagina’s) van titels in het concern. Dat lijkt me niet van minder belang dan wat er gebeurt op de Amsterdamse Theaterschool.

Berichten over eigen affaires

Krantenredacties zijn altijd terughoudend geweest in het berichten over hun eigen affaires. Deels uit terechte bescheidenheid: journalisten weten heus wel dat ze niet zelf het middelpunt van de gebeurtenissen zijn. Ze willen de lezer simpelweg een goed product voorzetten, zoals een afgewogen maaltijd in een restaurant. Voor de klant zou het niet moeten uitmaken hoe die wordt bereid: dat zijn ‘keukenverhalen’. In een conflict met de directie komt daarbij dat de redactie zélf partij is en daardoor niet de meest objectieve verslaggever is van de ruzie.

Deze week bleek dat de DPG-directie haar plan voor vroeger sluiten en een dunnere krant deels heeft aangepast, hoewel een echte oplossing niet is bereikt. Desgevraagd zegt de hoofdredacteur dat daarover niet is geschreven omdat het voorstel inmiddels ‘grotendeels was ingetrokken waardoor het belang niet zo groot is’. Daarnaast speelt de ongemakkelijke, dubbele positie als direct betrokkene en journalist. Wat de krant ook schrijft; door die dubbelrol wordt het volgens hem al snel ongeloofwaardig. ‘Als het om jezelf gaat moet je publiciteit misschien eerst aan iemand anders overlaten, tenzij de zaak daarvoor té belangrijk is.’

Te belangrijk om te verzwijgen

In mijn ogen hoort het huidige conflict tot die laatste categorie: te belangrijk om over te zwijgen. De Volkskrant is onderdeel van een groot concern waarin het belang van één titel zonder veel emotie wordt afgewogen tegen allerlei andere bedrijfsbelangen in binnen- en buitenland. Dat heeft invloed op de slagkracht van belangrijke nieuwsmedia en daarmee op de kwaliteit van ons maatschappelijk debat. Wat in de DPG-bedrijfskeuken wordt bekokstoofd, is tegenwoordig al snel van voldoende belang voor de lezer, al is het maar op de mediapagina.

Verhalen over het concern komen echter zelden van binnenuit. Dat is ook de ervaring van hoofdredacteur Karl van den Broeck van het digitale journalistieke platform Apache in Vlaanderen, als ik hem erover bel. Hij is een langdurig en kritische volger van DPG en schreef al in 2016 over de ‘meedogenloze Game of Thrones’ die zich zou afspelen binnen de top van het bedrijf, en dat volgens hem mede aanleiding was voor het vertrek van Smeets.

In 2013 en 2014 schreef Apache pijnlijke maar goed gedocumenteerde stukken over het collaboratieverleden van grootvader Van Thillo en diens betrokkenheid bij wapenhandel in de jaren vijftig en zestig die mede aan de bron zou hebben gestaan van het familiefortuin waarmee De Persgroep werd opgericht. Als dat om bijvoorbeeld De Telegraaf was gegaan, was het vast door andere media overgenomen of nader onderzocht. Nu maakte geen enkele DPG-krant er melding van en ook de andere Vlaamse bladen zwegen.

‘In Vlaanderen geldt tussen de drie grote uitgeefhuizen een gentlemen’s agreement om elkaar niet lastig te vallen met publicaties over interne kwesties’, zegt hij. ‘En binnenuit geldt dat Van Thillo meedogenloos kan zijn tegen mensen die hem bekritiseren.’ De topman zelf verwerpt dat. Hij liet eerder weten dat die oude affaires hem niets zeiden en dat redacties mogen schrijven wat ze willen. Dat staat genoteerd.