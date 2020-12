Moet ‘de Profeet’ aan Zuid-Afrika worden uitgeleverd?

De Malawiaanse prediker Bushiri zwaait naar aanhangers in de hoofdstad Lilongwe. Beeld AFP

Shepherd Bushiri is een man met grote gaven, zegt Shepherd Bushiri. De 37-jarige evangelist uit Malawi vertelt graag hoe hij de blinden weer laat zien en mensen met hiv geneest van hiv. We mogen hem Profeet noemen of anders gewoon Major 1. Tot zijn vele talenten behoort ook het vergaren van geld: Profeet Shepherd Bushiri heeft het als roerganger van de megakerk Enlightened Christian Gathering Church, met vestigingen in diverse Afrikaanse landen, geschopt tot multimiljonair. Gods woord verspreidt hij door rond te vliegen in een privéjet en meer aardse ondernemingen als mijnbouw en vastgoed regelt hij via een investeringsmaatschappij in Zuid-Afrika.

In dit land ligt het verdienmodel van de Profeet nu onder een vergrootglas. Fraude, diefstal en geld witwassen, zo luidt een recente aanklacht van de Zuid-Afrikaanse justitie tegen Bushiri. De zelfverklaarde zielenredder ontkent dat hij zijn volgelingen in Zuid-Afrika heeft opgelicht met een nep-investeringsplan, maar vorige maand besloot hij toch maar om weg te vluchten uit Zuid-Afrika, waar hij normaal gesproken leeft. Bushiri dook opeens op in zijn geboorteland Malawi.

Vijf paspoorten

Dat was best verrassend, want Bushiri mocht in afwachting van zijn proces eigenlijk Zuid-Afrika niet uit. En waren zijn vijf paspoorten niet in beslag genomen? Misschien is hij door de lucht terug naar Malawi gelopen, werd er gegrapt op sociale media, want in Malawi herinnert men zich de legendarische video uit 2015 waarin Bushiri probeert duidelijk te maken dat hij de zwaartekracht weet te tarten.

In Malawi lopen de meningen uiteen over de vraag of Bushiri nu moet worden uitgeleverd aan Zuid-Afrika om daar alsnog terecht te staan. Zuid-Afrika – een invloedrijk land in de regio – wil in elk geval dat de Profeet in de beklaagdenbank verschijnt. In zowel Malawi als Zuid-Afrika krijgt de kwestie veel media-aandacht, ook omdat er rond het schielijke vertrek van Bushiri uit Zuid-Afrika een diplomatiek relletje tussen de twee landen was uitgebroken. De president van Malawi was in Zuid-Afrika toen Bushiri daar plotsklaps van de radar verdween, en Zuid-Afrika leek te suggereren dat het Malawiaanse staatshoofd zijn eigen vliegtuig wilde gebruiken om Bushiri te helpen ontsnappen. Deze verdenking bleek onjuist.

In de maag

De regering van Malawi zit nu met het Zuid-Afrikaanse uitleveringsverzoek in haar maag. Aan de ene kant hecht het bescheiden Malawi aan goede banden met de regionale grootmacht en daarbij kan een uitlevering helpen. Aan de andere kant heeft de regering te maken met de grote populariteit van Bushiri onder de Malawiaanse burgers.

Bushiri vergroot de druk op zijn regering om van uitlevering af te zien door een media-offensief te voeren: hij benadrukt dat hij in Zuid-Afrika geen eerlijk proces zou krijgen, ja, dat zijn leven er zelfs gevaar loopt. Bushiri’s boodschap wordt onder meer herhaald door een collectief dat zichzelf de ‘bezorgde predikanten’ noemt, zo valt te lezen op de website van de Nyasa Times, in de sectie ‘religieus nieuws’.

Voorlopig werkt justitie in Malawi aan een lokaal arrestatiebevel tegen profeet Bushiri, zo werd deze week opgetekend uit de mond van Malawi’s minister van Informatie, Gospel Kazako. De vraag is natuurlijk of Bushiri straks echt wordt opgepakt en zo ja, of hij ook wordt uitgeleverd. De Profeet draait de zaken liever om: hij roept zijn volgelingen in Zuid-Afrika op om met de jaarwisseling naar hem in Malawi toe te komen, voor een nacht vol met mirakels in een stadion.