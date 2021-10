Moet de krant reclame weren voor ‘fossiele’ producten?

De hoogovens van Tata Steel gezien vanuit IJmuiden. Beeld Ramon van Flymen / ANP

‘In het Magazine van vorig weekend blader ik als dierenliefhebber verheugd (na de kritische column van Eva Hoeke over stalbranden) door het blad’, schrijft A. de Groot uit Delft. Maar wat treft hij tot zijn verbazing aan? ‘Te midden van designmandjes en dito speeltjes voor huisdieren een reclame van Peuterey, een duur merk voor jassen en ja... gevuld met ganzendons.’

Dat zouden we niet moeten willen, zegt De Groot. Niet kopen die jas, is zijn gratis advies, maar ook voor de krant heeft hij een tip: ‘Niet plaatsen die advertentie, zeker niet in dit nummer, maar nog beter: nooit!’

Wie over een heel ander soort advertenties struikelt, is Maarten van Heuven uit Utrecht. Hij verwijst naar het initiatief Reclame Fossielvrij, dat in de Duurzame 100 van Trouw op de derde plek eindigde. ‘De Volkskrant is trots op haar nieuwe klimaatpodcast − een mooi teken dat de krant een leefbaar klimaat een warm hart toedraagt. Toch ontsieren advertenties voor verre reizen, olieproducten en vervuilende auto’s met regelmaat de krantenpagina’s. Het zou uitgevers sieren als ze hun inhoud kracht bij zetten en vanaf nu fossiele reclame weren.’

Vrijheid van meningsuiting

Hoe zit dat eigenlijk? ‘De advertentieverkoop en de redactie zijn bij de Volkskrant in principe gescheiden’, reageert hoofdredacteur Pieter Klok. ‘Als hoofdredacteur ga ik er niet over. Het is in eerste instantie aan moederbedrijf DPG Media om hierover te beslissen. Het is in algemene zin lastig een grens te trekken. Mag een advertentie waarin Tata Steel zich verdedigt tegen de negatieve publiciteit wél? Of moeten we dat bedrijf ook mijden vanwege hun CO 2 -uitstoot? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, ook bij het advertentiebeleid.’

Klok noemt een ander voorbeeld, om aan te geven dat het misschien ingewikkelder ligt dat op het eerste gezicht gedacht: ‘Wijn uit Chili is ook belastend voor het milieu. Kan dat nog wel?’ Dat reclame voor jassen met ganzendons of verre reizen gepubliceerd zijn, betekent overigens niet dat alle advertenties klakkeloos geaccepteerd worden. ‘Tot nu toe trekken we de grens bij advertenties die de wet overtreden (zoals racistische uitingen), de volksgezondheid schaden of in strijd zijn met de goede smaak.’

Fatsoensnormen

Lauren van der Heijden, directeur advertentieverkoop, zegt dat DPG Media advertenties plaatst van producenten, diensten, politieke partijen, belangenverenigingen en individuen, zonder onderscheid te maken maar wel binnen zekere fatsoensnormen. ‘We houden ons daarbij uiteraard aan de regels van de Reclame Code Commissie en aan overheidsrestricties ten behoeve van de volksgezondheid, zoals bij rookwaren en drank.’

Hij voegt eraan toe dat adverteerders goed- of afkeuren een politieke stellingname zou zijn. ‘Daar willen we ons als advertentieplatform voor iedereen verre van houden. Vakantiereizen, supermarktaanbiedingen voor vlees en autoreclames worden noch door de overheid, noch door de Reclame Code Commissie als problematisch of ongewenst aangemerkt. De redactionele inhoud van onze media staat hier los van en wordt bepaald door onafhankelijke redacties, die dan ook regelmatig kritiek leveren op zaken waar adverteerders voor werven’, aldus Van der Heijden.