Moet de krant excuses maken voor de Anne Frank-publicatie?

Toen uitgever Ambo Anthos deze week een excuus maakte in verband met de uitgave van het boek Het verraad van Anne Frank, was de reactie te voorspellen. Als zelfs de uitgever zich nu al excuseert voor dat boek, zou de Volkskrant dan niet hetzelfde moeten doen voor de uitbundige voorpublicatie op maandag 17 januari? Ondertussen is toch wel gebleken dat dit boek historisch broddelwerk is, en dat de media die ermee uitpakten zich voor een publiciteitsoffensief van de uitgever hebben laten misbruiken?

‘Nu heeft uitgever Ambo Anthos excuses gemaakt voor het boek vanwege de vele ophef die er terecht over is ontstaan. Bij de aanstelling van een nieuwe ombudsman liet de hoofdredacteur weten dat de krant in het vervolg ook zelfgemaakte fouten ruiterlijk zou toegeven’, aldus een lezer.

Ik ontving twee vergelijkbare verzoeken om opheldering en ook de brievenredactie kreeg reacties waarvan er enkele werden geplaatst. Wat lezers vooral schokt, is de aanname dat de krant zich om commerciële redenen voor een karretje heeft laten spannen, met als aanwijzing de ‘geheimhoudingsverklaring’ die de betrokken redacteur moest tekenen voordat ze de drukproef kon inzien. Dat vond ook de chef van de boekenredactie van de Volkskrant, die het artikel over de ‘FBI-bromsnor’ niet kon waarderen. ‘Wie gaat er allemaal geld verdienen aan het verraad van Anne Frank?’, vroeg ze zich af in haar column. Dagblad Trouw voegde er de beschuldiging aan toe dat het onderzoeksteam de naam van wetenschappers zou hebben misbruikt om subsidie aan te vragen voor het project, wat het team overigens weer met kracht ontkende.

Met al die kritiek is het geen populaire mening, maar na een interne reconstructie concludeer ik toch dat de redactie weliswaar iets, maar niet veel te verwijten valt. En dat in elk geval de twee betrokken redacteuren hun werk naar vermogen hebben gedaan. Dat staat los van het debat over de inhoud van het boek, waaruit de krant wel degelijk lessen kan trekken, waarover later. Maar eerst de misverstanden.

Zo heeft de uitgever geen excuus gemaakt voor het boek, zoals sommige lezers meenden, maar voor ‘eenieder die zich door het boek gegriefd acht’. Een soort ‘alscuus’ dus eigenlijk, zoals columnist Paulien Cornelisse onlangs de Engelse term ifpology vertaalde. En het was niet de uitgever die naar de Volkskrant stapte, maar andersom. De betrokken redacteur zag de aangekondigde publicatie in de folder van de uitgeverij en raakte geïntrigeerd.

Ze vroeg of ze de drukproeven mocht inzien en besprak dat met de boekenredactie en de hoofdredactie. De voorwaarde van de uitgever was dat het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes als eerste zou mogen publiceren. Daarna was iedereen vrij te doen wat men wilde. Ambo Anthos liet weten dat de voorpublicatie in Nederland was gegund aan de NOS en de Volkskrant. Een dag vóór publicatie kwam men daar echter op terug met de mededeling dat ook NRC en Het Parool waren ingelicht.

De Volkskrant hield zich aan de afspraak, de uitgever dus niet. De gestelde voorwaarden waren overigens niet bijzonder. Ook wetenschappelijke bladen geven vaak artikelen onder embargo vrij die nog niet met de buitenwereld mogen worden gedeeld. Hetzelfde gold lang voor de Miljoenennota. De redacteur sprak uitgebreid met de hoofdonderzoeker, de initiatiefnemer en de gepensioneerde FBI-agent van het ‘forensisch’ team. Geen broddelwerk, was de conclusie, maar een serieuze en interessante hypothese vanuit een geheel andere discipline dan historisch onderzoek.

Op de redactie geldt de regel dat opzienbarend wetenschappelijk nieuws altijd aan tenminste één onafhankelijke expert moet worden voorgelegd. Die werd gevonden in Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, die tijdelijk in de adviesraad van het onderzoeksteam had gezeten en de drukproeven had gelezen. Zijn reactie werd opgenomen met als kernpunt: ‘Je zou kunnen zeggen dat deze theorie van alle theorieën de meest waarschijnlijke is, maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd.’

Op de dag van publicatie verzamelden de redacteuren meer commentaren die benadrukten dat er geen definitief bewijs is geleverd over de verrader van de verblijfplaats van de familie Frank en andere onderduikers – hetgeen de onderzoekers overigens ook niet hadden beweerd. Onder hen David Barnouw, coauteur van de wetenschappelijke Niod-editie van De Dagboeken van Anne Frank: ‘De onderzoekers omkleden hun bevindingen terecht met allerlei voorbehouden. Ze zijn echter heel stellig in hun schuldigverklaring van die arme notaris. Terwijl ik mij afvraag of hij heeft kunnen beschikken over een lijst met Joodse onderduikadressen. De Joodse Raad was veel te gezagsgetrouw om zo’n lijst aan te leggen, zou ik menen.’

Ondertussen lag een verhaal klaar van een redacteur die bij het project was gevraagd omdat hij als historicus eerdere publicaties over (mogelijke verraders van) Anne Frank had gelezen en becommentarieerd. Dat stuk stond gepland voor woensdag en werd na de eerste reacties iets aangepast waardoor het vanaf vrijdag in de krant kon. Hierin wordt het coldcase-onderzoek in de historische context geplaatst van eerdere verraderstheorieën en de steeds persoonlijker wordende reacties daarop. Het perfecte verhaal náást het nieuws, lijkt mij, maar nu ik deze column ruim een week later schrijf, heeft het de krant nog steeds niet gehaald. Vanwege de dynamiek van het nieuws, legt de adjunct-hoofdredacteur uit. Eerst is er geen ruimte voor en daarna lijkt ‘het ideale moment’ te zijn verstreken. Waarna het terechtkomt op het lijstje voor het boekenkatern, later. Die uitleg overtuigt me niet.

Integendeel: het lijkt me een gemiste kans en vooral ook een onderschatting van de lezer die wel degelijk een duiding wil lezen over waarom het coldcase-onderzoek zo veel weerstand oproept. Ook een paar dagen later. Dat de krant inhoudelijk nog steeds achter haar publicatie staat, had wat mij betreft de hoofdredacteur de lezer ook zelf mogen uitleggen. Achteraf vindt hij dat plaatsing op de voorpagina teveel de indruk wekte dat de krant de onderzoeksconclusies had overgenomen. Ik zag vooral een drang om ‘het laatste nieuws’ als eerste te kunnen brengen. Daar hoorde, zoals blijkt, meer uitleg bij dan de krant gewend is te geven.