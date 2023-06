Moest ik mijn onderbroeken op oneven dagen misschien achterstevoren dragen?

Per e-mail raadde een spijkerbroekenmerk mij aan om mijn ‘ondergoedrotatie’ te ‘verfrissen’. Ik nam dit niet persoonlijk op, want alleen mijn vrouw heeft kennis over de frequentie waarmee ik mijn boxers verschoon, tenzij deze firma stiekem camera’s heeft opgehangen boven onze wasmand. De aansporing had ook u ten deel kunnen vallen, als u net als ik in ruil voor korting op een broek uw e-mailadres had afgestaan.

Toch bleef ik haken aan de formulering. Rotatie? Was het de bedoeling dat ik mijn onderbroeken op oneven dagen achterstevoren ging dragen? En zou de verfrissing niet vanzelf geschieden als men het geroteerde goed gewoon in de was doet?

Hoe verfrissend zou het zijn als de creatieven in de reclame-industrie eens inzagen dat ze met verfrissende ondergoedrotatie eindelijk de ondergrens van taalkundige bullshit hebben bereikt, zodat ze gewoon weer op nul kunnen beginnen. Zeg ‘koop deze mooie onderbroek’ en ik beloof dat ik het doe.