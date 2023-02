Moest George echt zijn hoofd in zijn reet steken?

Toevallig was ik bij mijn moeder toen de oplichter haar belde. Ik hoorde haar woorden als ‘blockchain’, ‘equity’ en ‘whitewashing’ herhalen en nam de telefoon over. Het was ‘George’, die liet weten dat hij informatie nodig had om mijn moeder voor een financiële ramp te behoeden. Op de achtergrond klonk Guns N’ Roses.

Ik vond het niet onprettig om George te vertellen dat hij geen oude dames moest belazeren maar zijn hoofd in zijn reet moest steken om te kijken of dat past. Maar toen ik had opgehangen kwam de twijfel. Was het echt totaal ondenkbaar dat een barmhartige Samaritaan een duister zaakje had ontdekt dat mijn moeder niet doorhad? ‘Ik ken die vrouw niet’, had hij wellicht gedacht, ‘maar even bellen is wel zo aardig.’ Misschien was hij echt de broer van zo’n Nigeriaanse prins die heel verdrietig was omdat niemand het fortuin wilde hebben waar hij zo graag vanaf wou.

In dat geval: sorry George.