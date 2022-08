Moeflon onmisbaar op de Veluwe? Dat is onzin

Een vluchtende moeflon in park De Hoge Veluwe. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In een artikel worden twee hoogleraren aangehaald die de moeflon als onmisbaar betitelen voor de Nederlandse natuur en vervolgens het bestaan van natuur in Nederland ontkennen. De moeflon hoort echter niet in het vlakke Nederland thuis. Het betreft een bergschaap dat bij gevaar hogerop moeten kunnen vluchten. Op De Hoge Veluwe is het dier geen partij voor de wolf.

De park-directeur van De Hoge Veluwe koestert de moeflon als jachtbuit en vleesleverancier ofwel als verdienmodel. Het verhaal dat de moeflon onmisbaar is voor de instandhouding van dit gebied, is onzin. Er zijn tal van inheemse grazers die, als ze de kans zouden krijgen, invloed hebben op de vegetatie en zo bijdragen aan de biodiversiteit.

De Hoge Veluwe wordt echter als ‘tuin’ beheerd, waarbij door middel van jacht wordt bepaald welke en hoeveel dieren, waar voorkomen. Dat heeft helemaal niets met natuur te maken. De komst van een natuurlijke predator, kan de park-directeur daar natuurlijk niet bij gebruiken.

Pauline de Jong, Fauna4Life, Amstelveen

Hulde

Eindelijk een politicus die het aandurft tegen Farmers Defence Force in te gaan en niet buigt voor het geweld van de terrorboeren. Ik geloof warempel dat ik weer D66 ga stemmen. Hulde voor Paternotte.

Agnita van Oploo, Heemskerk

Vehikel

Het plaatsen van een hakenkruisvlag afgelopen weekend aan een viaduct bij Stroe laat nog maar eens zien dat het gebrek aan handhaving en leiderschap ten aanzien van de extremistische boerenacties langzaam maar zeker een steeds grotere tol begint te eisen.

De vlag is een bewijs dat de boerenprotesten een vehikel beginnen te vormen voor andere (extremere) groepen in een poging hun doelen via deze weg te bereiken.

Daniël Scheeringa-Mulder, Uddel

Reclame

Met veel interesse las ik online het essay van Gustaaf Haan over de rol van reclame bij het leiden van ons leven. Jammer dat ik na één alinea al werd geattendeerd op de goede service van een Zweeds automerk en dat ik voor het einde van het artikel al een stortvloed aan steeds verrassende, altijd voordelige aanbiedingen over me heen had gehad.

Friso van Wieringen, Hilversum

Spreekbuis

Mooi stuk van Mark Leonard over de visie van de Chinese wetenschappers op de Oekraïne oorlog. Alleen vergeet hij een ding: academische vrijheid bestaat niet in China. Alles in China staat in dienst van de Chinese volkspartij. Dus zo’n wetenschapper is uiteindelijk een spreekbuis van voorzitter Xi Jinping.

Floris Duijfjes, Dordrecht

Kinine-doof

Een docent aan de audiciënsopleiding vertelde dat de oorzaak van het verschijnsel ‘Oost-Indische doofheid’ waarschijnlijk een gehoorbeschadiging als gevolg van veelvuldig kininegebruik was. Kinine werd gebruikt om de ziekteverschijnselen van malaria te bestrijden. De aard van dit gehoorverlies is een zogenoemd ‘hoge-tonenverlies’, zoals dat ook voorkomt bij lawaaidoofheid en bij ouderdomsslechthorendheid.

Met iemand met een dergelijk gehoorverlies kun je prima praten op een korte afstand en in een rustige omgeving. Maar staat iemand verder weg of in bijvoorbeeld een roezemoezende groep, dan kan hij je echt niet meer verstaan. Waar je eerst nog oog in oog een prima gesprek met hem voerde, ‘doet hij te midden van zijn kameraden alsof hij doof is voor mijn woorden’.

Theo Arts, Nijmegen

Slinger

George van Hal stuurt ons in ‘De fysica achterna’ voor het bekijken van de slinger van Foucault naar het Panthéon in Parijs. Daar hangt echter een kopie van de echte slinger van Foucault, die in het Musée des Arts et Métiers hangt. Zelf gezien.

Robert Mulder, Groningen

Coronawet

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet nog steeds geen deugdelijk onderbouwd wetsvoorstel voor een permanente coronawet in elkaar kan zetten. Het is toch juist de kernvraag wie waar verantwoordelijk voor is, de rijksoverheid of de gemeenten en veiligheidsregio’s.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid geeft zelf toe dat het een haastklus is, nadat het vorige voorstel door de Eerste Kamer is weggestemd.

We leven nu een paar jaar met corona en dan kan het ministerie toch niet beweren dat ze onvoldoende tijd hebben gehad om de afstandsregel en het mondkapje juridisch deugdelijk te verankeren. Als dit najaar de besmettingen flink gaan oplopen, krijgen we weer precies dezelfde discussie als de afgelopen jaren en moet het kabinet de avondklok weer in gaan stellen om de overbelaste gezondheidszorg te ontzien.

Misschien is dat ook wel het enige middel dat de nachtwakersstaat van het kabinet-Rutte effectief beheerst, al is het helaas niet erg democratisch.

Martin van den Berg, Utrecht