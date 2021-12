Modulering, prelude, robuuste data: de taal van Jaap van Dissel is een gruwel in de communicatie

Jaap van Dissel van het RIVM voorafgaand aan de persconferentie. Beeld ANP / ANP

Net als bij de allereerste coronapersconferentie mocht Jaap van Dissel zaterdag aanschuiven om een toelichting te geven op de Omikron-variant. Als je een persconferentie geeft, is het doel om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Dat is met de toelichting van de heer van Dissel zeker niet gelukt. Achtereenvolgens noteerde ik: modulering, robuuste data, de modulering is afhankelijk van aannames, initieel, prelude, intensivering, in potentie.

Dit is zo maar een greep uit de meest verwarrende persconferentie tot nu toe in bijna twee jaar. Zijn er geen goede communicatie-adviseurs rond het kabinet? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Jammer en wederom een gemiste kans in een rij van missers.

In tegenstelling tot de eerste persconferentie kreeg Van Dissel geen hand van Rutte. Dit keer was het geheel terecht.

Marchel Verhulst, Amsterdam

Migratie

Leo Lucassen krijgt de ruimteom zijn politieke mening over migratie als academisch inzicht te verkopen. Zonder onderbouwing zijn tegenstanders van migratie giftig, voorstanders redelijk en genuanceerd. Expats, arbeidsmigranten en vluchtelingen worden op één hoop gegooid. Aanpassingen moeten alleen komen van de ontvangende partij: de werkgevers, en de integratie moeten op de schop.

Geen woord over het feit dat Nederland met zijn stikstofcrisis en woningnood al overvol is. Dat huidige problemen oplossen met migratie, zonder structurele hervormingen in economie en arbeidsmarkt, in de toekomst weer om meer migranten zal vragen; dat deze weg een piramidespel met menselijk kapitaal is.

Ook niets over wat een constante braindrain voor de landen van herkomst betekent. Of het feit dat de gemiddelde migrant nog altijd meer kost dan oplevert en dat arbeidskrapte met migratie opvullen niet per definitie gunstig voor de economie is. Alleen al hierom is de bijdrage van Lucassen eenzijdig en dogmatisch.

Viktor Kamphuis, Deventer

Pareltjes

Wat een goed idee, die levensverhalen van 100-jarigen in de krant. Wat een wijsheid, rust, tevredenheid en positiviteit stralen ze uit, ondanks het zware leven dat sommigen achter de rug hebben. De buitenwereld wordt even afgesloten bij het lezen van deze pareltjes. Bundelen, uitgeven en uitdelen aan alle boze lezers.

Ineke Wennink, Bélaye, Frankrijk

Vrouwen

Geachte heer Sytze van der Zee, wat geweldig dat u de waarheid schrijft over de verzetsvrouwen. Een stuk minder vind ik de manier waarop u verslaggever Margriet Oostveen wegzet. U laat hier duidelijk zien, dat u een grote hekel heeft aan het feminisme .

Stef Bierhuizen , Breda

Prik

Beste beleidsmakers, zullen we in vredesnaam nu al gaan nadenken over de vierde prik?

Jaap Reijneveld, medisch specialist, Amsterdam

Framing

In een vorige column schopte Sander Schimmelpenninck al flink tegen de ongevaccineerden, maar nu maakt hij het te bont. Ik begrijp niet dat dit door de redactie is doorgelaten. Het is framing.

Sander vertelt dat hij in zijn omgeving ongevaccineerden kent die allen voldoen aan ‘spirituele vrouwen, zonder financiële zorgen, en zonder (traditionele) baan’. Vervolgens worden deze mensen neergezet met een lange lijst van negatieve kenmerken: complotdenker, FvD-stemmer, klimaatveranderingontkenner; gedesinformeerd, drugsgebruikend, amoreel gezinsdenkend, puberaal, egoïstisch, enzovoort, enzovoort. Deze lezer moet de conclusie trekken dat een ongevaccineerde volledig de weg kwijt en gevaarlijk is, en tegen zichzelf moet worden beschermd.

Hoe anders ken ik in mijn omgeving ongevaccineerden. Zij kiezen bewust, ondanks alle ongemakken die hun keuze oplevert. Het is zoveel gemakkelijker een prik te halen en de QR-code te veroveren. Die mensen hebben uiteenlopende motieven, er bestaat niet zoiets als ‘de ongevaccineerde’. Ik zie de column van Sander daarom als puur populisme.

Bernard Klaassen, Apeldoorn

Linkshandig

Heleen van Lier suggereert om bij het kerstdiner heel attent het bestek van linkshandigen andersom neer te leggen (Beter Leven, 17/12). Aardig bedoeld, maar doe maar niet. Veel linkshandigen hebben keurig met de vork links en het mes rechts leren eten. Eigenlijk hadden wij het gemakkelijker dan rechtshandige kinderen: de vork hadden we al in ons linkerknuistje, dus toen we oud genoeg waren voor een mes, pakten we dat heel natuurlijk in de vrije rechterhand. Als je toch rekening met ons wil houden: zet ons op een linkerhoek van de tafel, dan komen we niet in de knoop met onze buurman of buurvrouw als we onze soep of ons toetje naar binnen lepelen.

Marlies Jansen, Oegstgeest