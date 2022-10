Mocht u overwegen te gaan scheiden, hier wat inzichten van een kenner

Thomas van Aalten met zijn gezin. Beeld Jaap Scheeren

Ik cultiveer het ogenschijnlijk gemak waarmee ik tegenwoordig het samengestelde gezin beleef. Actrice Joan Collins scheidde vier keer, ik slechts twee keer! Maar ik zou ook niet weten als het anders had uitgepakt. ‘Wat als je...?’ ‘Had je niet...?’ De nodige goedbedoelde reserve van omstanders proefde ik bij de derde serieuze relatie op rij: ‘Maar weet je zeker...?’

Waarom het in de eerste twee relaties zogenaamd ‘niet lukte’ vind ik oninteressant. Of het is misschien wel interessant, maar het gaat u als lezer geen mallemoer aan. Bovendien zijn er drie geweldige kinderen uit voortgekomen, dus wat is er zogenaamd niet gelukt? Het belangrijkst vind ik dat de band met de twee moeders van mijn kinderen nu goed is.

Maar laat mij u deelgenoot maken van de emoties uit de lastigste tijd.

Na de eerste scheiding, nu zo’n tien jaar geleden, vertrok ik uit huis. Het was een afschuwelijke fase. Goed, show don’t tell: van een huis met ademende kinderen naar een reeks van tijdelijke onderkomens. Dit is de emmer slachtafval waar de meeste potentiële scheiders tegenop zien; alleen al de gedachte aan een andere huisgeur doet de echtbreker in spé terugdeinzen. Beschaamd noem ik hier nu de te harde bedden, de wierookstokjes, de boeken van een vreemde, voorraadkasten met producten die ik nooit zou kopen – beschaamd omdat ik allang blij ben dat ik steeds een onderkomen kon vinden. Elke ochtend hielp ik mijn ex met het huishoudelijk ritueel en bracht ik de kinderen naar school, al moest ik van de andere kant van de stad komen. Ik vertel dit niet om aan te tonen dat ik een betrokken vader bleef; ik had er zelf ook baat bij om weer even daar te mogen zijn. Die wereld van hagelslag op het bord, koffie, de zon die net opkomt.

Bij geboorte was ik al melancholiek, nu werd het nog veel erger.

Het eerste jaar na de scheiding hebben mijn kinderen geen nieuwe geliefde – die later moeder van de jongste zou worden – gezien. Ik vond dat soms lastig, maar het plaatste ook een betonnen fundament onder mijn relatie met mijn kinderen. De tweede drempel waar de potentiële scheider voor bedankt: de financiën. Ik had zo’n ingewikkelde constructie – mijn deel van de hypotheek van mijn vorige huis droeg ik af als kinderalimentatie, maar ondertussen moest ik ook zelf ergens wonen – dat ik weliswaar heel aardig verdiende met mijn werk op de hogeschool, maar slechts een paar tientjes per maand had om van te eten.

Keelamandelen

Heel af en toe vond ik mezelf zielig, maar meestal niet. Ik dacht: mijn keuze, mijn gedoe, straks ongetwijfeld mijn geluk. Alleen toen mijn keelamandelen geknipt werden (tot mijn 35ste had ik permanent een keel als een schotwond en koortsaanvallen) en de operatiekosten in dat specifieke ziekenhuis niet vergoed bleken door mijn verzekeraar (kennelijk had de waarnemend huisarts dat niet goed uitgezocht toen ik ergens in Amsterdam Oud-West zijn praktijk binnenstrompelde). Maar mijn ouders vonden mij kennelijk ook zielig, want ze betaalden de rekening.

Met z’n drieën maakten we er wat van, in die portiekflat met blokverwarming in Slotermeer die ik via een vriendin van mijn zus mocht betrekken. De inboedel kwam grotendeels uit de kringloopwinkel zonder gevoel voor stijlvolle vintage, waardoor mijn oudste dochter zich dat huis nog altijd herinnert als ‘het huis met de paarse bank’.

Ik had een dvd-speler aangesloten op de enorme Philips-tv, waardoor we naar Familie Knots, Buurman & Buurman en De film van Ome Willem konden kijken (internet aansluiten bleek voor Tele2 een onmogelijke opgave, waardoor ik tot diep in 2015 nog onterecht rekeningen ontving). Kennelijk was het kijken naar nostalgische televisieprogramma’s uit mijn eigen kindertijd een coping-mechanisme. Nog steeds kan ik zacht wenen als ik de stem van Aart Staartjes in afleveringen van Barbapapa hoor (ik was melancholiek bij geboorte, zoals ik al vertelde).

In de winter van 2013 sneeuwde het vrij veel en waren de ochtenden bitter koud. Met het openbaar vervoer naar mijn werk gaan kostte geld, dus fietste ik van het uiterste westelijke puntje van de stad naar het centrum. Het zadel van mijn fiets was stuk; een metalen pin stak een gat in mijn broek. Toen ook nog halverwege het viaduct met boven me de A10 de ketting van mijn fiets liep, stapte ik af en begon te lachen.

Het was of ik boven mezelf uitsteeg en mezelf eens van een afstand kon bekijken: kijk dan, sukkel. Daar sta je dan.

Kinderalimentatie

Vanaf toen zou het alleen maar beter gaan, maar dan wel nadat ik die onterecht ontvangen toeslagen van de Belastingdienst moest terugbetalen (ik was een toeslagenaffaire-slachtoffer avant la lettre; iets met een tegemoetkoming van de kinderalimentatie, u weet wel, waar die oude hypotheek in verstopt zat).

Mocht u overwegen te scheiden en vraagt u zich af hoe een mens zich staande kan houden (mijn tweede scheiding was een stuk minder ingrijpend, trouwens), denk dan aan de wijze woorden van mijn vader die hij mij enkele keren per app of telefonisch toevertrouwde wanneer ik weer eens in een nieuwe put met slachtafval, slijk en zwavel belandde: ‘Over een jaar ziet het er anders uit.’

Toen de winter ten einde liep en een regenachtige voorjaarsdag zich aandiende, vond ik met mijn twee dochters een winkelwagentje van de Aldi vlakbij een speeltuin in verval.

Ik tilde ze in de metalen kar, zette koers richting de supermarkt op Plein ’40-’45 en opende de paraplu boven hun verregende hoofden. Ze vonden het geweldig.

Acht jaar later zou ik een paar honderd meter verderop gaan wonen in een huis met zes slaapkamers, met vier anderen die ik op die natte dag in 2014 nog niet kende: mijn jongste dochter, mijn nieuwe geliefde en haar kinderen.

Over een jaar ziet het er anders uit, laat staan hoe het er over tien jaar uitziet.

Het is in mijn geval nooit saai. En dat is goed, want saai is niet interessant.