Mocht je toch een tiny house willen, doe dan niet mee aan Tiny House Battle

Het programma toont weinig interesse voor creativiteit en de idealen van tiny wonen.

Dat zat eraan te komen natuurlijk. Ieder stel dat in Nederland een tiny house bewoont is intussen al geïnterviewd door het AD, Libelle én Volkskrant magazine, elke out of the box denkende projectontwikkelaar heeft een serie kale woondozen en dus moet er een tv-show komen. In de geest van Netflixserie Tiny House Nation, maar dan een wedstrijd, want een wedstrijd is altijd beter, luidt de boven elke Hilversumse studiodeur gespijkerde televisiewet: Tiny House Battle op RTL 4.

Eerder klaagde ik al eens dat het gedweep met tiny living niets meer is dan de wooncrisis die ons vermomd als droom wordt terugverkocht, maar goed, er bestaan wel degelijk mensen die uit idealisme milieuvriendelijk willen wonen en dat is natuurlijk prima. Zo zijn daar de sympathieke Peter en Jacqueline, die graag out of the box denken en hun 400 vierkante meter woonoppervlak in Oosterhout willen decimeren. Omdat ze meer naar buiten en het buitenland willen, en, o ja, zoon Bram mag ook weleens uit huis. Ze betalen vooraf 25 duizend euro.

John Williams kijkt bezorgd rond in een onaf tiny house.

Ook de bouwteams (die kans maken op een schamele 2.500 euro) denken out of the box: het team van Lieke, een vrolijke Eindhovense ‘multicreative’ hosselkoningin, begint gelijk met de zoektocht naar gerecycled materiaal en Japanse houtbewerkingstechnieken. Het team van de Amsterdamse amateurklusser Milco en zijn volgzame vrouw Carina begint met zoekgeraakte bestellingen. Thuis is Milco al zeven jaar aan het verbouwen, maar hij wil nu in zeven dagen een huzarenstukje neerzetten met de stroombehoefte van een serverpark: een motorisch optakelbaar bed, een elektronische winkeldeur, een metersgroot knipperend ledlampjespaneel – out of the box én buiten elk rationeel kader, zeg maar. Intussen moeten Peter en Jacqueline al hun bezittingen min een beetje weggooien. Ik geloof nog niet dat ze straks verhuizen, tenzij een notaris bevestigt dat ze hun oude huis hebben verkocht.

Best amusant allemaal, maar er zitten bezwaren aan de formule: er wordt weinig aandacht besteed aan de creativiteit en uitdagingen van tiny. En hoewel het voor de kijker smullen is als de klussers kiftend een scheefgezaagde marmerlook op de muur meppen, voelt het tiny tijdsbestek van de bouw strijdig met de duurzame principes. Houd je iets over waarin mensen duurzaam willen wonen? Mocht je willen mini-wonen, dan zou ik dat niet doen via Tiny House Battle, zeg ik op grond van aflevering 1.

Zelfs presentator John Williams doet geen moeite zijn mening over Milco’s half afgewerkte, schrale stacaravan te verbergen: ‘Ik pis in mijn broek als ze deze kiezen, op tv, I don’t care.’ Peter en Jacqueline doen braaf alsof het een close call was en kiezen dan het knusse huisje van team Lieke – dat andere kunt u kopen. Tijdje later zien we ze warempel kleinbehuisd op een kampeerveldje staan. Zoon Bram is de wijde wereld ingetrokken, naar een nog tinier house ernaast. Of ze hier gaan blijven?, vraagt Williams. ‘Nee’, zegt Jacqueline, ‘ik denk dat we er zelf nog een gaan bouwen.’