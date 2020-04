Misschien wordt deze tijd wel moeilijker dan toen we werden overstelpt met coronapatiënten

Michiel van der Geest tekent de ervaringen op van spoedeisendehulparts Susanne van Zoggel in Uden. Donderdag 16 april: ‘We moeten langzaam weer naar ‘normaal’, maar dat is nog moeilijker dan ‘alleen corona’.’

Gelukkig, we zien het aantal nieuwe coronapatiënten langzaam afnemen op de SEH. Het is tijd om de niet-coronazorg weer op te bouwen. Maar hoe gaan we dit doen met een ziekenhuis dat volledig is omgebouwd door het virus?

Het operatiekamerpersoneel is aan het werk op de intensive care, verpleegkundigen staan niet op hun eigen afdeling, het polikliniekpersoneel en de medisch specialisten werken op de covid-afdeling of de spoedeisende hulp.

We moeten langzaam weer naar ‘normaal’. Maar wat is het nieuwe normaal? Wie heeft corona, en wie niet? Bij wie stap ik beschermd naar binnen, en bij wie niet? Misschien is deze tijd wel moeilijker dan toen we werden overstelpt met coronapatiënten. Dat was vooral emotioneel zwaar en hard werken, maar ik liep altijd beschermd rond en hoefde minder na te denken over mijn eigen veiligheid.

Ook vraag ik me af hoe het zal gaan als we straks weer meer vrijheid krijgen als maatschappij. We lijken op dit moment alles onder controle te hebben, maar wat als er binnen enkele weken weer een golf patiënten komt? We zijn er nog lang niet in Nederland, het is een marathon en we hebben er pas 30 kilometer opzitten. Zolang de patiënten goed worden verdeeld, en iedereen zich aan de 1,5 meter afstand houdt, hoop ik dat de ziekenhuizen het aan blijven kunnen.

Als ik terugkijk was de laatste anderhalve maand een achtbaan, waarin veel verdrietige dingen zijn gebeurd. Bijna iedereen uit ons team kent wel iemand die is overleden aan corona, een kennis, familie, zelfs een ouder. We hebben patiënten gehad die overleden op de SEH, of later in het ziekenhuis. We hebben verdriet gezien bij patiënten en familie omdat ze niet meer bij elkaar mochten zijn.

Maar er zijn ook mooie dingen gebeurd: we hebben patiënten in redelijke conditie naar huis zien gaan, we hebben in zeer korte tijd een ‘sneldiagnostiek-ronde’ opgetuigd op de SEH, inclusief bloedafname en radiologie-onderzoek. We plaatsten een tent voor extra capaciteit. We kregen hulp uit heel Nederland om onze patiënten op te vangen, toen het ons niet lukte. De saamhorigheid binnen het ziekenhuis is gegroeid. We staan samen sterk, dit is de beste teambuilding die er is.

Hiernaast wil ik iedereen ontzettend bedanken die ons er doorheen heeft gesleept, met lieve kaartjes, spandoeken, eten, bloemen. Dankzij jullie houden wij het vol!

