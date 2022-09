Je zit aan de telefoon met iemand van een bedrijf of een klantenservice. Het gesprek verloopt volgens het boekje, niemand doet raar of nurks, en er wordt een probleem opgelost of een afspraak gemaakt. Nu is het zaak het gesprek vrolijk af te ronden. Hoe doet de persoon van de klantenservice of het bedrijf dat? Heel, heel erg vaak met het woord ‘nnndag’.

De vraag is: waarom?

Misschien gaat het vanzelf, als je telefoneert met een grote glimlach – maar dan zouden beide partijen ‘nnndag’ moeten zeggen, en dat is niet zo. Die n-klank ervoor ís dus ergens voor. Misschien wil de nnndag-zegger auditief laten blijken dat er sprake is van een glimlach? Want als je live bij een balie staat hoor je nooit een ‘nnndag’, glimlach of niet. Een variant is trouwens: ‘Mmmbedankt!’

Ik denk niet dat hier les over wordt gegeven op de secretaresseopleiding, maar ik hoop eigenlijk van wel.