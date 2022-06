Misschien voeren je voorouders mee als matroos van de VOC of dronken ze koffie in Joure

Stichting Tout Lui Faut, opgericht door Maartje Duin (tweede van links) en Peggy Bouva (uiterst rechts) brengt nazaten van plantagehouders en totslaafgemaakten samen. Hier een ontmoeting tussen Noraly Beyer (met witte trui), wier voormoeders in slavernij werden gehouden door de voorvader van Jan de la Hayze (links) en diens dochter (midden). Beeld Hans Kristian Ploos van Amstel

Een paar weken geleden krijg ik, midden op de dag, een telefoontje van een onbekende oudere dame. Ik meen een lichte paniek in haar stem te horen. ‘Ik heb hier al jaren een erfstuk aan de muur hangen’, zegt ze, ‘Maar ik vind het afschuwelijk, en ik wil ervan af.’

Over de auteur

Maartje Duin is radio- en podcastmaker. Met Peggy Bouva maakte zij de podcast De plantage van onze voorouders (Prospektor/VPRO). Deze tekst is eerder uitgesproken bij een rondetafel­gesprek van de Tweede Kamer over het Nederlandse slavernijverleden.

Ze stuurt mij een foto van een prent, ik denk van begin 19de eeuw. Ik herken een suikerplantage aan een rivier, met twee fraaie houten woningen op hoge neuten, een fabriek, een sluis en een molen. Zwarte figuren, in het wit gekleed, lopen op de oever met zakken te zeulen. Op de rivier roeien acht van hen een korjaal voort: een boot die uit één boomstam is gesneden. Verderop, bij de molen, meert een zeilboot aan – om suiker in te laden, denk ik. Op de oever staan witte heren met hoge hoeden en in pandjesjassen te overleggen. Hun gewichtige armgebaren zeggen: hier worden zaken gedaan.

De plantage van onze voorouders

De mevrouw vertelt dat ze nooit het verband heeft gelegd tussen de werkelijkheid die hier is afgebeeld en de naam van de firma die er in sierlijke letters onder staat: haar achternaam. Sinds kort weet ze meer over het Nederlands slavernijverleden, en nu moet ze er iets mee. Weet ik raad?

Inmiddels kijk ik niet meer op van dit soort telefoontjes. Mijn mailbox zit vol met berichten, vaak zeer persoonlijk en emotioneel, van mensen die hun familiegeschiedenis met andere ogen zijn gaan bekijken sinds ze de podcast ‘De plantage van onze voorouders’ hoorden.

Daarin ga ik op zoek naar sporen van het slavernijverleden in mijn stamboom. Ik ontdek dat mijn voormoeder bij de afschaffing van de slavernij in 1863 mede-eigenaar was van de Surinaamse suikerplantage Tout Lui Faut, en leg contact met Peggy Bouva, nazaat van tot slaafgemaakten van die plantage. Samen gaan we op onderzoek uit. We komen tot gruwelijke ontdekkingen. Er lagen mensen aan de ketting op Tout Lui Faut, er werden diensten van 48 uur gedraaid. Wie weigerde, kreeg de zweep.

Ongemak en empathie

Toen ik met dit project begon, had ik een persoonlijk en een maatschappelijk doel voor ogen. Ik wilde mijn eigen ongemak met de thema’s slavernijverleden en racisme overwinnen. En ik wilde dat andere – met name witte – Nederlanders deze thema’s als onderdeel van hun eigen geschiedenis gingen zien.

Dat persoonlijke doel heb ik bereikt dankzij Peggy, mijn fantastische partner in crime, die het gesprek, hoe ongemakkelijk ook, onvermoeibaar met mij bleef voeren. Voor het maatschappelijke doel trekken we, twee jaar nadat de podcast is uitgekomen, nog steeds samen het land door. We bezoeken scholen, vrouwenverenigingen, Rotary’s, spreken met medewerkers van politie, de omroep. Overal stimuleren we mensen hun eigen ongemak te overwinnen. Om te zien dat dit gesprek niet gaat over schuld, maar over empathie.

Met ons werken vele anderen al jaren keihard om hetzelfde te bereiken. Maar het is een té grote taak. Nog steeds zien veel Nederlanders het slavernijverleden als iets van, vooral, ‘die Surinamers’. Nog steeds zien zij dit te weinig als een Nederlandse geschiedenis, waarvan de gevolgen zich uitstrekten tot ver in Oost én West.

Matrozen en koffie

En daar ligt een taak voor u, Kamerleden. Er is een kleine groep Nederlanders van wie de familiegeschiedenis tot eeuwen terug is vastgelegd. Mensen als deze mevrouw aan de telefoon. Mensen als ik, die in het Nationaal Archief in Den Haag de handtekening van mijn betbetovergrootmoeder onder een notariële akte zag staan. Als plantage-eigenaar had zij bij de afschaffing van de slavernij recht op ‘tegemoetkomingsgelden’ van de Nederlandse overheid – terwijl Peggy’s voorouders nog tien jaar plantage-arbeid moesten blijven verrichten.

Maar er is een veel grotere groep Nederlanders voor wie die link met het slavernijverleden minder tastbaar is. Hun voorouders voeren mee als matroos van de VOC, ze bakten brood of stookten jenever voor de bemanning. Ze sloten in Utrecht verzekeringen af. Misschien dronken ze alleen maar koffie in Joure.

Voor deze Nederlanders is het slavernijverleden nooit zichtbaar geweest. Niet in hun huis, niet in hun stad, niet in hun geschiedenisboeken. En sinds een paar jaar zien zij alleen maar dat een traditioneel kinderfeest hen wordt afgepakt door een stel activisten uit de Randstad. Waar komen die opeens vandaan?

Geachte Kamerleden: maak ons slavernijverleden iets van álle Nederlanders. Geef ons meer prenten aan de muur waarvan wij niet kunnen wegkijken. Faciliteer meer ongemakkelijke gesprekken zoals die tussen Peggy en mij.

Nationale herdenking

Leid docenten op het over dit thema te hebben met hun leerlingen. Vernoem straten naar verzetshelden tegen de slavernij, niet alleen in Amsterdam, maar juist ook in Dokkum en Breda. Leg plaquettes of stenen neer voor de huizen van voormalig plantage-eigenaren –óók in de straten in Driebergen, óók in Hummelo, óók in Tiel. Organiseer Keti Koti-dialoogtafels, diepgaande ontmoetingen tussen wit en zwart, op het Binnenhof én op het Vrijthof.

Maak van Keti Koti een nationale herdenking en een vrije dag. En laat het staatshoofd excuses maken om te laten zien: dat was de samenleving die wij waren, dit is de samenleving die wij willen zijn.

De mevrouw aan de telefoon heb ik geadviseerd de prent aan een gemeentelijk archief te schenken, zodat meer mensen het kunnen zien. Dat gaat ze doen. Het tafereel staat toch al in haar geheugen gegrift. Nu nog in dat van de rest van Nederland.