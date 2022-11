Misschien spelen vooroordelen toch een rol bij uithuisplaatsingen

‘CBS: Toeslagenouders hadden geen grotere kans op bemoeienis jeugdbescherming, zoals uithuisplaatsing van kinderen’, zo luidde de kop in deze krant onlangs. Dus is het allemaal een storm in een glas water geweest, de gedachte dat dat wél zo was? ‘Een treurig gevolg van Nieuws Zonder Baseline, want als je niet weet wat normaal is, kun je van elk cijfer een schande maken’, schreef Jesse Frederik van De Correspondent. ‘Kamerleden en commentatoren (zijn) bijna een jaar lang bevangen geweest door voorbarige en onterechte verontwaardiging.’ Dat geluid echode door: het waren al kwetsbare gezinnen. Arm, vaak alleenstaande moeders. Tja, geen wonder dat hun kinderen werden weggehaald.

Maar er is geen reden om de vlag uit te hangen. Het Algemeen Dagblad constateerde dat al, terecht, in zijn commentaar. Casper Albers, die als hoogleraar toegepaste statistiek aan de RUG in de begeleidingscommissie zat van het CBS-onderzoek, suggereert dat er bij uithuisplaatsingen ‘structureel en massaal gediscrimineerd’ wordt. Hij twitterde tamelijk emotioneel om de bevindingen van de begeleidingscommissie in een andere context te plaatsen dan ‘toeslagenslachtoffers zijn niet vaker slachtoffer van uithuisplaatsingen’. Uit Albers’ tweet: ‘Of je nu toeslagenaffaireouder bent of om een andere reden in de problemen zit; Turken worden 9x(!) zo vaak gepakt als Nederlanders. Surinamers 7,5x. Marokkanen, Antillianen, enz: 6 keer.’

Gedurfd

Ik beken: zelfs ik vind het gebruik van het woord ‘gepakt’ gedurfd. ‘Gepakt’ wil hier zeggen dat de overheid kinderen tegen hun ouders meent te moeten beschermen door de gezinsbanden te verbreken. Maar is dat altijd terecht? Het buitenproportionele aantal uithuisplaatsingen bij migrantengezinnen wekt de indruk dat vooroordelen daar een rol spelen. Want Albers stelt dat nadat je corrigeert voor zaken als een laag inkomen en een lage opleiding ‘er dus een statistisch bewezen gigantische hoeveelheid structureel racisme overblijft’.

Ik belde Albers, of het vergezocht was dat zijn conclusies mij doen denken aan het felle, ook in mijn ogen soms radicale debat over de jeugdbescherming en institutioneel racisme en klassisme dat Black Lives Matter voert in de Verenigde Staten. Hij vond het geen rare gedachte. De cijfers dwingen in elk geval tot nader onderzoek.

De Black Families Matter-beweging komt voort uit Black Lives Matter en marcheert met spandoeken met leuzen als ‘From the plantation to the present, breaking up Black families has always meant profit’. In zwarte arme wijken zijn de Child Protection Services net zo alomtegenwoordig als Black Churches en liquor stores, zo stelt men. Voor hun 18de verjaardag heeft één op de twee zwarte kinderen met de kinderbescherming te maken gehad.

Vooroordelen

Dorothy Roberts is de prominentste pleitbezorger van deze beweging. Ze schreef het boek Torn Apart, How the Child Welfare System destroys Black Families. Gezinnen uit gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals inheemse Amerikanen en arme Afro-Amerikanen, worden met diepgewortelde racistische vooroordelen bejegend en hun kinderen worden met ‘astronomische aantallen’ uit huis geplaatst.

Hierachter gaat een overheidsapparaat schuil dat miljarden dollars per jaar uitgeeft aan het controleren en met geweld uit elkaar halen van gezinnen, waarbij de kinderen worden toevertrouwd aan het pleegzorgsysteem – met verwoestende effecten, aldus Roberts. Kinderen worden meestal niet op grond van mishandeling, maar op grond van ‘verwaarlozing’ uit huis geplaatst. Volgens Roberts ‘op gronden die paternalistisch, willekeurig en raciaal bevooroordeeld zijn of voortvloeien uit armoede’. Het systeem is in haar ogen niet bedoeld als kinderbescherming, maar als ‘family policing’: controlerend en straffend ingrijpen in kwetsbare gezinnen.

Volgens Roberts worden zwarte ouders, zeker als ze arm zijn en vooral ze alleenstaand zijn, per definitie gezien als disfunctioneel. Dat gezinsgeluk en het behoud van de gezinsbanden ook in deze gezinnen normale, menselijke behoeften zijn, wordt niet erkend.

Bespreekbaar

Wat mij betreft hoeft het debat niet zo fel te worden als in de VS, maar ik ben het met Albers eens dat het van groot belang is na te gaan of (on)bewuste vooroordelen en culturele waardeoordelen een rol spelen in de jeugdbescherming. Is men cultureel sensitief genoeg om een juiste afweging te maken? Hoe divers en inclusief is de organisatie? In een reportage van jmouders geven zwarte, alleenstaande moeders aan dat ze ‘aangeschoten wild’ zijn voor de jeugdzorg.

Nogmaals, racistisch vooroordeel is niet iets waar men zich überhaupt van bewust is. Maar daarom moet het wel bespreekbaar zijn. Want een uithuisplaatsing is een van de ingrijpendste kinderbeschermingsmaatregelen. En institutioneel racisme is ontwrichtend voor het functioneren van de rechtsstaat.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.