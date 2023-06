Grappig, ik weet nog precies wat ik 12 januari 1996 deed, die datum staat namelijk voor in Het leven een gebruiksaanwijzing, de beruchte roman van Georges Perec, die ik bij Boekhandel Bijleveld in Utrecht kocht met contant geld uit een loonzakje van bruin papier. ‘Grappig’, zegt mijn vriendin Jet, ‘ik weet ook nog precies wat je die dag deed, je kocht dat boek van Perec bij Boekhandel Bijleveld.’

Klopt, maar ik bedoel iets anders.

Maar oké, dit was de column.

Wat jij wil.

Aju.

Mag niet. Ziet er ook niet uit, zo’n lege bak onder het eerste blokje. Ik kan vragen of ze er een onderzeeërtje in tekenen en op de bodem een scheepswrak. Of beter nog, zelf halverwege ‘hier vaart misschien een duikboot’ schrijven, en helemaal onderaan ‘dit zijn de scheepsresten van de Titanic’. Dan hangt de opening erboven als een ijsschots, dan wel een reddingsbootje. (Met als kiel: Klopt, maar ik bedoel iets anders.

Georges Perec zou het waarschijnlijk hebben aangemoedigd, een stukje over een vermist duikbootje op weg naar de Titanic dat eruitziet als een vermist duikbootje op weg naar de Titanic. Hij was lid van Oulipo, een genootschap van schrijvers en wiskundigen die zichzelf dat soort onmogelijke opdrachten stelde. Raymond Queneau, Italo Calvino en Marcel Duchamp zaten er ook bij. Dan weet je het wel. Julio Cortázar kreeg een uitnodiging, maar weigerde. (Dat is dan weer raar. Maar weet je, Julio, even goede vrienden. Hinkel ze.)

Perec, die schreef bijvoorbeeld een soort detective zonder de letter ‘e’ erin, La Disparition heet het boek, waarin dus nul e’s voorkomen, een absurde prestatie. Probeer het maar eens met een Sinterklaasgedicht. Succes. En dan laat Perec, als ik het goed begrepen heb, zijn personages bovendien uitvissen waarom in hun wereld geen e’s bestaan. Daar moeten ze eerst trouwens nog achter komen, lijkt me. Want hoe moet een mens dat merken? Misschien ontbreekt er in ons leven ook wel een klinker, weten wij veel. Misschien is schrijven daarom zo moeilijk.

Maar die Perec. Dat je het bedenkt, en vervolgens uitvoert. Het is vertaald, al even onvoorstelbaar – ik ga het kopen en lezen. Erna schreef Perec ook nog de tegenhanger, een roman met als enige gebruikte klinker de e. Weet je wat, die ga ik ook kopen en lezen! Je vraagt je meteen af wat moeilijker is, alleen maar e’s, of helemaal geen. Misschien ga ik het de komende columns eens proberen. Maar misschien ook niet. Eerst even testen, voor ik iets beloof.

Afijn, dit vooraf, bij wijze van proloog. Ik dacht, als ik in mijn column van vandaag mijn loonzak uitpluis, dan toon ik aan dat dr. Arnold, mijn jaarclubg’noot, sinds 12 januari 1996 ook mijn lijfarts is. Hij, ik, wij zaten samen bij TNO, dat dagje. Komen vast nog prima lulcolumns van, ooit. Vrijdag al, hoop ik.

Nee, geen e’s werkt slecht. Heel erg slecht zelfs. Geen enkele reden te bedenken, erger me meteen. Veel te veel werk, geen effect.

‘En weet je Peter’, zegt Jet, (ze denkt met me mee), ‘het leest erg vervelend, mét e’s veel beter, zeer veel zelfs. Lekker kereltje, he, he, he. Nee? Weet je het weer eens beter? Hee, weer vreten? Sjee zeg, je hebt net ontbeten. HEB JE ECHT TWEE HELE SNEEËN GEGETEN?? Zeg, neem wel de plee beneden.

(Etc., enz., en weer verder.)