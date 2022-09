Misschien moet je soms vuile handen maken om het goede te doen

Yosemite Valley, Californië, de jaren zestig. Een gespierde jongeman met een gebruind lijf zit voor een auto, tevens zijn thuis. Hij eet uit beschadigde blikken kattenvoer en is even verderop een bedrijfje begonnen in klimmaterialen die hij zelf smeedt. Onlangs gaf diezelfde jongeman, Yvon Chouinard, zijn bedrijf Patagonia weg voor 3 miljard dollar. De jaarlijkse winst van het bedrijf, zo’n 100 miljoen dollar, wordt gestoken in initiatieven tegen klimaatverandering en in natuurbeschermingsprojecten.

Patagonia is een wat paradoxaal bedrijf. Enerzijds verkoopt het ladingen outdoorkleding en -materialen, anderzijds zet het zich fanatiek in voor het milieu. Het bedrijf gaf bijvoorbeeld jaarlijks 1 procent van de omzet weg aan goede doelen en van het geld dat het bespaarde vanwege Donald Trumps belastingverlaging voor de rijken, gaf het 14 miljoen dollar aan milieuorganisaties. Ook kun je in Amsterdam gratis je Patagonia-kleding laten repareren.

Al tijden wordt het bedrijf hypocrisie verweten. Hoe kun je jezelf op de borst kloppen als milieuactivistisch bedrijf als je hele bestaansrecht is gebaseerd op het verkopen van dure spullen aan de welgestelde consument die dat zelden echt nodig heeft (en het bedrijf de naam ‘Patagucci’ opleverde) en die de wereld echt niet beter maken?

Hoe kan een paginagrote advertentie in The New York Times op Black Friday met de tekst ‘Don’t buy this jacket’ iets anders zijn dan een schijnheilige streek om mensen alsnog meer Patagonia-producten te laten kopen?

De laatste actie van Chouinard laat zien dat het Patagonia ernst is en dat de kritiek van hypocrisie niet meer terecht is. Enige hypocrisie zal altijd aan Patagonia blijven plakken, maar ironisch genoeg is de wereld inmiddels niet beter af zónder Patagonia, zeker niet na de laatste actie van Chouinard.

Die actie zorgde echter ook voor nieuwe kritiek, namelijk dat het belastingtechnisch gewoon een slimme zet was. Zo schrijft Volkskrant-columnist Ionica Smeets, met schrijver ‘Rutger Davos Bregman’ in het achterhoofd, dat ze ‘een beetje teleurgesteld’ was toen ze las dat Patagonia ‘met zijn sympathieke constructie blijkbaar een belastingaanslag van 700 miljoen dollar voorkomt’.

Dat bedrag had Chouinard moeten neerleggen als hij zijn bedrijf had verkocht, als hij het niet in zijn zelf opgerichte Hold Fast Collective had gestopt. Of 98 procent daarvan, want de overige 2 procent van de aandelen stopte hij al in een family trust dat zijn kinderen het volledige stemrecht geeft om het voortbestaan van het bedrijf volgens bestaande doelstellingen zeker te stellen.

Grote bedrijven als Patagonia en multinationals kunnen in het algemeen beter belasting betalen dan aan filantropie doen, zegt Smeets. Laat de gemeenschap de koers bepalen. Dat is inderdaad hoe het idealiter zou gaan. Chouinard maakte gebruik van een slimme constructie, die eerder door miljardair Barre Seid werd gebruikt om belasting te vermijden, zodat hij een gift van 1,65 miljard dollar kon overmaken naar conservatieve organisaties die, onder andere, acties tegen klimaatverandering probeerden te blokkeren.

Is Chouinard even erg als hij met dezelfde niet-nobele wapens als Seid probeert juist iets goed te doen? Ik snap Smeets, maar kan me tegelijkertijd goed inleven in de klimmer die ooit kattenvoer at, die de gemeenschap om hem heen gadeslaat en wiens voormalig rood aangelopen president met belastinggeld de natuur alleen nog maar verder naar de knoppen hielp, en die denkt: volgens mij kan mijn familie de touwtjes beter zelf in handen houden.

Het is opmerkelijk hoe groot de neiging is om eerder af te geven op bedrijven die werkelijk hun best doen en (onvermijdelijk) niet-perfecte keuzen maken dan op multinationals die er een mensonterend, klimaatvertrappend potje van maken.

Het is te makkelijk om de actie af te doen als een slimme belastingontwijkingstruc. Chouinard werd pislink toen hij in Forbes Magazine een miljardair werd genoemd, met zijn versleten shirts en oude auto. Het is hem, zegt hij keer op keer in interviews, niet te doen om meer geld of minder belasting maar om het klimaat, en om wat de beste manier is om de natuur te beschermen. Zijn conclusie is dat het betalen van 700 miljoen dollar aan belasting daartoe niet de beste weg is.

Dát is waar de pijn zit: dat hij misschien wel gelijk heeft. Dat je politiek gezien vuile handen moet maken om meer voor elkaar te krijgen.

Natuurlijk hoort het zo niet. Natuurlijk moeten multinationals belasting betalen en is de rest bullshit. De vraag is alleen wat er gebeurt wanneer idealisten zich netjes aan de regels van het morele spel houden en de grote vertrappers zoals Seid gewoon een potje Risk spelen (vernietig alle groene legers). Het juiste doen is niet altijd een zuivere zaak.

Fleur Jongepier is filosoof. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci.