Op mijn 18de verjaardag kreeg ik van mijn ouders rijlessen cadeau. Ik heb een transgenderachtergrond en dit was vóór mijn transitie: de rijinstructeur was een oude man en ik zag eruit als een jong meisje. Hij vond dat ik niet goed reed. Na de lessen zei hij dat ik nog lang niet toe was aan het examen, maar ik wilde het toch proberen. Ik slaagde in één keer.

‘Je hebt geluk gehad’, zei de instructeur.

Dat ik wilde afrijden was niet omdat ik zo graag een rijbewijs wilde, maar omdat ik geen zin meer had in rijles. In die tijd had ik nergens echt zin in. Dat was een ellendig neveneffect van mijn transseksualiteit: op geen enkel gebied ontwikkelde ik ambitie.

Ik kon bijvoorbeeld niet bedenken of ik later kinderen wilde. Ik kon geen moeder worden, want ik voelde dat ik geen vrouw was, maar vader kon ik ook niet zijn, want ik zag er niet uit als een man.

Omdat ik me geen voorstelling van mezelf kon maken, zag ik ook niet voor me dat ik op een dag ­iemand zou zijn met een beroep, dus op school deed ik mijn best niet. En ik betwijfelde of ik dat rijbewijs ooit nodig zou hebben. Waar zou ik naartoe moeten rijden?

Na mijn transitie was het op sommige gebieden te laat, daar had ik definitief de boot naar volwassenheid gemist, maar met andere dingen kwam het toch nog goed. Ik nam afscheid van mijn nutteloze administratieve baan – alles wat ik daar maakte verdween in de digitale bodemloze put – omdat ik dacht: moet ik dít de rest van mijn leven doen?

Na een periode van oriëntatie koos ik voor de zorg. Mensen aan wie ik vertelde dat ik in het verpleeghuis ging werken, vroegen: ‘Wat zijn je doorgroeimogelijkheden?’

Dit vertelde ik aan een vriend die ik tijdens mijn transitie had leren kennen. Hij werkt als verpleegkundige in een ziekenhuis. ‘Veel ­patiënten vragen of ik doorleer voor arts’, zei hij. ‘Toen ik eruitzag als een meisje vroegen ze dat nooit.’

De patiënten hebben misschien vooroordelen over de deskundigheid van vrouwen of vinden een baan als verpleegkundige niet goed genoeg voor een man. Als het dat laatste is, heeft het in elk geval effect.

De vriend vertelde dat hij hier eerst nooit over nadacht – hij was tenslotte verpleegkunde gaan studeren omdat hij verpleegkundige wilde worden – ‘maar nu vraag ik me af of ik genoegen moet nemen met deze baan’.

Amper twee maanden nadat ik was aan­genomen in het verpleeghuis, nodigde de­ manager me uit op kantoor. Of ik interesse had in een coördinerende functie.

‘Heel goed’, zei een vriendin opgewekt. ‘Eerst word je coördinator van het team, daarna manager van de afdeling, vervolgens directeur van de locatie en daarna kom je in de directie van de organisatie.’

Als ik word aangespoord om hogerop te klimmen, en dat is best vaak sinds ik eruitzie als een man, moet ik weleens aan vaders en moeders denken. De taakverdeling tussen vaders en moeders is ongelijk en dat komt door sociale normen. In de discussie hierover is vooral aandacht voor de normen waaraan vrouwen moeten voldoen, zoals: 80 procent van de Nederlanders vindt dat moeders van niet-schoolgaande kinderen drie dagen of ­korter zouden moeten werken.

Er zou evenveel aandacht moeten zijn voor de normen waaraan mannen moeten voldoen. Ik bedoel niet dat mannen door sociale normen evenveel worden benadeeld als vrouwen; het is immers gunstiger te worden vooruitgeduwd dan te worden tegengewerkt. Ik bedoel dat het idee dat mannen prioriteit horen te geven aan hun carrière evenveel bijdraagt aan de ongelijke taakverdeling als het idee dat vrouwen prioriteit moeten geven aan hun gezin.

De manager wilde ook weten wanneer ik van plan was voltijds te gaan werken. Nooit. Over voltijds werkende mensen denk ik: heb je niets anders te doen? Heb je geen vrienden? Bovendien beschouw ik voltijds werken als zwendel: je gaat mij niet wijsmaken dat iemand zich voltijds op zijn werk kan concentreren.

Misschien komt het door mijn verstoorde ambitieontwikkeling dat ik zo over werken denk. Misschien is die verstoorde ambitie­ontwikkeling in dit geval een zegen.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een verpleeghuis. Hij schrijft welke week een wisselcolumn met Arie Elshout.