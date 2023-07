Toen Mark Rutte namens de Nederlandse regering zijn excuses aanbood voor de slavernij, en erkende dat het slavernijverleden invloed had op de huidige maatschappij, dacht ik: hij is met zijn afscheidstournee bezig. Ik riep dat wel zo’n beetje in mijn omgeving, maar ik schreef het niet op, want ik zou wel weer ongelijk hebben.

Nu blijk ik het toch bij het rechte eind te hebben gehad, maar nu komt het over als een selectieve herinnering. Want: misschien heb ik wel van alles georakeld over Rutte, maar ben ik de rest nu even vergeten; dat laatste overigens geheel in de geest van Rutte.

Wat gaat Rutte doen, nu hij de politiek verlaat? Hij moet in ieder geval een werksfeer vinden waar je wegkomt met een Nokia 3310. Ik denk dat hij zich in gaat zetten voor een prestigieuze denktank. Of anders: dat hij gaat werken bij een multinational. Of anders: iets totáál anders. Wat het ook wordt, ik zei dat dus al.