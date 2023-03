De dag voor de verkiezingen hangt er een sloom-balorige sfeer in de Tweede Kamer. Een bijna uitgestorven sfeer ook; er zijn maar weinig Kamerleden bij het Vragenuur, en in plaats van de gebruikelijke drie, zijn er maar twee vragen. De meeste politici zijn de hort op, naar de kiezers. Caroline van der Plas, een van de vaakst aanwezige Kamerbewoners, is er niet.

In plaats van de hordes scholieren die altijd op de publieke tribune zitten, is er nu ook maar een plukje leerlingen. Het groepje krijgt van een gids een uitleg over de Kamer, en een leerling wil weten waarom die rotsblokken aan de muur hangen. ‘Een deel van het bedrag van elk bouwwerk moet aan kunst besteed worden. En dat is dit geworden’, zegt de gids.

Toch is er een mooi moment bij op deze verder wat landerige dinsdagmiddag, bij het stemmen over moties. Allerlei moties komen voorbij, over de toeslagenaffaire tot een campagne om je hersens gezond te houden. En dan is er ineens een motie die zo wonderlijk klinkt dat uw verslaggever een paar minuten later op de site van de Tweede Kamer nazoekt of ze het goed heeft gehoord.

Ja, het klopt. Vicky Maeijer (PVV) heeft de motie ingediend ‘Over stoppen met mensen voorschrijven hoe ze moeten leven’. Opmerkelijk is overigens dat er deze middag ook over een andere motie van diezelfde Vicky Maeijer wordt gestemd, en die luidt: ‘Over gerichte voorlichting aan jongeren over het gebruik van vapes’.

Jongeren voorlichten over vapes, dat klinkt toch bijna als mensen voorschrijven hoe ze moeten leven. Terwijl Vicky Maeijer daartégen is! Maar misschien benadert Vicky Maeijer vapende jongeren oordeelloos, en wil ze hen alleen op de gebruiksaanwijzing van hun vapes wijzen.

Door de sloom-balorige sfeer en deze intrigerende, bijna existentialistische motie ontstaat er enige hilariteit in de Kamer. ‘Als ik iets meer stilte mag?’, vraagt voorzitter Vera Bergkamp. Er wordt doorgelachen en doorgepraat. ‘Wat gebeurt er allemaal in de zaal?’, vraagt Bergkamp zich hardop af. ‘Het is een soort spanning, denk ik, de dag voor de verkiezingen’, beantwoordt ze zichzelf.

Maar de Kamer blijft vanaf dit moment in de Stemmingen melig. Een langradige motie kan al genoeg aanleiding zijn: ‘De motie-Van der Lee’, leest Bergkamp voor, ‘over het niet afzwakken van de Europese implementatie van internationale afspraken over met name een consistente toepassing van de output floor op dochterniveau.’

Iedereen weer lachen.

De Kamerleden zijn inmiddels op het niveau dat ze om een woord moeten lachen. Stephan van Baarle van Denk stapt naar voren en kondigt aan dat hij zijn motie intrekt over snus, de pruimtabak waar jongeren gek op zijn. ‘Onze motie over… snus wordt ingetrokken’, zegt hij, en hij moet ineens giechelen bij het woord snus. De rest van de zaal ook. Zelfs Vera Bergkamp.

Eerder op deze middag was de sfeer nog gedragen. Opvallend: in alle weken dat uw verslaggever nu op dinsdag in de Tweede Kamer komt, is Mark Rutte er vandaag voor het eerst, voor de herdenking van Jos Heymans, de pas overleden RTL-verslaggever. De perstribune stroomt vol journalisten, Heymans’ vrouw en dochter zitten in de Kamer. Vera Bergkamp houdt een speech over het ‘icoon op het Binnenhof’. Alle aanwezigen moeten opstaan voor een moment stilte.

Heel even is het heel erg stil in de Kamer met de rotsblokken.

‘Mooie stilte’, zegt een van de journalisten naderhand tegen een ander. ‘Ja, echt mooi’, zegt ze.

Aan het eind van de middag is bijna iedereen weg, snel nog stemmen werven. Farid Azarkan van Denk rent het Statencafé binnen, die geweldige plek aanpalend aan de Kamer, met vooroorlogse prijzen en bijna altijd versgebakken appeltaart. ‘Snel een stuk appeltaart en dan ben ik weg’, zegt Azarkan tegen de kantinemedewerkster.

De motie ‘Over stoppen met mensen voorschrijven hoe ze moeten leven’ is overigens niet aangenomen.

Aaf Brandt Corstius doet voortaan eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.