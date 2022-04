Minister Wiersma, durf in te grijpen en schaf de onderwijsraden af

Het meest onthutsende aan de lancering van het doemrapport De staat van het onderwijs is niet de inhoud ervan. Die is elk jaar deprimerend hetzelfde. De Onderwijsinspectie constateert met een grafstem dat het héél slecht gaat. Maar het kan telkens nog erger. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn ook nu wéér slechter gaan lezen, rekenen en schrijven.

Elk jaar weer die zuchtende mededelingen van de Inspectie. Alarm. Noodklok. Een kwart van de 15-jarigen is praktisch laaggeletterd. Een kwart van de 12-jarigen kan nog geen coherent tekstje schrijven. Het vereiste basisniveau voor rekenen is voor veel kinderen te hoog gegrepen. Intussen blijft de kansenongelijkheid groot en zijn de corona-achterstanden bij de minst kansrijke kinderen het ernstigst. Vorig jaar was óók al de boodschap: focus op de basisvaardigheden! Jammer, niet gelukt. Corona, hè.

Zo sleept het onderwijs voort. Er verbetert niets. De jaarlijkse klacht van de Inspectie is een rituele dans van een lamme toezichthouder. Al vóór corona verslechterden de leerprestaties razendsnel. Sinds 2000 daalt Nederland, toen een uitstekend onderwijsland, gestaag op de lijsten van de internationale Pisa-onderzoeken. Wij leren onze kinderen stelselmatig te weinig en dat is schadelijk voor hen, maar ook voor onze economie en onze internationale concurrentiepositie.

Het meest onthutsende aan De staat van het onderwijs was de reactie van de VO-Raad. Voorzitter Henk Hagoort benadrukte dat we niet moeten ‘doorschieten’ met de ‘eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen’. Die zou de ‘brede vormende opdracht’ van de school in de weg zitten. Niet doorschieten! Nog voordat minister Wiersma begonnen is met zijn grootscheepse masterplan basisvaardigheden, waarmee de ellende binnen twee jaar gekeerd moet worden, is dít de grootste zorg van de VO-raad? Het is hemeltergend. Hier spreekt het orgaan waarin de schoolbesturen, de werkgevers, zijn verenigd. Waaraan leraren zich dus moeten onderwerpen.

In zijn column op de site van de VO-raad wijst Hagoort op het belang van ‘socialisatie en persoonsvorming’. Wat een valse tweedeling. Alsof kennis, vaardigheden en welbevinden elkaar uitsluiten of verdringen en kinderen zich acuut slecht gaan voelen van goede lesjes lezen, schrijven en rekenen. Het tegendeel is waar. Kinderen bloeien op bij hoge verwachtingen, als ze iets blijken te kunnen wat moeilijk leek. Bij voldoende aandacht en een goede didactiek kan vrijwel iedereen leren lezen en rekenen. Kinderen dat onthouden, is een vorm van verwaarlozing door de overheid. Zonder basisvaardigheden geen burgerschap.

Hagoorts commentaar maakt duidelijk wat minister Dennis Wiersma te doen staat. De teloorgang van ons onderwijs loopt niet toevallig parallel aan de periode van volkomen autonomie van de schoolbesturen. Een Inspectie die nauwelijks ingrijpt, is ongeloofwaardig. Drie weken geleden adviseerde de Onderwijsraad de Inspectie voortaan niet alleen met bestuurders te praten maar bij de scholen zelf op bezoek te gaan. Kennelijk gebeurt dat amper. Praten met echte leraren, kijken naar echte kinderen, eng hè?

De overheid is verantwoordelijk. Zolang het toezicht een lachertje is, komt er niks van verbetering in twee jaar tijd. Dat het onderwijs faalt, is niet de schuld van individuele, matige leraren, ook al bestaan die. Wiersma moet de macht van onderwijsraden breken, de lumpsumfinanciering afschaffen en de verantwoordelijkheid hernemen. Zolang besturen autonoom zijn, zullen zij zwakke scholen en slechte lerarenopleidingen openhouden. Ze blijven ongestoord schadelijke vernieuwingen opleggen, scholen optuigen met leerpleinen en individuele leerroutes. Ze zetten onbevoegden voor de klas, houden leraren in de laagste salarisschalen, weren academisch opgeleid personeel en voorkomen vaste aanstellingen. Zo houden ze het onderwijs onaantrekkelijk. Ik hoop dat Wiersma het lef heeft om dit aan te pakken.