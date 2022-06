Minister Dijkgraaf, wij van pechgeneratie krijgen géén basisbeurs

Protest in Amsterdam tegen hoge studieschulden, afgelopen februari. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag: minister moet problemen van studenten echt serieuzer nemen

Ondanks de uiterst karige voorgestelde compensatie voor de pechgeneratie beweert minister Dijkgraaf (Onderwijs) hun benarde situatie ‘echt serieus’ te nemen (Ten eerste, 18/6). Maar waarom is dit dan een van zijn tegenargumenten, namelijk ‘dat we met deze extra investeringen in het hoger onderwijs een dubbele beweging maken richting studenten: met de basisbeurs, én met de onderwijskwaliteit’? Hij vervolgt: ‘Dat is toekomstig kapitaal dat een waarde vertegenwoordigt die zich later uitbetaalt.’

Daarmee geeft hij aan dat hij nog steeds niet beseft dat de pechgeneratie juist afstudeert zonder ooit een basisbeurs te hebben gehad én zonder te hebben geprofiteerd van de beoogde verbetering van de onderwijskwaliteit. Zij profiteren dus juist helemaal niet van dit ‘toekomstig kapitaal’.

René Meijer, Voorburg

Stikstof

Dezelfde politici van dezelfde partijen die jarenlang geen maatregelen hebben genomen tegen klimaatverandering, beroepen zich nu op de dreiging van de gevolgen voor de landbouw, de werkgelegenheid en het toerisme.

Je reinste chantage.

Gerard Herbers, Arnhem

Muziek

Na het indrukwekkende artikel op de pagina’s 6 tot en met 9 in de Volkskrant (Zaterdag, 18/6) over een Joods kampkoor dat in Theresienstadt uit volle borst het Requiem van Verdi zingt en daarbij steun ontleent aan de inhoud van de Latijnse tekst, meteen op pagina 10 het Oorlogsdagboek van Nora Krug dat over de politiek gemotiveerde afgelasting van concerten in het huidige Rusland gaat.

De inherente en onmiskenbare betekenis van muziek als bindmiddel en als expressiemogelijkheid om de diepste gevoelens van angst én hoop op overleven uit te drukken, kan niet duidelijker worden geschetst.

Wally de Lang, Bloemendaal

Gender

Schrijfster en cultuurwetenschapper Mithu Sanyal zegt dat de strikte scheiding tussen man en vrouw een westers idee is (Magazine, 18/6). De lijst van niet-westerse culturen die het tegendeel bewijzen is eindeloos lang. Voor deze claim moet men actief de ogen sluiten en de uitzondering tot regel verheven of overal westers kolonialisme zien.

Dit is niet de waarheid onderzoeken maar een politiek wereldbeeld verspreiden. Culturele studies zijn trainingen geworden in plaats van opleidingen. Dit is niet alleen wat dissidenten zeggen, maar het is ook van alle kanten zichtbaar.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Prometheus

Er worden in de Volkskrant veel pagina’s gewijd aan het onaangename karakter van Mai Spijkers en aan de angstcultuur waardoor vrijwel niemand de confrontatie met hem aangaat. Eén uitzondering: de overleden dichter en vertaler Paul van den Hout gebruikte het rijmschema van Poesjkins Jevgeni Onegin, voor een sleuteldetective-mysterie. De terminaal zieke hoofdpersoon kiest, kort gesteld, voor onvrijwillige euthanasie op de alom gehate uitgever (‘Pijke Risma’). Uiteindelijk kraait er toch een haan naar. De titel: Een moordfeest. Uitgegeven in eigen beheer, uiteraard.

Jelto Drenth, Groningen

ABP

De voorzitter van de Pensioenfederatie (O&D, 17/6) zou toch moeten weten dat beleggingsrendementen op de lange termijn moeten worden bekeken en dat de koersdaling van de afgelopen drie maanden dus geen argument is om opnieuw de indexering tegen te houden. Het gemiddelde rendement van het ABP over de laatste 25 jaar is 7,4 procent en in die periode zaten ook de dotcom- en de subprimehypothekencrisis. Desondanks nam het vermogen van het ABP toe van ongeveer 102 miljard (in 1996) tot ongeveer 500 miljard euro nu.

Ben Ale, Delft

Gentiaanblauwtje

Martin Sommer schrijft ‘wie het gentiaanblauwtje wil zien bloeien’ (Opinie, 18/6). Ik denk niet dat iemand ooit in staat zal zijn om zoiets te ervaren: het gentiaanblauwtje is namelijk een vlinder die zijn eitjes bij voorkeur afzet op de klokjesgentiaan. Deze bloem is vrij zeldzaam en komt voor in vochtige gebieden in Oost-Nederland.

R. Bohlmeijer, Brummen

Voedselzekerheid

Steengoed artikel van Martin Sommer over de verhouding natuur en ondernemerschap (Opinie, 18/6). Nederland is altijd trots geweest op sterke en innovatieve ondernemers, behalve nu dan op de boeren: we produceren inmiddels gewoon te veel schadelijke stoffen voor zo’n klein landje.

We moeten op zoek naar nieuwe evenwichten, maar beslist geen sectoren kapot maken. Kijk daarom ook naar voedselzekerheid: seizoensgebonden groente en fruit eten uit eigen land. Betaalbaar maar met een goede prijs voor de boer, waardoor geen eten hoeft worden ingevoerd dat een paar duizend kilometer heeft gereisd.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Oekraïne en Korea

Zaterdag 25 juni is het 72 jaar geleden dat de Korea-oorlog begon. Ook wel ‘de bloedigste oorlog’ genoemd, ‘de vergeten oorlog’ en zeker ook de oorlog die een Derde Wereldoorlog voorkwam. De oorlog tussen het Westen en de communisten die de wereld wilden veroveren.

China was toen het land dat het voortouw nam en ontelbare soldaten naar het slagveld in Korea stuurde, met Rusland als ‘stille vennoot’ op de achtergrond. Het waren de VN-landen die troepen stuurden en onder leiding van de Verenigde Staten deze ‘Derde Wereldoorlog’ op het land van Korea uitvochten, en gelukkig met succes. Nederland had er niet zo veel oren naar zich in dit conflict te mengen, maar stuurde onder zware buitenlandse politieke druk dan uiteindelijk vrijwilligers.

Nu wordt op Oekraïens grondgebied eenzelfde soort oorlog gevochten. Ditmaal met Rusland als agressor en China als stille vennoot. Een oorlog die iedereen op het grondgebied van de Oekraïners wil houden, zodat we voorkomen dat er een Derde Wereldoorlog uitbreekt. Daarom sturen we ditmaal wapens en geen soldaten.

In Oekraïne woedt een oorlog die ook ons aangaat, net zoals 72 jaar geleden in Korea. Kijk naar het verschil in levensstijl in Noord- en Zuid-Korea en je snapt wat het voor jouw leven betekent als je aan de verkeerde kant woont van de grens. Het minste wat we dan kunnen doen is Oekraïne toelaten tot de Europese Unie.

Pauline Heijkoop, dochter van een Korea-veteraan, Boskoop