Mini-frikandelletjes voor het wachten, dat werkt bij poedel Mercedes het best

Quinty Klerkx met haar poedel Mercedes. Beeld Jan Dirk van der Burg

Quinty Klerkx (21), Kerkwijk

Bij de clubkampioenschappen van de Nederlandse Poedelclub stonden Quinty en Mercedes twee uur geleden al op de rol, maar de jury is zo zorgvuldig bezig dat hun categorie over de lunch heen is getild. ‘Ik vind het niet erg hoor, het duurt sowieso een half dagje voordat Mercedes showklaar is. Ze is nog een pup, 11 maanden, dus ze moet aan alles wennen. Aan andere honden is ze wel gewend, want ik heb thuis ook nog drie pomeriaantjes.’ In het Dogcentre zijn vandaag alle vier de poedelvarianten in verplicht showtoilet aanwezig: de koningspoedel, de middenslagpoedel, de dwergpoedel en de toypoedel.

Mercedes is van de laatste categorie. Maar welke je ook hebt, de grootste misvatting waar de poedelclub mee te maken heeft, is dat mensen denken dat dit ras altijd rustig de hele dag parmantig bij je op de vensterbank gaat liggen als een deftig topmodel. Nope. Een poedel is juist enorm actief en gebouwd om de hele dag achter eenden aan te hollen. ‘Bij Mercedes valt het wel mee, die houdt ook erg van slapen. Ze is aanhankelijk, lief en heel erg op mij gericht.’ Voor het wachten heeft Quinty trouwens een geheim: ‘Ik geef haar af en toe een mini-frikandelletje. Ongefrituurd, alleen ontdooid. Die werken bij haar veel beter dan hondensnoepjes.’