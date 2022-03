Mindfulness? Je kunt ook te veel aandacht hebben voor jezelf

In het tijdschriftenschap stond een nieuw blad, met een vrouw erop die zat te mediteren in een ruimte met een plant, een grenen kist en een glas water. Mindful leven, heette het, ondertitel: Heb aandacht voor jezelf.

Vroeger zag ik wel wat in aandacht voor jezelf, maar sinds een deel van de spirituele gemeenschap zich in de coronatijd naadloos aansloot bij Thierry Baudet, ben ik aandacht voor jezelf gaan wantrouwen. Je kunt ook te veel aandacht hebben voor jezelf.

Het tijdschrift bleek uit het Noors vertaald te zijn en bevatte alleen maar reeds bekende kennis. Maar misschien is dat juist mindful. Dus: dat je niet te veel moet werken, dat je je telefoon soms moet wegleggen. Dit alles gebracht alsof het een nieuwe versie van de relativiteitstheorie was. ‘Zit je er een beetje doorheen? Boek een massage!’

Twee dingen waren nieuw voor mij. In een artikel over druk zijn werd tussen neus en lippen door aangestipt waarom de mens zo druk is. ‘Tegenwoordig lijken mensen er trots op te zijn dat ze het druk hebben, maar wanneer is dit ontstaan?’, vroeg het blad aan mindset-expert en coach Lisa Hawkyard. Zij antwoordde: ‘Van generatie op generatie zijn deze ideeën doorgegeven, die hun oorsprong hebben in de oorlog.’

Verder zweeg mindset-expert en coach Lisa Hawkyard als het graf over waarom het doorgeven van deze ideeën juist in de oorlog was begonnen. De oorlog lijkt me inderdaad een drukke tijd. Bleef die sfeer erna hardnekkig hangen? Of voelden mensen zich in de vredestijd juist onthand en gingen ze het toen maar weer drukker maken voor zichzelf? Niemand vertelt het in Mindful leven, de rest van het artikel ging er weer over dat je je telefoon soms moest wegleggen.

Het andere nieuwe idee dat ik opdeed was dat je per dag twee duimen kaas mag eten. Ook dit vond ik verwarrend. Twee duimen kaas, hoe werkt dat? Snijd je letterlijk twee duimvormige hompen uit een kaas? Of leg je twee duimen langs een stuk kaas, en mag je dan zoveel plakjes afsnijden?

Voor of na het eten van twee duimen kaas moest je ergens in huis een ruimte voor ‘mindfulness en de zorg voor jezelf’ inrichten. Die plek hoefde niet groot te zijn. ‘Er is eenvoud in een kussen op de grond en wat stilte’. Wel werd er aangeraden om de kleuren harmonieus te houden, vooral níét ‘een bohémien vibe’ te creëren, en de ruimte bevatte het liefst ook een yogamat, zware gordijnen, kaarsen, geurstokjes, een olielamp, een huisdier, planten (‘mindful om ervoor te zorgen’), een dagboek ‘met een goede pen of goed potlood’, géén rommel, natuurlijke texturen – alleen al in de inleiding van dit stuk kwam negen keer het woord mindful voor.

Zou je een burn-out kunnen krijgen van mindfulness?