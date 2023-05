Minder studiestress? Was er maar wat meer prestatiedruk

Studenten zijn in het Wilhelminapark (Utrecht) bijeen om te luisteren naar presentaties van studentenverenigingen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Pijplijn

Minister Dijkgraaf wil het bindend studieadvies versoepelen. Hij wil daarmee het mentaal welzijn van studenten verbeteren. Die staan namelijk onder prestatiedruk, vooral in het eerste studiejaar. Het is de vraag of het verruimen van de doorstroomnorm in het eerste studiejaar gaat helpen. Waarschijnlijk wel in dat eerste jaar. Maar wat zal er dan in het tweede en derde jaar gebeuren? En, veel erger, wat zal er gebeuren met de toestroom naar dat eerste studiejaar?

Als natuurkundige weet Dijkgraaf dat als je ergens in de pijplijn de doorgang verruimt, je daaraan vooraf een grotere toestroom genereert en erna weer moet knijpen om de gewenste kwalitatieve druk te kunnen handhaven. Dat jonge mensen, dus ook studenten, onder te grote druk staan in onze prestatiemaatschappij is duidelijk. Die ratrace zou fundamenteler moeten worden aangepakt, dan het versoepelen van het eerste studiejaar in het hoger onderwijs.

Jeroen Meijer, oud-voorzitter van de landelijke decanenvereniging VvSL, Bennebroek

Prestatiedruk?

Enkele weken geleden kwam minister Dijkgraaf tot de uitspraak dat er in het hoger onderwijs al jaren lang steeds ‘wat’ was bijgekomen, en het hoog tijd werd er van alles af te halen. Hoognodig om de ‘prestatiedruk’ te verminderen die studenten zeggen te ervaren.

In de 25 jaar die ik in het hbo werkte, als docent, heb ik moeten aanzien hoe er van het onderwijs steeds alleen maar ‘wat’ afging: hele vakken, contacturen, niveau, stof, intellectuele vorming, eisen, boeken, deelnameplicht …. En inderdaad, er kwam ook wat bij: herkansingsmogelijkheden, uitzonderingen, vrijstellingen, ‘persoonlijke omstandigheden’, maatwerk, aansluiten bij wat een student wél kan, compensatie, formulieren….

Wás er maar wat meer prestatiedruk! Een studie is al decennialang iets voor ‘ernaast’. Nu wil de minister dat het in het eerste jaar minimaal te behalen aantal studiepunten wordt teruggebracht tot 30 (van de 60). Misschien bedoeld als voorbereiding op een baan waarin je – om prestatiedruk te voorkomen – twintig uur werkt en voor veertig uur betaald krijgt?

Minister, wordt het geen tijd om te kijken hoe het er écht aan toegaat in het hoger onderwijs?

Joep Brinkman, Groningen

Studieambitie

Wat een bijzonder advies om het aantal te behalen studiepunten terug te brengen naar 30. Ligt Nederland nog niet genoeg achter in kennisverwerving? En wat is het probleem met prestatiedruk? Ze willen toch geen schoonmaker worden? En tsja, als je de zelfs de verlaagde eis niet haalt, dan moet je een andere opleiding zoeken. Ik had juist van minister Dijkgraaf iets heel anders verwacht. In de betekenis van studieambitie is dit een heel slecht voorstel.

Jaap van Velzen, Vlissingen

Kopzorg

Minister Dijkgraaf wil het bindend studieadvies verder versoepelen. Studenten zouden te veel last hebben van stress. Sinds de uitbraak van covid mocht op mijn hogeschool al geen afwijzing meer aan een negatief studieadvies worden verbonden; een student gaat, ongeacht het aantal behaalde studiepunten, gewoon door naar jaar 2. Niet studiesucces, maar studentsucces staat voortaan centraal.

De gevolgen laten zich raden. De vermeende stress van de student wordt nu de kopzorg van de opleidingen: grotere groepen, meer ongeschikte studenten, minder stageplaatsen, ga zo maar door. Kortom, welk probleem wordt er nu eigenlijk opgelost, waarde minister?

Gerard Steenhagen, lerarenopleider, Leeuwarden