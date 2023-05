Minder insecten? Kijk ook naar auto’s

Insecten hebben zich te pletter gevlogen op de bumper van een auto. Beeld Getty Images/iStockphoto

Als ik lees over de oorzaken van het uitsterven van insecten, verbaast het me altijd dat er één reden nooit wordt genoemd: auto’s. Met het hele gezin gingen we in de jaren zestig op vakantie naar Zuid-Frankrijk. De mate waarin destijds uur na uur de voorkant van de auto bezaaid raakte met insectenlijkjes kunnen jonge mensen zich niet eens meer voorstellen. Dit nog afgezien van wat er onder de wielen kwam of uit elkaar gerukt werd door de luchtverplaatsing.

Als ik me een voorstelling probeer te maken van de toename van het aantal gereden kilometers wereldwijd in de afgelopen zestig jaar, dan is dat duizelingwekkend. Als ik dat ook nog eens vermenigvuldig met, pak ’m beet en over de jaren heen, tien insecten per kilometer, dan moet het gaan om méér insectenlijkjes dan dat er sterren aan de hemel staan.

San van Thiel, Haren

Moderne keuterboeren

Veel van de hedendaagse problemen in de landbouw worden toegeschreven aan schaalvergroting. Maar wat is schaalvergroting? Schaalvergroting is een relatief begrip.

Als je de ontwikkeling van de grootte van de boerenbedrijven afzet tegen die van de ketenpartijen, van de producenten van meststoffen, zaai- en pootgoed, banken tot en met de verwerkers en retailers, dan is er bij alle boerenbedrijven sprake van schaalverkleining en niet zo’n beetje ook. In dit licht zijn alle moderne boeren keuterboeren. En juist van hen wordt een ingrijpende transitie verwacht in een heel kort tijdsbestek.

Veel problemen kunnen inderdaad worden toegeschreven aan schaalvergroting, maar niet van de boerenbedrijven.

Peter Lerink, Mijnsheerenland

Thee en koekje

Danielle Braun schrijft dat de thee en het koekje na thuiskomst, ooit toch dé verworvenheid van het moderne Hollandse welvarende gezinsleven, ergens goed voor bleken te zijn geweest.

Als ik in mijn jeugdzorgpraktijk kijk en luister, klopt dit als een bus. Niet zozeer het grotere aantal echtscheidingen, maar de toename van fulltime werken door beide ouders maakt dat het aantal hulpvragen over de kinderen schrikbarend toeneemt.

Overigens: de zorgen zijn even groot als vroeger. Maar de thema’s waaróver ouders zich zorgen maken, lijken vaak lichter dan in eerdere decennia. Toen kwamen gezinnen met grote gedrags- of leerproblemen. En nu, althans in mijn dagelijkse werk? Nu gaat het over gebrek aan tijd voor échte aandacht.

Vaak moet ik ervoor waken dat ik als een knutselmoeder of praatoma functioneer! Natuurlijk vervul ik die rollen graag. Maar het is wel iets nieuws, iets van het huidige millennium. Te drukke ouders, te veel op hun bordje om ook nog eens de kinderen écht te zien en te horen.

Moet Nederland meer werken? Wel om personeelstekorten weg te werken. Niet om kinderen gelukkig te laten opgroeien.

Inge Vollaard, klinisch- en orthopedagoog, Leiderdorp

Thee en koekje (2)

Danielle Braun noemt echtscheidingen en dat kinderen vaker naar de kinderopvang en bso gaan als mogelijke oorzaken van toenemende psychische klachten onder kinderen, jongeren en jongvolwassenen. En daar duikt ook weer het kopje thee met koekje na school op.

Vroeger waren moeders misschien wel vaker thuis maar hadden ze het gewoon druk met het huishouden en de kleinere niet-schoolgaande kinderen. Kinderen werden de straat op gebonjourd of ze moesten op hun kleine broertje of zusje passen. Echtscheidingen zijn weliswaar verdrietig, en vechtscheidingen helemaal, maar opgesloten zitten in een slecht huwelijk is dat ook. Ik zou ook graag die generatie aan het woord laten om te horen hoe dat was voor de sfeer in huis.

De olifant die wellicht te onwelgevallig en te sociaal onwenselijk is om te benoemen is volgens mij een andere: niet iedereen is geschikt voor het ouderschap en we zijn met te veel.

Maak eerst maar eens anticonceptie gratis en voor iedereen beschikbaar en haal abortus uit het strafrecht. Dat kopje thee met koekje na school is romantische onzin en wordt echt overgewaardeerd.

Tecla Boonstra, Amsterdam

Slavernijheden

De werksituatie van maaltijdbezorgers is moderne slavernij, stelt Elma Drayer. De bezorgers zijn moderne slaven of correcter: de bezorgers zijn moderne ‘tot-slaaf-gemaakten’. Bijzonder is: wij weten wie hen tot slaaf gemaakt hebben: wij, de afnemers van de maaltijden.

Onze desinteresse, gemakzucht en neoliberale houding, ‘Wat kan, mag!’, hebben ertoe geleid dat wij ‘moderne-slaaf-makers’ zijn geworden. Met schone handen, want we laten het hanteren van de zweep over aan het management, de directie en de aandeelhouders van de bezorgers.

Ik stel voor in een bijprogrammaatje van Keti Koti op 1 juli aandacht hieraan te besteden, aan ons ‘moderne slavernijheden’ dus.

Luc Meuwese, Den Haag

Gezeur

Het is eindexamentijd. Elk jaar weer verbaas ik me over de kritiekloosheid waarmee dan gerapporteerd wordt over het aantal klachten bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks). ‘Recordaantal klachten eindexamens’, ‘Al 176 duizend klachten over eindexamens’. Wie niet beter weet, zou denken dat het elk jaar een steeds grotere chaos is.

Dan lees ik in de Volkskrant eindelijk een kop die de lading dekt: ‘Examenkandidaten weten Laks-klachtenlijn weer te vinden’. Dát is de kern.

Toen ik medio jaren ’90 eindexamen deed, hing er een poster in de gang met een telefoonnummer dat je kon bellen met een klacht. Er moest heel wat zijn misgegaan voordat je als scholier zo’n nummer belde. Die drempel was erg hoog. Wie anno 2023 de website van het Laks bekijkt, leest doodleuk: ‘Na afloop van je examen kan je hier je klacht indienen.’

Elk halfuur wordt het aantal klachten ververst, alsof het een wedstrijd is. Elk ingediend wissewasje telt bovendien mee als klacht. Er wordt alleen maar geteld wat er zoal binnenkomt, het maakt niet uit waarover het gaat. Het hoge aantal klachten is dus geen signaal dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van de examens, maar vooral van hoe gemakkelijk het is geworden om overal over te zeuren.

Lucas Zandberg, Noordhorn