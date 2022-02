Minder gas gebruiken is niet alleen van acuut geopolitiek belang

Zuinigheid is goed voor de portemonnee, het klimaat, en slecht voor profiteurs van de schaarste zoals Poetin. Hoeveel meer redenen hebben we nodig?

De Russische aanval op Oekraïne heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat het economische systeem van internationale handel instabieler is dan velen dachten. De dreiging van (nog) duurder gas en een stokkende aanvoer bewijst dat landen door hun connecties niet alleen bij elkaar worden gehouden, maar ook uit elkaar kunnen worden getrokken. ‘Staten gebruiken hun verbindingen om hun vijanden dwars te zitten’, zei de geopolitieke denker Mark Leonard zaterdag in deze krant.

Vorig jaar schreef het kabinet in een strategische nota nog dat we ‘functionele samenwerking’ met Rusland moesten nastreven. Daar zaten risico’s aan, maar die moesten we zien in de context van ‘wederzijdse afhankelijkheid’: de Russen hadden ons net zo hard nodig als wij hen. Helaas is die afhankelijkheid asymmetrisch gebleken. Rusland kan het makkelijker zonder ons geld stellen dan wij zonder hun gas.

Energieonafhankelijkheid was in Nederland de afgelopen decennia nooit echt een thema, in elk geval niet voor de middenpartijen. In de eind-van-de-geschiedenis-euforie van de jaren negentig werd overheidsbemoeienis ingeruild voor magisch marktdenken. Als er in Den Haag al vooruit werd gedacht draaide het om ‘voorzieningszekerheid’: wanneer we de import zouden diversificeren, konden we eventuele problemen in de aanvoer opvangen door het gas elders te halen.

Maar nu zo’n probleem zich aandient blijkt die voorzieningszekerheid een illusie. Noorwegen levert al zoveel het kan, de terminal voor vloeibaar aardgas in Rotterdam zit vol, en de gasopslag bij Alkmaar, ook bedoeld om klappen op te vangen, is juist níet gevuld – dat heeft mede-eigenaar Gazprom, het Russische staatsgasbedrijf dat in het gat van de liberalisering sprong, de afgelopen zomer nagelaten.

De laatste dagen gaan uit arren moede stemmen op om de Groningse gaskraan dan maar weer open te draaien, of weer kolencentrales op te starten (Nederlandse centrales draaien nu voor de helft op aardgas). De benodigde energie moet toch ergens vandaan komen.

Maar energieonafhankelijkheid heeft twee kanten. ‘Voorzieningszekerheid’ gaat uit van een gegeven vraag, waar het aanbod bij moet worden gezocht. Je kunt ook het aanbod als gegeven beschouwen, en de vraag daaraan aanpassen. Minder gas gebruiken dus.

Dat is niet alleen van acuut geopolitiek belang. Het maandag verschenen nieuwe IPCC-rapport voorziet een sombere toekomst als we de broeikasgasuitstoot niet terugbrengen. De temperatuurstijging zet door, het klimaat verandert dramatisch, en droogte, hitte, honger en andere rampen kunnen miljoenen van hun huis verjagen. Dodenaantallen zullen sterk stijgen.

Op dit moment is 15 procent van het in Nederland verbruikte aardgas van Russische bodem. Kan dat naar nul? Wat minder lampen aan? De thermostaat een of twee graden lager? De glastuinbouw of chemische industrie, grootverbruikers die jarenlang veel minder energiebelasting betaalden, op halve kracht?

Ja, we zouden het Russische gas ook kunnen vervangen door duurzame energie. Dat komt neer op zo’n tweeduizend windmolens, of 100 vierkante kilometer weiland met zonnepanelen, plus de hoogspanningsnetten. Maar de achtertuinen daarvoor zijn steeds moelijker te vinden.

In een interview zei Dennis Meadows zaterdag, bij de vijftigste verjaardag van zijn rapport De Grenzen aan De Groei, dat de mensheid nog steeds op te grote voet leeft en daardoor op de rand van de afgrond staat. Ergens, ooit zullen we het met minder moeten doen. Zuinigheid is goed voor de portemonnee, het klimaat, en slecht voor profiteurs van de schaarste zoals Poetin. Hoeveel meer redenen hebben we nodig?